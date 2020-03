Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesítették a kórházak adósságait, van olyan beszállító, akinek 4,2 milliárddal tartoznak, de olyan is, akinek csak 172 forinttal. A kormány nem gondolta komolyan, hogy nem fizetik ki a beszállítók összes jogos követelését, ez csak amolyan baráti ajánlat volt.","shortLead":"Összesítették a kórházak adósságait, van olyan beszállító, akinek 4,2 milliárddal tartoznak, de olyan is, akinek csak...","id":"20200306_egeszsegugy_korhazi_adossag_beszallitok_aeek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f999bc-eeb8-4e43-b398-97d536e8f64f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_egeszsegugy_korhazi_adossag_beszallitok_aeek","timestamp":"2020. március. 06. 06:30","title":"Kórházak: a kormány csak bepróbálkozott azzal, hogy nem fizeti ki a beszállítókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a59b6-e514-4aad-a92e-c97606c7006a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Műértő 2011-ben közölte első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének listáját, a Magyar Power 50-et. Kialakításában a legismertebb hasonló nemzetközi projekt, az ArtReview tavaly novemberben 18. alkalommal kiadott Power 100-as rangsorának készítésében alkalmazott gyakorlatot követtük. A lista a hagyományteremtés szándékával született, s hogy rendre élénk visszhangot kelt, vitákat és egyéb, mások által összeállított rangsorokat is generál – természetes, és nem ellentétes szándékainkkal. ","shortLead":"A Műértő 2011-ben közölte első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének...","id":"20200303_Power_50__A_Muerto_magyar_erosorrendje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=629a59b6-e514-4aad-a92e-c97606c7006a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd3eb2f-b7af-4383-a15a-a14255373fa6","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200303_Power_50__A_Muerto_magyar_erosorrendje","timestamp":"2020. március. 05. 10:00","title":"Power 50 – A Műértő magyar erősorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autóshow-t a tervek szerint két hét múlva tartották volna meg a Hungexpón.","shortLead":"Az autóshow-t a tervek szerint két hét múlva tartották volna meg a Hungexpón.","id":"20200305_koronavirus_automobil_tuning_show_halasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e968b78-58db-48a0-8cda-066c8d0b5633","keywords":null,"link":"/kkv/20200305_koronavirus_automobil_tuning_show_halasztas","timestamp":"2020. március. 05. 12:29","title":"Őszre halasztják az Automobil és Tuning Show-t a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54cc6cf-09be-4154-94ac-b989fd254683","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 1300 éves történetében először virtuális idegenvezetést tartottak a hétvégén a tibeti Lhászában álló híres Potala-palotában, amely január vége óta nem fogad látogatókat az új koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Több mint 1300 éves történetében először virtuális idegenvezetést tartottak a hétvégén a tibeti Lhászában álló híres...","id":"20200304_lhasza_potala_palota_koronavirus_virtualis_idegenvezetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c54cc6cf-09be-4154-94ac-b989fd254683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e752dc6-3f3d-42c3-99ad-25ecaa27ab51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_lhasza_potala_palota_koronavirus_virtualis_idegenvezetes","timestamp":"2020. március. 04. 14:03","title":"A koronavírus miatt lezárták a dalai láma igazi otthonát, de virtuálisan 920 ezren néztek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351b0a90-ed12-4475-b86b-958d94150aaa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Világszerte rányomták a gazdaságra a bélyegüket a koronavírus miatti intézkedések. Egy-két héten belül akkor is leáll a termelés több hazai gyárban, ha egyetlen magyar beteg sem lesz. ","shortLead":"Világszerte rányomták a gazdaságra a bélyegüket a koronavírus miatti intézkedések. Egy-két héten belül akkor is leáll...","id":"20200304_koronavirus_jarvany_gazdasag_hvg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=351b0a90-ed12-4475-b86b-958d94150aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9defd34b-ce88-480a-92da-6ed4823422af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_koronavirus_jarvany_gazdasag_hvg","timestamp":"2020. március. 04. 12:21","title":"Mit tanul a gazdaság a koronavírus-járványból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zajlik az előkészítés. ","shortLead":"Zajlik az előkészítés. ","id":"20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0742b20-4d56-4b51-9b54-233faa29a943","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","timestamp":"2020. március. 05. 14:37","title":"Ismét beindul a slágergyár, jön a Dalfutár új évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e9fb92-29bd-4ea9-a37e-ba0a85e99c92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hét múlva már hirdetések is megjelenthetnek az Apple mobilos rendszerén küldött értesítésekben. Az újítást mindenkinél aktiválja az Apple, de kézzel szerencsére kikapcsolható lesz.","shortLead":"Néhány hét múlva már hirdetések is megjelenthetnek az Apple mobilos rendszerén küldött értesítésekben. Az újítást...","id":"20200305_app_store_iranyelv_apple_iphone_push_ertesites_hirdetes_reklam_promocio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00e9fb92-29bd-4ea9-a37e-ba0a85e99c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430b5225-f9fc-4bd4-a686-02bf7ae88a6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_app_store_iranyelv_apple_iphone_push_ertesites_hirdetes_reklam_promocio","timestamp":"2020. március. 05. 16:03","title":"Ez nem fog tetszeni: reklámok jönnek az iPhone-okon felugró értesítésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Minden eddiginél karcosabb, rockosabb lett a Kiscsillag hatodik, Tompa kések című albuma, amelynek dalaiban magányos nők, paranoiás férfiak, párkapcsolati válságok és egzisztenciális szorongások váltakoznak. Felhangzik némi kutyaugatás, továbbá Hajdú B. István és Vitray Tamás meccsközvetítései, valamint egy kamu belgrádi rádióbemondó hangja is. A szerző-frontember Lovasi Andrással és a lemez producerével, Lázár Domokossal beszéltük át az új dalokat, amelyeket a hvg.hu-n már meg is hallgathat.","shortLead":"Minden eddiginél karcosabb, rockosabb lett a Kiscsillag hatodik, Tompa kések című albuma, amelynek dalaiban magányos...","id":"20200305_Mi_masrol_szolna_a_popzene__Kiscsillag_albumpremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655c0c59-226d-40df-a314-38ac0a7c4a45","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Mi_masrol_szolna_a_popzene__Kiscsillag_albumpremier","timestamp":"2020. március. 05. 16:30","title":"„Szeretőd leszek, vagy mit tudom én” – Kiscsillag albumpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]