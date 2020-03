Szürreális bemutatón tapogathatták a Huawei új telefonját az újságírók

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány terjedése miatt döntött így az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI). A rendelkezés április 3-ig marad érvényben.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedése miatt döntött így az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI). A rendelkezés április 3-ig marad...","id":"20200309_koronavirus_jarvany_olaszorszag_sportesemeny_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2a2928-faee-4320-aa47-721aa03668c0","keywords":null,"link":"/sport/20200309_koronavirus_jarvany_olaszorszag_sportesemeny_felfuggesztes","timestamp":"2020. március. 09. 18:54","title":"Minden sporteseményt felfüggesztenek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4113edf-4dde-44c1-b775-0b0430576b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány idején nagyon fontos a gyakori és alapos kézmosás. Egy új oldallal ezt most még hatékonyabbá tehetjük.","shortLead":"Egy járvány idején nagyon fontos a gyakori és alapos kézmosás. Egy új oldallal ezt most még hatékonyabbá tehetjük.","id":"20200310_koronavirus_kezmosas_wash_your_lyrics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4113edf-4dde-44c1-b775-0b0430576b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa5d946-812e-46c0-8a0b-13bcb5d38825","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_kezmosas_wash_your_lyrics","timestamp":"2020. március. 10. 09:03","title":"Tart a koronavírustól? Hasznos új oldal indult, ezzel még hatékonyabb lehet a kézmosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215cb6-048f-4b1d-9bc8-89195821a5d9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy pár vagy egy család életében a jelentős, hétköznapitól eltérő események stresszel járnak, még akkor is, ha pozitívak. Pláne így van ez a családi életciklusok váltásainál. ","shortLead":"Egy pár vagy egy család életében a jelentős, hétköznapitól eltérő események stresszel járnak, még akkor is, ha...","id":"20200310_A_csalad_folyamatosan_fejlodo_egyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76215cb6-048f-4b1d-9bc8-89195821a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21707faa-b38d-4de4-b0a5-4925ded99db7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200310_A_csalad_folyamatosan_fejlodo_egyseg","timestamp":"2020. március. 10. 07:10","title":"A család folyamatosan fejlődő egység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két kontinensen is beleszólt a foci ügyeibe a koronavírus.","shortLead":"Két kontinensen is beleszólt a foci ügyeibe a koronavírus.","id":"20200309_Zartkapus_lesz_a_PSGBorussia_meccs_vbselejtezoket_halasztanak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9aaefb-caac-4b24-92e7-86f8be820ab0","keywords":null,"link":"/sport/20200309_Zartkapus_lesz_a_PSGBorussia_meccs_vbselejtezoket_halasztanak_el","timestamp":"2020. március. 09. 13:31","title":"Zártkapus lesz a PSG–Borussia meccs, vb-selejtezőket halasztanak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping egészségügyi dolgozókkal is találkozott a városban, ahonnan a koronavírus indult.","shortLead":"Hszi Csin-ping egészségügyi dolgozókkal is találkozott a városban, ahonnan a koronavírus indult.","id":"20200310_vuhan_koronavirus_hszi_csin_ping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa3de89-15bf-45d8-a7bd-324bb6f70d6f","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_vuhan_koronavirus_hszi_csin_ping","timestamp":"2020. március. 10. 07:28","title":"Vuhanba látogatott a kínai elnök, ez többek szerint jó jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a5d6e7-d87d-4d9e-be8a-410ee46fc4c1","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A maximalizmus könnyen depresszióba kergetheti azokat, akiknek nincs fontosabb annál, hogy még a tökéletesnél is tökéletesebb teljesítményt nyújtsanak. Ugyanis tökéletes teljesítmény nem létezik. Ők mégis egész életükben ezt keresik. \r

","shortLead":"A maximalizmus könnyen depresszióba kergetheti azokat, akiknek nincs fontosabb annál, hogy még a tökéletesnél is...","id":"remotivextra_20200309_Tokeletesseg_maximalizmus_teljesitmeny_depresszio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a5d6e7-d87d-4d9e-be8a-410ee46fc4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a774b7c0-5da6-41b8-8d20-c2ac448928f4","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20200309_Tokeletesseg_maximalizmus_teljesitmeny_depresszio","timestamp":"2020. március. 09. 07:30","title":"Tökéletesség: áldás vagy átok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"1ca8c26b-9562-4cae-88c6-98d366173d97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A családi autóknál használt kombi kifejezés a VW Arteon esetében nem teljesen pontos, mert ennél az autónál elsődleges szempont volt a megjelenés is.","shortLead":"A családi autóknál használt kombi kifejezés a VW Arteon esetében nem teljesen pontos, mert ennél az autónál elsődleges...","id":"20200309_volkswagen_arteon_kombi_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ca8c26b-9562-4cae-88c6-98d366173d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eab50a-1aa1-4b73-88c5-e9143fe71d7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_volkswagen_arteon_kombi_fotok","timestamp":"2020. március. 09. 11:23","title":"Még nem mutatták be, de már az utcákat járja a végleges Volkswagen Arteon kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"21 pontos javaslatcsomagot tett közzé az egyetem rektora.","shortLead":"21 pontos javaslatcsomagot tett közzé az egyetem rektora.","id":"20200309_pazmany_peter_katolikus_egyetem_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95239b1a-f5e5-4dbb-83d0-cb45829f563d","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_pazmany_peter_katolikus_egyetem_koronavirus","timestamp":"2020. március. 09. 19:00","title":"Megtiltotta a Pázmány, hogy diákjai és oktatói külföldre utazzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]