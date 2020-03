A Samsung – gyárbezárásai során – a saját bőrén is megtapasztalta az új koronavírus hatását. Sajnos a járvány egyre többeket érint, immár a WHO is világjárványt hirdetett. Nem lehet elég sokszor hangoztatni a személyes higiénia fontosságát, amibe – ezúttal – az is beletartozik, hogy azokat az eszközöket is tisztítani kell, amiket sokszor fogunk kézbe egy nap, így például a mobiljainkat. Korábban megmutattuk már a tisztítás helyes lépéseit, és arról is beszámoltunk, hogy az Apple is megváltoztatta már a hozzáállását ehhez a kérdéshez.

A Samsung most a gyakorlatban is lépett, és – adta hírül a SamMobile – az úgynevezett Galaxy Sanitizing Service (azaz a Galaxy fertőtlenítési szolgáltatás) keretében UV-C fénnyel fertőtleníti a különféle mobileszközöket (és nem csak a Galaxykat!), azaz nincs szükség erős tisztítószerekre. Egy mobil esetében 30 másodpercig tart a tisztítás, egy tabletnél 2 percig. A Samsung azt javasolja, hogy a házilagos tisztításhoz senki se használjon erős vegyszereket, súroló anyagokat, ugyanis ezek károsíthatják a kijelzőt, tönkre tehetik az ujjlenyomat-olvasót. A folyékony vegyszerek használata az olyan eszközökön, amelyek nem rendelkeznek IP besorolással, azt eredményezheti, hogy folyadék juthat a készülékbe, ami akár tönkre is teheti azt.

© Samsung Malajzia

A Samsung állítólag gondosan bevizsgálta a tisztítóberendezéseket, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy az UV-C fény nem befolyásolja a telefon teljesítményét. Azonban az UV-C eszközöket harmadik fél gyártja, így a vállalat arra is figyelmeztet, hogy a folyamat hatékonysága azért a piactól és a modelltől is függ, illetve maga a Samsung sem állítja azt, hogy ez a fény százszázalékos biztonsággal megöl minden kórokozót. Arra is figyelmeztet, hogy semmi sem garantálja azt, hogy ne sérüljön az eszköz, ha valaki nem engedélyezett UV-fertőtlenítőt használ.

A SamMobile értesülése szerint a fertőtlenítő szolgáltatás jelenleg 19 országban érhető el, azonban hivatalosan csak a Samsung Malajziai oldalán szerepel, szóval egyelőre itt még lennének kérdőjelek. Mindenesetre, ha igazak a SamMobile értesülései, akkor egy igen üdvözlendő szolgáltatásról van szó, ráadásul az említett forrás úgy tudja, hogy a Samsung más országokra is kiterjesztené ezt, és ebben a felsorolásban már Magyarország is benne van.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.