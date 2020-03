Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az elmúlt 24 órában Kolumbiában, Costa Ricán, Kambodzsában, Máltán, a Maldív-szigeteken és Paraguayban is diagnosztizálták az első eseteket. Kínán kívül már mintegy 90 országban jelent meg a kórokozó.

Az elmúlt 24 órában Kolumbiában, Costa Ricán, Kambodzsában, Máltán, a Maldív-szigeteken és Paraguayban is diagnosztizálták az első eseteket. Kínán kívül már mintegy 90 országban jelent meg a kórokozó.
2020. március. 07. 22:53
Hat újabb országban jelent meg a koronavírus A Fuharosok világát Vajda Gergely írta át zenére. Bemutató március 13-án. 2020. március. 06. 10:00
Zenét követelt Esterházy egyik kultikus műve, megkapta 2020. március. 06. 11:00
Keresne gyorsan több száz milliót "tisztán"? A kamupártok tudták, hogyan kell Az iráni házaspár az Artus Kortárs Művészeti Stúdióban járt február 29-én, az aznapi előadáson nagyjából kilencvenen voltak. Az egyik résztvevő a hvg.hu-nak azt írta, hiába voltak egy légtérben két órát, neki a zöld számon azt mondták, nem kell karanténba vonulnia.
2020. március. 06. 17:04
"Egy helyen voltam az iráni koronavírusos diákkal, azt mondták, ne vonuljak karanténba"