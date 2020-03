Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"510b9387-1eef-42de-9438-026b530ae543","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Szabad választás az NDK-ban – először és utoljára. Közben Honecker-élménytúrák, valamint Trabant soron kívül.","shortLead":"Szabad választás az NDK-ban – először és utoljára. Közben Honecker-élménytúrák, valamint Trabant soron kívül.","id":"20200314_Trabant_NDKvalasztas_DeutscheBank_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_15","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=510b9387-1eef-42de-9438-026b530ae543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd89ae-484c-4b16-b929-a99eac8b867b","keywords":null,"link":"/360/20200314_Trabant_NDKvalasztas_DeutscheBank_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_15","timestamp":"2020. március. 14. 17:00","title":"Szülhetnek-e a férfiak? És nyugatnémet márkáért? – \"Eljött a paradicsom\", 1990. március 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb drasztikus korlátozó intézkedéseket jelentett be a parlamentben Orbán Viktor, aki korábban virológusokkal egyeztetett. Az iskoláknak több időre van szükségük a távoktatásra való átálláshoz. Az emberierőforrás-miniszter önkénteseket vár az egészségügybe.","shortLead":"Újabb drasztikus korlátozó intézkedéseket jelentett be a parlamentben Orbán Viktor, aki korábban virológusokkal...","id":"20200316_koronavirus_jarvany_marcius_16_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be66775d-e0b3-4d9c-97a7-c14e28d11e54","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_jarvany_marcius_16_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 16. 06:25","title":"Újabb korlátozások, már 39 fertőzött Magyarországon – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03667966-b21a-4b47-b094-375f895205f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdasággal gyanúsítják a 38 éves K. Pétert.\r

","shortLead":"Garázdasággal gyanúsítják a 38 éves K. Pétert.\r

","id":"20200314_Vaskapaval_vert_eszmeletlenre_egy_fiatalt_Szolnokon_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03667966-b21a-4b47-b094-375f895205f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74d5f16-f037-4a20-8b29-d006d5d6f14d","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Vaskapaval_vert_eszmeletlenre_egy_fiatalt_Szolnokon_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","timestamp":"2020. március. 14. 22:00","title":"Vaskapával vertek eszméletlenre egy fiatalt Szolnokon, már az ügyészség vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még vizsgálják, kik találkozhattak a marokkói közlekedési miniszterrel.","shortLead":"Még vizsgálják, kik találkozhattak a marokkói közlekedési miniszterrel.","id":"20200315_Onkentes_karanten_szentendre_polgarmester_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17587fa9-6be7-4f89-9488-2eb5b3713c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Onkentes_karanten_szentendre_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 13:27","title":"Önkéntes karanténba vonult a szentendrei polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f0f0f0-15bc-429c-9b29-2de134b88eb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iránymutatás a tanulók önálló információszerzésére is nagy hangsúlyt fektet. ","shortLead":"Az iránymutatás a tanulók önálló információszerzésére is nagy hangsúlyt fektet. ","id":"20200314_Igy_nez_ki_a_digitalis_oktatas_a_kormany_ajanlasa_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01f0f0f0-15bc-429c-9b29-2de134b88eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02ade8f-898c-4e56-9c7b-c8361474158d","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Igy_nez_ki_a_digitalis_oktatas_a_kormany_ajanlasa_szerint","timestamp":"2020. március. 14. 21:03","title":"Kijött az első ajánlás - így néz ki a digitális oktatás a kormány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Két hete lázas volt egy koronavírusos beteg, a kormány beszólt az Orvosi Kamarának, Németország lezárja határait. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója, benne a koronavírus-járvány híreivel. ","shortLead":"Két hete lázas volt egy koronavírusos beteg, a kormány beszólt az Orvosi Kamarának, Németország lezárja határait...","id":"20200316_Radar360_Matol_zarva_az_iskolak_idos_orvosok_nem_talalkozhatnak_a_betegekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8e967c-324e-4d17-a56f-8fe6b1d22b69","keywords":null,"link":"/360/20200316_Radar360_Matol_zarva_az_iskolak_idos_orvosok_nem_talalkozhatnak_a_betegekkel","timestamp":"2020. március. 16. 08:15","title":"Radar360: Mától zárva az iskolák, idős orvosok nem találkozhatnak a betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester jelentette be, hogy kórházba került egy nyírábrányi lakos.","shortLead":"A polgármester jelentette be, hogy kórházba került egy nyírábrányi lakos.","id":"20200316_Egy_nyirabranyi_ember_is_koronavirusos_lett_korhazba_kerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2a2b1-4b26-4f98-86c7-02f2e5b8c459","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Egy_nyirabranyi_ember_is_koronavirusos_lett_korhazba_kerult","timestamp":"2020. március. 16. 07:56","title":"Egy nyírábrányi ember is koronavírusos lett, kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden eddiginél magasabb a koronavírus olasz áldozatainak a száma.","shortLead":"Minden eddiginél magasabb a koronavírus olasz áldozatainak a száma.","id":"20200315_368_halott_Olaszorszagban_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20d2d3b-985e-494f-96e5-0a66516b39d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_368_halott_Olaszorszagban_vasarnap","timestamp":"2020. március. 15. 18:27","title":"368 halott Olaszországban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]