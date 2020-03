Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44dc4aa4-f18a-4772-921b-5a17f1477557","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznek enyhe tünetei vannak, a családjával együtt karanténban van.","shortLead":"A színésznek enyhe tünetei vannak, a családjával együtt karanténban van.","id":"20200317_A_Tronok_harca_Oriasvesz_Tormundja_is_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44dc4aa4-f18a-4772-921b-5a17f1477557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2e1803-d542-4e75-ad46-3b4db5fd6c8f","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_A_Tronok_harca_Oriasvesz_Tormundja_is_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 17. 05:49","title":"A Trónok harca Óriásvész Tormundja is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5805af7e-c356-48ea-a804-2dd409e9f6ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem látni még, hol érhet véget a forint szabadesése.","shortLead":"Nem látni még, hol érhet véget a forint szabadesése.","id":"20200317_forint_euro_arfolyam_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5805af7e-c356-48ea-a804-2dd409e9f6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b49efd-c2e0-42fe-945d-addbb28e296a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200317_forint_euro_arfolyam_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 09:37","title":"Megállíthatatlanul zuhan a forint, 348 forintnál is drágább egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint az emberek közti fizikai kapcsolat korlátozásával állítható csak meg a fertőzés terjedése.","shortLead":"A német kancellár szerint az emberek közti fizikai kapcsolat korlátozásával állítható csak meg a fertőzés terjedése.","id":"20200316_angele_merkel_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2258103f-ea83-4018-99fa-27066d3fa908","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_angele_merkel_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 21:03","title":"Merkel: Zárjanak be a templomok, mecsetek és zsinagógák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két nap alatt 340-ről 350-re változott a forint/euró árfolyam. Többször 351 felett is járt.","shortLead":"Két nap alatt 340-ről 350-re változott a forint/euró árfolyam. Többször 351 felett is járt.","id":"20200318_forint_euro_arfolyam_350","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f340d07b-a23d-4213-b2a0-16eebdefcc23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_forint_euro_arfolyam_350","timestamp":"2020. március. 18. 11:07","title":"Padlóra küldte a járvány a forintot, itt a 350 forintos euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b17bd5a-2049-4981-8d86-7592a5777730","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondjuk úgy, egészen más hangulatúra sikeredett, mint egy Kovács Zoltán-féle hazai koronavírus-tájékoztató.

