[{"available":true,"c_guid":"22fb2ec0-8b9e-4105-8bfe-3808aead3579","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden ötödik európai zajszennyezéstől, egy olyan problémától szenved, amely az utóbbi években egyre jelentősebbé válik a megnövekedett közúti forgalom és az urbanizáció következtében – állapította meg egy vezető európai környezetvédelmi szervezet. A Magyarországra vonatkozó adatok még egészen barátságosnak tűnnek.","shortLead":"Minden ötödik európai zajszennyezéstől, egy olyan problémától szenved, amely az utóbbi években egyre jelentősebbé válik...","id":"20200307_zajszennyezes_hatasa_europa_magyar_adatok_eea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22fb2ec0-8b9e-4105-8bfe-3808aead3579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec10e81c-5290-48d1-b703-cb57576500f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_zajszennyezes_hatasa_europa_magyar_adatok_eea","timestamp":"2020. március. 07. 08:03","title":"Rosszul alszanak, a szívük sem az igazi: hány magyar életét keseríti meg a zajszennyezés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idei tél volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta európai klímakutatók szerint.","shortLead":"Az idei tél volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta európai klímakutatók szerint.","id":"20200306_legmelegebb_tel_europaban_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2df946-0f3c-4d15-9436-116e1d4e387a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_legmelegebb_tel_europaban_klimavaltozas","timestamp":"2020. március. 06. 14:03","title":"Nem csak ön érezte, klímakutatók szerint ez a tél más volt, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"Schaffhauser Tibor","category":"gazdasag","description":"Az EU feladta a harcot, bukásra kárhoztatjuk magunkat – Greta Thunbergtől a Greenpeace-ig zöld aktivisták ehhez hasonló kritikával illetik az Európai Bizottság március 4-én bemutatott uniós klímatörvény-tervezetét, amely nem határozott meg 2030-as kibocsátási célokat. A bizottságnak emellett szembe kell néznie a progresszív tagállamok kritikájával is, tucatnyi ország vezetői sürgetnek magasabb kibocsátás-csökkentési célokat, és azok mielőbbi elfogadását – a bizottság őszi terveivel szemben – legkésőbb júniusban szükségesnek tartják. De jöhet kritika a lemaradó országoktól is, amelyeknek a klímatörvény a későbbiekben alighanem legtöbb politikai vitát kiváltó pontja fáj majd, mely szerint a bizottság felhatalmazást kapna, hogy kötelezően követendő ajánlásokat szabjon a később meghatározott célok teljesítésében elmaradó tagállamok számára. A kétsebességes Európa szelleme a klímavédelemben is egyre láthatóbb. Elemzés.","shortLead":"Az EU feladta a harcot, bukásra kárhoztatjuk magunkat – Greta Thunbergtől a Greenpeace-ig zöld aktivisták ehhez hasonló...","id":"20200305_Miert_kritizalja_mindenki_az_unios_klimatorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2778b68d-52b3-4fb1-b457-aa36a4327282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Miert_kritizalja_mindenki_az_unios_klimatorvenyt","timestamp":"2020. március. 05. 14:49","title":"Miért kritizálja mindenki az uniós klímatörvényt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felfüggesztik a nehéz tehergépkocsik hétvégi forgalomkorlátozását: március 7-én és március 8-án egész nap közlekedhetnek a magyarországi utakon.\r

","shortLead":"Felfüggesztik a nehéz tehergépkocsik hétvégi forgalomkorlátozását: március 7-én és március 8-án egész nap...","id":"20200307_koronavirus_magyarorszag_kamionstop_feloldas_aruellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ff1ce3-6bff-44fa-8299-1adc4af35a85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_koronavirus_magyarorszag_kamionstop_feloldas_aruellatas","timestamp":"2020. március. 07. 09:38","title":"Feloldják a hétvégi kamionstopot a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó néhány hétnyi késést követően mostantól már hazánkban is rendelhető az új generációs Golf.","shortLead":"Jó néhány hétnyi késést követően mostantól már hazánkban is rendelhető az új generációs Golf.","id":"20200306_vegre_hazankban_a_teljesen_uj_8as_vw_golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f0a2f2-346d-4420-884a-135bd73ea174","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_vegre_hazankban_a_teljesen_uj_8as_vw_golf","timestamp":"2020. március. 06. 09:21","title":"Már itthon is megvásárolható a teljesen új 8-as VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4487eb0-243a-4251-94e1-5de5207941af","c_author":"Braining Hub","category":"brandcontent","description":"A digitális technológia életünk egyre több területén jelenik meg, ezzel párhuzamosan továbbra is jelentős a kereslet a programozók iránt. Ráadásul még csak matekzseninek sem feltétlenül kell lenni ahhoz, hogy érvényesüljünk ezen a területen. Lássuk, miért éri meg fejlesztőnek tanulni. ","shortLead":"A digitális technológia életünk egyre több területén jelenik meg, ezzel párhuzamosan továbbra is jelentős a kereslet...","id":"20200306_braining_hub_fejleszto_szakemberhiany_digitalizacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4487eb0-243a-4251-94e1-5de5207941af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed56ebb3-cf7e-4656-a24e-2aa427d3598b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200306_braining_hub_fejleszto_szakemberhiany_digitalizacio","timestamp":"2020. március. 06. 07:30","title":"Óriási a szakemberhiány a digitalizáció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a08065f-f7aa-466f-9498-8955038c9241","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A friss HVG szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A friss HVG szubjektív lapajánlója.","id":"20200305_Dobszay_Janos_Korona_csusztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a08065f-f7aa-466f-9498-8955038c9241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ff727b-03ca-451c-b9db-c6e0fd249b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Dobszay_Janos_Korona_csusztatas","timestamp":"2020. március. 05. 12:29","title":"Dobszay János: Korona, csúsztatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tüttő Kata vezeti a főváros koronavírus-ellenes törzsét.","shortLead":"Tüttő Kata vezeti a főváros koronavírus-ellenes törzsét.","id":"20200305_Budapest_nem_mondja_le_a_rendezvenyeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b15ef3-9aff-4e71-bdf3-6bd70887d82c","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Budapest_nem_mondja_le_a_rendezvenyeket","timestamp":"2020. március. 05. 16:15","title":"Budapest nem mondja le a rendezvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]