[{"available":true,"c_guid":"1af4f038-4806-4d01-8d49-3bdf7b29a553","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma ezzel átlépte a 2500-at.","shortLead":"A halálos áldozatok száma ezzel átlépte a 2500-at.","id":"20200317_koronavirus_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af4f038-4806-4d01-8d49-3bdf7b29a553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4c99cc-31ad-4ccf-9477-345c5f4e5a06","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_koronavirus_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 17. 18:52","title":"Egy nap alatt 345-en haltak meg a koronavírus miatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez korántsem azt jelenti, hogy nem kell útdíjat fizetni.","shortLead":"Mindez korántsem azt jelenti, hogy nem kell útdíjat fizetni.","id":"20200316_Bezartak_az_utdijszedo_ugyfelszolgalati_irodai_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61362a55-0f41-4d2a-84c4-5f5c2dd46c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_Bezartak_az_utdijszedo_ugyfelszolgalati_irodai_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 08:40","title":"Bezártak az útdíjszedő ügyfélszolgálati irodái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miért zuhant be a nemesfém ára?","shortLead":"Miért zuhant be a nemesfém ára?","id":"20200317_Aranyar_a_melyben__a_vilagvalsag_furcsa_mellekhatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ee827c-f45a-4a1f-9046-5e32cf7918c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200317_Aranyar_a_melyben__a_vilagvalsag_furcsa_mellekhatasa","timestamp":"2020. március. 17. 14:15","title":"Aranyár a mélyben - a világválság furcsa mellékhatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jordán Ferenc hálózatkutató biológus szerint fájdalmas időszak jön, de muszáj tanulnunk belőle, mert ha nem, ennél is durvább vírusok jönnek.","shortLead":"Jordán Ferenc hálózatkutató biológus szerint fájdalmas időszak jön, de muszáj tanulnunk belőle, mert ha nem, ennél is...","id":"20200317_Vissza_fogjuk_meg_sirni_a_kozepkori_pestisjarvanyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dcc5f4-9e97-4128-bd5a-5149c8e2413b","keywords":null,"link":"/elet/20200317_Vissza_fogjuk_meg_sirni_a_kozepkori_pestisjarvanyokat","timestamp":"2020. március. 17. 11:57","title":"Most van itt az ideje, hogy tanuljunk a járványból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napsütést, szelet, enyhe időt ígér az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Napsütést, szelet, enyhe időt ígér az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200316_kora_tavasz_idojaras_marcius16","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb3a215-b507-41f0-9a7f-f639c71a34b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_kora_tavasz_idojaras_marcius16","timestamp":"2020. március. 16. 05:51","title":"Hamisítatlan kora tavaszi idő lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tegnap óta 11-gyel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma.","shortLead":"Tegnap óta 11-gyel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma.","id":"20200317_50re_nott_a_koronavirussal_fertozott_betegek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d79c925-3ad4-4de0-8172-9fa3b3947e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_50re_nott_a_koronavirussal_fertozott_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 17. 07:46","title":"50-re nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e58e49-07fa-46a3-91e6-f5dfa882b2ef","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron bejelentésében hangsúlyozta: háborúban vannak. ","shortLead":"Emmanuel Macron bejelentésében hangsúlyozta: háborúban vannak. ","id":"20200316_Macron_koronavirus_Franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72e58e49-07fa-46a3-91e6-f5dfa882b2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc455703-d7d7-48dc-ae50-66ccef65fbbb","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Macron_koronavirus_Franciaorszag","timestamp":"2020. március. 16. 21:07","title":"Franciaországban kijárási korlátozások lépnek életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs egyetértés a nyelvvizsgák törléséről az azokat szervező nyelvvizsgaközpontok között. Az ELTE törölte, a TELC ugyan ellenzi, de csak akkor törli, ha mindenki ezt teszi, a Euroexam pedig inkább fertőtlenít, jó sokat. ","shortLead":"Nincs egyetértés a nyelvvizsgák törléséről az azokat szervező nyelvvizsgaközpontok között. Az ELTE törölte, a TELC...","id":"20200316_Az_osszes_tavaszi_nyelvvizsgat_eltorlik_a_koronavirus_terjedese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcefed27-f89b-466f-9363-ec765f878da0","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Az_osszes_tavaszi_nyelvvizsgat_eltorlik_a_koronavirus_terjedese_miatt","timestamp":"2020. március. 16. 16:15","title":"A koronavírus miatt nagy a zűrzavar a tavaszi nyelvvizsgák körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]