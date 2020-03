Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","shortLead":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818f4189-621f-49c3-bf90-3eebe2716b40","keywords":null,"link":"/sport/20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","timestamp":"2020. március. 07. 19:12","title":"Újabb világbajnokságot fújtak le a járvány miatt, magyarokat is érint a döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f1a409-9d70-4934-9d52-2f1628534c8b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Állami támogatást is kaptak a bővítéshez, ami azt a célt szolgálja, hogy ne csak nyáron menjenek az emberek a Balatonhoz.","shortLead":"Állami támogatást is kaptak a bővítéshez, ami azt a célt szolgálja, hogy ne csak nyáron menjenek az emberek...","id":"202010_hableany_panzio_fejlodik_a_laposabirtok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24f1a409-9d70-4934-9d52-2f1628534c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3e3101-c92e-4b1e-9d27-05528d8b19e6","keywords":null,"link":"/360/202010_hableany_panzio_fejlodik_a_laposabirtok","timestamp":"2020. március. 09. 12:00","title":"Panziót építenek a Laposa Birtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3855160-5972-4d0e-9f33-08b09f2d8b83","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zolika új edzőhöz kerül, de még nincs megfelelő fizikai állapotban. Miközben mentora, Misi bácsi tanácsára próbálja komolyan venni a bokszolást, iskolába jár és dolgozik is. Emellett barátnőjével sem konfliktusoktól mentes a kapcsolata. Gettó Balboa, második rész. ","shortLead":"Zolika új edzőhöz kerül, de még nincs megfelelő fizikai állapotban. Miközben mentora, Misi bácsi tanácsára próbálja...","id":"20200307_Doku360_Getto_Balboa_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3855160-5972-4d0e-9f33-08b09f2d8b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277d78ea-83d0-4ff2-a716-6d043c19f571","keywords":null,"link":"/360/20200307_Doku360_Getto_Balboa_masodik_resz","timestamp":"2020. március. 07. 19:00","title":"Doku360: \"Ne engedd meg azt a luxust, hogy középszerű bokszolónak mondjanak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d732ec35-8cf0-49ce-8fc0-edd3402793db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretes csomagterű családi autó szupersportkocsikat megszégyenítő módon gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","shortLead":"A méretes csomagterű családi autó szupersportkocsikat megszégyenítő módon gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","id":"20200309_720_loero_es_kereken_1000_nm_a_legujabb_audi_rs6_kombiban_mansory","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d732ec35-8cf0-49ce-8fc0-edd3402793db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea466eba-bb3c-449d-9147-a81241f1c34f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_720_loero_es_kereken_1000_nm_a_legujabb_audi_rs6_kombiban_mansory","timestamp":"2020. március. 09. 06:41","title":"720 lóerő és kereken 1000 Nm a legújabb Audi RS6 kombiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az új koronavírus miatt.\r

","shortLead":"Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos...","id":"20200308_koronavirus_latogatasi_tilalom_tisztifoorvos_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f914cd65-7d24-4d25-b75c-71a261a2df1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_koronavirus_latogatasi_tilalom_tisztifoorvos_jarvany","timestamp":"2020. március. 08. 21:30","title":"Életbe lépett az országos látogatási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy új kormányzati rendelkezés értelmében jelentősen kiterjesztik a karantént a fertőzöttek számának jelentős emelkedését követően. ","shortLead":"Egy új kormányzati rendelkezés értelmében jelentősen kiterjesztik a karantént a fertőzöttek számának jelentős...","id":"20200307_koronavirus_olaszorszag_voros_zona_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4ab028-c767-4ddb-9b40-f14d1a73edce","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_koronavirus_olaszorszag_voros_zona_karanten","timestamp":"2020. március. 07. 22:43","title":"Újabb területeken rendelnének el vesztegzárat Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig összesen 105 427 fertőzöttet jelentettek világszerte, akik közül 3583-an vesztették életüket.\r

","shortLead":"Eddig összesen 105 427 fertőzöttet jelentettek világszerte, akik közül 3583-an vesztették életüket.\r

","id":"20200308_koronavirus_jarvany_fertozies_covid19_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2c0a77-ca4f-42a3-bdda-1f38d5a98140","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_jarvany_fertozies_covid19_who","timestamp":"2020. március. 08. 15:55","title":"A koronavírus már 101 országban van jelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyegyvenkilenccel nőtt Iránban vasárnap virradóra a koronavírusban elhunyt emberek száma.","shortLead":"Nyegyvenkilenccel nőtt Iránban vasárnap virradóra a koronavírusban elhunyt emberek száma.","id":"20200308_iran_szaud_arabia_kozel_kelet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1950b78d-9d02-4e40-8023-417073c68ef3","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_iran_szaud_arabia_kozel_kelet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 08. 18:08","title":"Koronavírus: Iránban sokan meghaltak, Szaúd-Arábiából vesztegzárat jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]