[{"available":true,"c_guid":"279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök beszédet is mond Kisinyovban.","shortLead":"A magyar miniszterelnök beszédet is mond Kisinyovban.","id":"20200311_Orban_Viktor_Moldovaba_utazott_reszt_vesz_egy_forumon_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ab60dc-fad2-4cec-bf33-4c94ef4c4d9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Orban_Viktor_Moldovaba_utazott_reszt_vesz_egy_forumon_is","timestamp":"2020. március. 11. 18:15","title":"Orbán Viktor Moldovába utazott, részt vesz egy fórumon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d57ecc7-a95a-4d4f-a413-45719aa9122b","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Ilyen főszerkesztő újságnál nincs, legfeljebb az Origónál.","shortLead":"Ilyen főszerkesztő újságnál nincs, legfeljebb az Origónál.","id":"20200311_Gomperz_Parancsra_tettuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d57ecc7-a95a-4d4f-a413-45719aa9122b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bedb60-073a-4e7a-81b2-83d98d1cdb64","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Gomperz_Parancsra_tettuk","timestamp":"2020. március. 11. 17:07","title":"Gomperz: Parancsra tettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1478ac3d-7596-4210-b03b-ed153004dff3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nemcsak a rengeteg tanú és szakértő, hanem a vádlott egészségügyi állapota miatt is elhúzódó tárgyalásra lehet számítani a Hableány-baleset miatt indított büntetőperben. A 28 áldozatot követelő tragédiára a dél-koreai hozzátartozók most nem jöttek el, a koronavírus miatt pedig különleges intézkedéseket vezettek be a tárgyaláson. A vádirat leghomályosabb pontja még mindig az öt perc, ami alatt az ukrán kapitánynak észre kellett volna vennie a Hableányt, de nem tudni, ehelyett mit csinált. ","shortLead":"Nemcsak a rengeteg tanú és szakértő, hanem a vádlott egészségügyi állapota miatt is elhúzódó tárgyalásra lehet...","id":"20200311_vallomas_Hableany_Viking_Sigyn_kapitany_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1478ac3d-7596-4210-b03b-ed153004dff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74f0d92-9532-4439-9616-495c1f2ef9cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_vallomas_Hableany_Viking_Sigyn_kapitany_targyalas","timestamp":"2020. március. 11. 13:55","title":"Nem tett vallomást a Hableány-balesetet okozó Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b015a6-6721-4633-8fa4-8195ec411052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mai nappal életbe lépő korlátozás miatt csak azok nem mehetnek az ELTE nyitva tartó könyvtárába, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Cserébe a hallgatók számára részletes tájékoztatást adtak ki az e-könyvek otthoni eléréséről.","shortLead":"A mai nappal életbe lépő korlátozás miatt csak azok nem mehetnek az ELTE nyitva tartó könyvtárába, akiknek a legnagyobb...","id":"20200312_Az_egyetemi_hallgatokon_kivul_mindenki_mas_mehet_az_egyetemi_konyvtarba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53b015a6-6721-4633-8fa4-8195ec411052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fe7e07-1e9a-4674-8a15-a7b7b37623ab","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Az_egyetemi_hallgatokon_kivul_mindenki_mas_mehet_az_egyetemi_konyvtarba","timestamp":"2020. március. 12. 17:26","title":"Az egyetemi hallgatókon kívül mindenki más mehet az ELTE egyetemi könyvtárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 17 ezer ember dolgozik két autógyárban, amelyek közül egyiknél sincs fennakadás a termelésben. ","shortLead":"Több mint 17 ezer ember dolgozik két autógyárban, amelyek közül egyiknél sincs fennakadás a termelésben. ","id":"20200313_Koronavirusjarvany_kecskemeti_Mercedes_es_gyori_Audi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe75d82-553e-4d65-bf87-14bdf593d8ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_Koronavirusjarvany_kecskemeti_Mercedes_es_gyori_Audi","timestamp":"2020. március. 13. 10:48","title":"A kecskeméti Mercedest és a győri Audit egyelőre nem érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező felháborítónak tartja a Vígszínház igazgatójának a reakcióját a személyét érő vádakra.\r

\r

","shortLead":"A rendező felháborítónak tartja a Vígszínház igazgatójának a reakcióját a személyét érő vádakra.\r

\r

","id":"20200312_Neder_Eszenyi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34db5385-963d-4d20-a4e3-44bc59c7df2f","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Neder_Eszenyi","timestamp":"2020. március. 12. 15:15","title":"Néder Panni Eszenyi Enikőnek: „Vedd komolyan a volt kollégáid nyilatkozatait!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elgázolt egy embert a 3-as metró a Klinikák megállónál – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön a honlapján.","shortLead":"Elgázolt egy embert a 3-as metró a Klinikák megállónál – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön a honlapján.","id":"20200312_Gazolt_a_3as_metro_a_Klinikaknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ca7751-fd21-4373-b434-cc6c27aac5b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Gazolt_a_3as_metro_a_Klinikaknal","timestamp":"2020. március. 12. 12:13","title":"Gázolt a 3-as metró a Klinikáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb oldalon döntöttek hét átkelési pont ideiglenes bezárásáról.\r

","shortLead":"A szerb oldalon döntöttek hét átkelési pont ideiglenes bezárásáról.\r

","id":"20200312_szerbia_magyarorszag_hataratkelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de998c01-acf6-46cc-93a1-a57ead626160","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_szerbia_magyarorszag_hataratkelo","timestamp":"2020. március. 12. 07:18","title":"Négy kivételével minden magyar határátkelőhelyet lezárt Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]