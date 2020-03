Akik játszottak már a Minecraft nevű videojátékkal, jól tudják, mennyire sokoldalú alkotásról van szó, hiszen több iskolában ma már a jövő legfontosabb képességét, a programozást tanítják vele. A PlayStation 4-es rendszerekre nemrég megjelent Dreams is valami ilyesmire helyezi a hangsúlyt: a segítségével mindenféle szaktudás nélkül, a konzolunkon hozhatunk létre játékokat, komponálhatunk zenét vagy rendezhetünk filmet.

Fejlesztés? Tényleg?

A Dreamsről 2013-ban jelentek meg az első hírek, de a felhasználóknak még nagyon sokat kellett várniuk, mire játszhattak vele. A folyamatos csúszásokat az okozta, hogy a készítők nem egy hagyományos játékszoftvert terveztek kiadni. Szigorúan nézve a Dreams amúgy nem is játék, hanem egy folyamatosan bővülő alkotói közeg, amiben akkor érezzük jól magunkat, ha az átlagosnál kicsit tágabban értelmezzük a videojáték fogalmát, szeretünk új dolgokat kipróbálni, és nem bánjuk, ha ebbe mások is bekapcsolódnak.

Ahhoz azonban, hogy alkossunk is valamit, nem feltétlenül szükséges a művészi véna, mert a Dreams eszköztára annyira egyszerűen kezelhető, hogy egy tollvonás is látványos eredménnyel jár. Ha már toll: a játékban egy úgynevezett “imp” lesz a felhasználók segítségére, ez a kis lény vezeti a kezünket (kvázi ecsetként), amikor építünk valamit. Társunk emellett képes megszállni a már megalkotott karaktert, így a konkrét szereplő szemszögéből is láthatjuk, hogyan fejlődik a világ, amin dolgozunk.

Az építés pedig majdnem szó szerint értendő: az objektumokat méretezhetjük, duplikálhatjuk és forgathatjuk, rakhatjuk egymásra, valami mellé vagy alá is, a lehetetlen itt tényleg ismeretlen fogalom. Építhetünk egyszerűbb, néhány akadályt tartalmazó pályát, de bonyolultabb, a történetbéli szereplőkkel interakcióba lépő pontok is kidolgozhatók. A Dreams másik erőssége, hogy dekoratív játékok is viszonylag gyorsan elkészíthetők vele, anélkül, hogy a parancssorhoz vagy valamilyen kódkészlethez kellene nyúlni.

A szoftver ebben a tekintetben orrhosszal előzi a Minecraft építős részét, de más is akad, amiért dicsérni lehet.

A közösség

A Dreamsben a többiek által már megépített elemeket, klipeket és zenei részleteket bárki megtekintheti, kipróbálhatja és akár fel is használhatja ötletéhez. Ehhez nem kell jogdíjat fizetni vagy engedélyt kérni, minden ingyenes és majdnem mindent szabad. Tételezzük fel, hogy egy konkrét pályán szeretnénk valamilyen odaillő karaktert elhelyezni. A Dreams hatalmas adatbázisa (ezt a Surfing menüpont alatt találni) lehetővé teszi, hogy mások alkotásait böngészve “kikölcsönözzük” a nekünk tetsző szereplőt, majd átemeljük azt a saját projektünkbe. Ehhez egy közösségi médiás funkció is társul, az egyes elemek ugyanis lájkolhatók.

© Media Molecule

Izgalmas adalék, hogy az alkotók egymást segítve is “fejleszthetnek”, akár úgy, hogy ketten, hárman dolgozzák ki ötletüket. A feladatokat ehhez el is oszthatják a játékosok: az egyik mondjuk a pályaszerkezetet találja ki, a másik pedig a zenékért és a hangokért felel. (Ez természetesen csak egy példa, az erőforrásokat bármilyen módon fel lehet osztani.)

