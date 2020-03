Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két hétre bezárnak az iskolák, egyetemek, napközik és más oktatási intézmények az új koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében Görögországban.","shortLead":"Két hétre bezárnak az iskolák, egyetemek, napközik és más oktatási intézmények az új koronavírus terjedésének...","id":"20200310_Gorogorszagban_is_bezarnak_az_oktatasi_intezmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7eb0403-becc-4bea-9607-7a61be79a6bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Gorogorszagban_is_bezarnak_az_oktatasi_intezmenyek","timestamp":"2020. március. 10. 18:18","title":"Görögországban is bezárnak az oktatási intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedés ugyanakkor nem vonatkozik az áruforgalomra.","shortLead":"Az intézkedés ugyanakkor nem vonatkozik az áruforgalomra.","id":"20200310_Szlovenia_is_lezarja_Olaszorszaggal_kozos_hatarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934ae072-9dbd-4556-a86f-17a77d3c9301","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Szlovenia_is_lezarja_Olaszorszaggal_kozos_hatarat","timestamp":"2020. március. 10. 20:07","title":"Szlovénia is lezárja Olaszországgal közös határát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8d13e4-7212-467a-bcac-65a523b1675e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Varga István nem maradt az út szélén, miután leszólta a Fidesz-közeli sajtót.","shortLead":"Varga István nem maradt az út szélén, miután leszólta a Fidesz-közeli sajtót.","id":"20200310_varga_istvan_fideszes_mediaholding_ugyvedi_iroda_devizahitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c8d13e4-7212-467a-bcac-65a523b1675e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94a4555-d664-4c6d-b6e6-0e0ca82ff47b","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_varga_istvan_fideszes_mediaholding_ugyvedi_iroda_devizahitel","timestamp":"2020. március. 10. 07:11","title":"24.hu: Zsíros állami megbízást kapott a kormánypárti médiamamut volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81262af-9258-427b-912c-ebe392e39d13","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Svájc kis ország, mindenki ismer mindenkit. 