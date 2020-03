Általában véve is igaz, hogy nem érdemes a szemünkhöz/szánkhoz nyúlkálni, ha nem akarunk valamilyen kórokozót bevinni a szervezetünkbe, a koronavírus-járvány kapcsán azonban ezt az intelmet fokozottan hangsúlyozzák a szakemberek. Sokan mégis megfeledkeznek erről, még azok is, akik egyébként épp erre hívják fel az emberek figyelmét, ez pedig ilyen szomorú/komikus videókat eredményez.

Egy gép valószínűleg nem hibázna ekkorát.

Ez juthatott eszébe azoknak a fejlesztőknek is, aki gyorsan összedobtak egy új weboldalt. A Do Not Touch Your Face a webkamerát hívja segítségül, az azon keresztül látottakat pedig a gépi tanulás elemzi.

Ahhoz, hogy az oldal működjön, két, néhány másodperces videót kell készíteni az algoritmus számára: először egy olyat, aminél nem nyúlunk az arcunkhoz, majd egy olyat, aminél – ajánlott formában szigorúan tiszta kézzel – igen. Ezek után elég a háttérben bekapcsolva hagyni az oldalt, az folyamatosan figyelni fogja a felhasználót, akkor is, amikor a böngésző más füleiben más weboldalakat olvas vagy teljesen más programot használ. Amikor úgy érzékeli, hogy az illető épp az arcához nyúl, akkor egy hangos No! felkiáltással jelzi, hogy ezt nem kellene megtenni – illetve ilyenkor az oldal kinézete is megváltozik.

A programot kipróbáltuk, valóban működik, igaz, időnként akkor is riaszt, amikor a kezünk az arcunk környékén sem volt. Erre a helyzetre egyébként azt javasolják a készítők, hogy töltsük be újra a weboldalt, mert a mögötte futó tanuló algoritmus mindig csak egyre pontosabb lesz.

A fejlesztők igyekeznek mindenkit megnyugtatni: a webkamera által látottak nem kerülnek át semmilyen szerverre, az algoritmus az elemzést a számítógépen végzi el.