Bár a közösség egyébként is fontos szereppel bír egy videojáték életében, a Dreams esetében még értékesebb jellemzőről beszélhetünk, mivel nagy részben ők biztosítják a szoftver építőkockáit. A folyamat emellett körforgásnak is tekinthető, azzal ugyanis, hogy új projektet indít valaki, esélyt ad rá, hogy más megtalálja, amit keres, utóbbi pedig egy harmadik vagy negyedik tervezőnek tud segíteni. A kölcsönvett elemek szintén testre szabhatók,

de még a színük és a formájuk is.

Minden lehetséges

A platform talán legmeghökkentőbb része, hogy kötöttségek nélkül kreálhatunk érdekesnek gondolt adaptációkat, akár olyanokat is, melyekből soha nem készült még videojáték. Imádjuk a Barátok köztöt? Vagy a Frakkot? Simán legyártható mindkettő. Nem véletlenül lett a szoftver címe a Dreams, vagyis álmok, itt ugyanis valóban mások elképzeléseibe csöppenhetünk. A különféle ötletekből pedig már most rengeteg van, és néhány egészen szürreális is akad köztük. Volt például olyan felhasználó, aki egy óriási fürdőszobát alkotott, benne a Nintendo jól ismert karakterével, Marióval:

A szoftvert készítő Media Molecule szerint az előzetes tapasztalat nélküli fejlesztés mutatja igazán, mire képes a Dreams, de a munka során arra is nagy hangsúlyt fektettek, hogy segítsék a felhasználókat ötletük kidolgozásában. A játék ugyanis képes megmutatni, milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy használható eredményt kapjunk, vagyis összességében tanít is – mondta a hvg.hu-nak Abbie Heppe, a brit játékstúdió kommunikációs munkatársa. Ez utóbbi programfunkciót a Shaping menüpont alatt találni.

Jó, de hogyan?

Mostanra többekben is felmerülhetett a kérdés, mégis hogyan lehetséges egy konzolon (billentyű és egér hiányában) játékokat készíteni? Nos, a válasz az, hogy nehezen. A munkát a géphez tartozó kontrollerrel végezzük, amit sok esetben igen kényelmetlennek találtunk. A fő probléma, hogy a precíz mozgatást nem a készülék gombjaira találták ki, ezért nem is lehet mindig minden elemet úgy elhelyezni a képernyőn, ahogy szeretnénk. Ezt a gondot úgy próbálta orvosolni a Media Molecule, hogy az irányítást a Move nevű mozgásérzékelőre is kiterjesztették, de az élmény azzal sem tökéletes.

© Media Molecule

Ha a kezelést pontozni kellene, úgy mindenképp a címbéli Minecraft felé dőlne a mérleg, de nem azért, mert a Dreams megoldása annyira rossz. Közben amúgy egy harmadik lehetőség is születőben van, a csapat ugyanis a PSVR sisakot is szeretné bevonni a feladatba, hogy az újabb játékokat már a virtuális valóságban lehessen megépíteni. (Erre a Minecraft pályaszerkesztője egyébként már most is képes.)

A kontrolleres játékkészítésnek ugyanakkor van néhány előnye is, köztük például a kényelem. Az egeret és a billentyűt hosszabb távon fárasztó használni, így muszáj sík felületre tenni. Egy joystick esetében viszont nincs ilyen követelmény, hiszen ülve és fekve is tudjuk használni. (Addig legalábbis biztosan, míg nem kell megint töltőre helyezni.)

[Nulláról százra, pénz nélkül: hasznos alkalmazások és weboldalak programozni tanuláshoz]

Verdikt

A Media Molecule az “alkoss, játssz és oszd meg” elve alapján készítette újdonságát, de más tekintetben is különbözik egy rendes, akciódús, több órára rúgó történettel rendelkező videojátéktól. De az is igaz, hogy a Dreamsszel nem egyetlen játékhoz jutunk hozzá, ráadásul a sokadik indítás után is találunk majd benne kihívást. Ez pedig igen kevés szoftverről mondható el, és épp ezt tartja a legfőbb előnyének a nemzetközi sajtó is.

A játékot 10-ből 9 pontra értékeltük, csak a nehézkes irányítás miatt vontunk le egyetlen pontot. A tökéletességtől viszont így sem került túl messze.

