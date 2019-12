Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"256ed708-9a6d-4037-90dd-0c2b6df10971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2019-ben tovább csökkent az Európába érkező illegális menedékkérők száma. Az uniós határvédelmi szervezet létszámát megemelik, és 2021-től lesznek igazi Frontex-egységek.

","shortLead":"2019-ben tovább csökkent az Európába érkező illegális menedékkérők száma. Az uniós határvédelmi szervezet létszámát...","id":"20191225_A_Frontex_vezetoje_szerint_tortenelmi_valtozas_az_igazi_EUs_hatarvedok_megjelenese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=256ed708-9a6d-4037-90dd-0c2b6df10971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b497265d-afce-48c7-a0f7-a83046ab0ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_A_Frontex_vezetoje_szerint_tortenelmi_valtozas_az_igazi_EUs_hatarvedok_megjelenese","timestamp":"2019. december. 25. 19:35","title":"A Frontex vezetője szerint történelmi változás az igazi EU-s határvédők megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b4be5f-66e6-40b3-b3df-5e4463bbfdb3","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Első regénye egyből közönségdíjas lett, mégsem tartja magát felkapott írónak Krusovszky Dénes, és egyelőre azt sem unja, hogy még mindig az Akik már nem leszünk sosemről kell beszélgetnie. A sztori végső soron olyan, mint egy gyűrű, egymásra rétegzett történetek versengenek a legemlékezetesebb pillanatokért. És miután számomra ez volt az elmúlt 10 év legerősebb regénye, nem volt kérdés, hogy az év embere nálam Krusovszky Dénes. Szubjektív bemutató helyett azonban jobbnak láttam egy interjút kérni a szerzővel, akitől csak egyet nem mertem megkérdezni: mit olvassak ezután. ","shortLead":"Első regénye egyből közönségdíjas lett, mégsem tartja magát felkapott írónak Krusovszky Dénes, és egyelőre azt sem...","id":"20191225_Krusovszky_Denes_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b4be5f-66e6-40b3-b3df-5e4463bbfdb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962be88d-0cd1-43a5-949e-75f05745a4fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Krusovszky_Denes_interju","timestamp":"2019. december. 25. 20:00","title":"Krusovszky Dénes: \"Mintha fantomokká akarnánk változtatni magunkat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"120 millió forintot hozott a Jézuska a szerencsésnek.

","shortLead":"120 millió forintot hozott a Jézuska a szerencsésnek.

","id":"20191225_Boldog_karacsonyt_valaki_megutotte_a_fonyeremenyt_a_hetes_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d38582e-ebbc-4872-bd71-77fdcfba8dce","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Boldog_karacsonyt_valaki_megutotte_a_fonyeremenyt_a_hetes_lotton","timestamp":"2019. december. 25. 21:13","title":"Boldog karácsonyt: valaki megütötte a főnyereményt a hetes lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da5fccd-bbde-4c7a-9447-f6e964136a3e","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Eredetileg monumentális szobrászat szakon végzett Lembergben, de már Ungváron is inkább csak miniszobrokat készített. Azért települt át Magyarországra, mert szerinte itt nagyobb a remény komolyabb megbízásokra, ám Budapesten eddig a köztéri gerillaszobraival lett híres. Portréinterjú Kolodko Mihállyal.","shortLead":"Eredetileg monumentális szobrászat szakon végzett Lembergben, de már Ungváron is inkább csak miniszobrokat készített...","id":"201951_kolodko_mihaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5da5fccd-bbde-4c7a-9447-f6e964136a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf8d177-2b7d-48d9-b5aa-9a04b0679886","keywords":null,"link":"/360/201951_kolodko_mihaly","timestamp":"2019. december. 26. 12:00","title":"Kolodko Mihály: \"Művészi hitvallásomat a pici bronzpiszoár szemlélteti a Városligetben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999bbc98-ec58-4328-92f0-3756081cf211","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Holtan találták szerdán Ari Behn norvég írót, Márta Lujza hercegnő egykori férjét - három közös gyermekük apját. \r

\r

","shortLead":"Holtan találták szerdán Ari Behn norvég írót, Márta Lujza hercegnő egykori férjét - három közös gyermekük apját. \r

\r

","id":"20191226_Meghalt_Kevin_Spacey_egyik_megvadoloja_Ari_Behn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=999bbc98-ec58-4328-92f0-3756081cf211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c684804-0eac-47e0-b7c1-f1150d5b135b","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Meghalt_Kevin_Spacey_egyik_megvadoloja_Ari_Behn","timestamp":"2019. december. 26. 16:10","title":"Öngyilkos lett Kevin Spacey egyik megvádolója, Ari Behn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e0b823-a62f-4b29-bdfb-b8ce7bdd1b51","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a negyedik, befejező rész.","shortLead":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a negyedik...","id":"20191227_2019_hazai_kronikaja__4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9e0b823-a62f-4b29-bdfb-b8ce7bdd1b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c1c693-4c69-43c3-9e66-e06e521fb725","keywords":null,"link":"/360/20191227_2019_hazai_kronikaja__4","timestamp":"2019. december. 27. 12:00","title":"Keménykedett a Fidesz, a választók megbüntették – 2019 hazai krónikája / 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac05f032-19f1-47fe-b7df-175ef78ecc34","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatást és oktatást egyaránt szolgáló központi szolgáltató laboratórium hálózatot alakítottak ki uniós támogatással, csaknem egymilliárd forintból Szegeden és Debrecenben.","shortLead":"A kutatást és oktatást egyaránt szolgáló központi szolgáltató laboratórium hálózatot alakítottak ki uniós támogatással...","id":"20191227_kozponti_szolgaltato_laboratorium_halozat_szeged_debrecen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac05f032-19f1-47fe-b7df-175ef78ecc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d4493a-a51e-4fd7-947e-49dc416d4c4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_kozponti_szolgaltato_laboratorium_halozat_szeged_debrecen","timestamp":"2019. december. 27. 15:03","title":"Hálózatba kapcsolták Szegedet és Debrecent, nem semmi laborokat alakítottak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8151f426-66a9-400e-9853-a8efa0eba722","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha egy nagyvárosi építkezésre gondolunk, acélgerendákkal egyensúlyozó daruk jutnak az eszünkbe. Ez azonban változóban van: ma már építenek toronyházakat is szinte teljes egészében fából, ami egyébként a szén-dioxidot is megköti.","shortLead":"Ha egy nagyvárosi építkezésre gondolunk, acélgerendákkal egyensúlyozó daruk jutnak az eszünkbe. Ez azonban változóban...","id":"20191227_Felhokarcolot_fabol_Nem_is_olyan_vad_otlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8151f426-66a9-400e-9853-a8efa0eba722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccc2e5b-825a-4d13-9444-3e44b1347779","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191227_Felhokarcolot_fabol_Nem_is_olyan_vad_otlet","timestamp":"2019. december. 27. 13:45","title":"Felhőkarcolót fából? Nem is olyan vad ötlet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]