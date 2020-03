Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég arra hivatkozva kéri a gigatámogatást, hogy a Boeing és beszállítói hálózata 2,5 millió munkahelyet és 17 ezer vállalatot tart el.","shortLead":"A cég arra hivatkozva kéri a gigatámogatást, hogy a Boeing és beszállítói hálózata 2,5 millió munkahelyet és 17 ezer...","id":"20200318_60_milliard_dollaros_tamogatast_kert_a_Boeing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bd7d89-c479-47fa-9ef9-936310156304","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_60_milliard_dollaros_tamogatast_kert_a_Boeing","timestamp":"2020. március. 18. 16:39","title":"60 milliárd dolláros támogatást kért a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke videóüzenetben közölte, hogy sikerült Marokkóból 290 uniós állampolgárt hazaszállítani.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke videóüzenetben közölte, hogy sikerült Marokkóból 290 uniós állampolgárt hazaszállítani.","id":"20200317_ursula_von_der_leyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933e75bd-c9d5-42ff-8870-d0791a29a575","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2020. március. 17. 19:33","title":"Von der Leyen: Az ősz előtt piacra kerülhet a koronavírus ellenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a50411c-6ac4-4357-aa45-15761805733d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű építőjáték, a Minecraft lett azoknak a híreknek az otthona, amelyeket bizonyos kormányok betiltottak.","shortLead":"A népszerű építőjáték, a Minecraft lett azoknak a híreknek az otthona, amelyeket bizonyos kormányok betiltottak.","id":"20200316_minecraft_konyvtar_cenzura_betiltott_hirek_sajtoszabadsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a50411c-6ac4-4357-aa45-15761805733d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e3f7fa-9c19-47b5-9e92-6a51319fe517","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_minecraft_konyvtar_cenzura_betiltott_hirek_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. március. 16. 20:30","title":"A Minecraftban építettek könyvtárat az írásoknak, amelyeket letiltottak a kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új fül érkezett a mobilos YouTube-ba, egy másikat pedig kivett a szolgáltatást üzemeltető Google. A fejlesztéssel egy régi problémát igyekeznek orvosolni.","shortLead":"Egy új fül érkezett a mobilos YouTube-ba, egy másikat pedig kivett a szolgáltatást üzemeltető Google. A fejlesztéssel...","id":"20200318_youtube_mobilapp_felfedezes_explore_ful_gomb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068aaa34-b527-41ed-8ea7-902d266cba07","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_youtube_mobilapp_felfedezes_explore_ful_gomb","timestamp":"2020. március. 18. 08:03","title":"Nyissa meg a YouTube-ot a telefonján, változás történt a videóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Várhatóan egy hónapra áll le a munka a BMW gyáraiban, a Toyotánál határozatlan idejű a leállás.","shortLead":"Várhatóan egy hónapra áll le a munka a BMW gyáraiban, a Toyotánál határozatlan idejű a leállás.","id":"20200318_BMW_gyar_bezaras_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b15f17-badd-48dd-9962-6369b5ffffb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_BMW_gyar_bezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:45","title":"A BMW és a Toyota is bezárja az európai gyárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53de6462-a610-4afc-8671-c267b68f2528","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi média szerint akár ezer fogvatartott is megszökhetett.","shortLead":"A helyi média szerint akár ezer fogvatartott is megszökhetett.","id":"20200317_Tobb_szaz_rab_szokott_meg_braziliai_bortonokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53de6462-a610-4afc-8671-c267b68f2528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1b4b64-ca2f-4f96-913a-e6f2954c555c","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Tobb_szaz_rab_szokott_meg_braziliai_bortonokbol","timestamp":"2020. március. 17. 06:03","title":"Több száz rab szökött meg brazíliai börtönökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e88f36e-bb34-42d5-9d90-79eea1fc666c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két településről egy-egy igazolt esetet jelentettek. Mindkét beteget kórházban ápolják.","shortLead":"A két településről egy-egy igazolt esetet jelentettek. Mindkét beteget kórházban ápolják.","id":"20200317_koronavirus_fertozes_gyal_monor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e88f36e-bb34-42d5-9d90-79eea1fc666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798dc953-6b77-4f13-8e99-4de556efdc53","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_koronavirus_fertozes_gyal_monor","timestamp":"2020. március. 17. 17:49","title":"Gyálon és Monoron is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7db7d9-e87b-403a-bfa0-9e06944c6ef0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kreatív, testet-szellemet megmozgató tanítási rendet dolgozott ki otthon maradt gyerekének egyik olvasónk. ","shortLead":"Kreatív, testet-szellemet megmozgató tanítási rendet dolgozott ki otthon maradt gyerekének egyik olvasónk. ","id":"20200317_Asztromatek_bicajos_etika_es_angol_nyomvadaszat_is_szerepel_egy_alternativ_orarendben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf7db7d9-e87b-403a-bfa0-9e06944c6ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007cb0ab-88da-4d80-8afa-aec1b933785c","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Asztromatek_bicajos_etika_es_angol_nyomvadaszat_is_szerepel_egy_alternativ_orarendben","timestamp":"2020. március. 17. 14:59","title":"Így néz ki egy alternatív órarend az erdő szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]