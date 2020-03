Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0455bbf-e0ce-4833-be43-554aa446722d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bevásárlóroham ellen is lépnek.","shortLead":"A bevásárlóroham ellen is lépnek.","id":"20200315_Nemetorszag_reszlegesen_lezarja_hatarait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0455bbf-e0ce-4833-be43-554aa446722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4166b1d2-921e-4240-b3cd-0494b734423f","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Nemetorszag_reszlegesen_lezarja_hatarait","timestamp":"2020. március. 15. 19:34","title":"Németország részlegesen lezárja határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e55ae9-f68a-4128-890f-3c1a1ab1833c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megerősítette a Magyar Úszószövetség elnöksége az edzőbizottság ülésén elfogadott javaslatot, amelynek értelmében bizonytalan időre elhalasztják a március 24-28-ra tervezett országos bajnokságot. ","shortLead":"Megerősítette a Magyar Úszószövetség elnöksége az edzőbizottság ülésén elfogadott javaslatot, amelynek értelmében...","id":"20200316_magyar_uszo_szovetseg_uszas_orszagos_bajnoksag_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97e55ae9-f68a-4128-890f-3c1a1ab1833c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10472e29-39a3-47b1-a7e9-c3cdb58ebcc6","keywords":null,"link":"/sport/20200316_magyar_uszo_szovetseg_uszas_orszagos_bajnoksag_halasztas","timestamp":"2020. március. 16. 13:55","title":"Elhalasztják az úszó ob-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán nagy meglepetés érheti a sofőröket a benzinkutakon.","shortLead":"Szerdán nagy meglepetés érheti a sofőröket a benzinkutakon.","id":"20200316_uzemanyag_ar_csokkenes_benzin_gazolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696d4573-1443-4d25-b97c-c1de215fedd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_uzemanyag_ar_csokkenes_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. március. 16. 13:21","title":"Nagyot zuhannak az üzemanyagárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A már lezajlott versenyfordulókon elért eredmények alapján határozzák meg az eredményeket.","shortLead":"A már lezajlott versenyfordulókon elért eredmények alapján határozzák meg az eredményeket.","id":"20200315_Nem_lesznek_OKTVdontok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417d283b-cfd3-4d45-8abd-9f0edf6f955e","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Nem_lesznek_OKTVdontok","timestamp":"2020. március. 15. 15:31","title":"Nem lesznek OKTV-döntők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbf9b93-43f0-4b5d-82a9-eb410b6e4f09","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakemberek továbbra is azt tanácsolják, hogy aki teheti, maradjon otthon. Arra az esetre, ha ez mégsem lehetséges, itt egy ügyintézői kisokos.","shortLead":"A szakemberek továbbra is azt tanácsolják, hogy aki teheti, maradjon otthon. Arra az esetre, ha ez mégsem lehetséges...","id":"20200317_Erre_figyeljen_ha_bankba_postara_hivatalba_vagy_orvoshoz_kell_mennie_veszelyhelyzet_eseten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dbf9b93-43f0-4b5d-82a9-eb410b6e4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bd0abc-cd62-4cb9-bff7-d28a4f3f7064","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_Erre_figyeljen_ha_bankba_postara_hivatalba_vagy_orvoshoz_kell_mennie_veszelyhelyzet_eseten","timestamp":"2020. március. 17. 12:25","title":"Erre figyeljen, ha most bankba, postára, hivatalba, vagy orvoshoz kell mennie ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyértelmű üzenetet küldött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a világszerte tomboló koronavírus miatt. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint minden gyanús esetet ki kell vizsgálni.","shortLead":"Egyértelmű üzenetet küldött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a világszerte tomboló koronavírus miatt...","id":"20200316_who_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4530c8-e90d-4d5b-ad19-c8f90ac99426","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_who_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 16. 19:20","title":"Üzent a WHO a világ kormányainak: Teszteljetek, teszteljetek, teszteljetek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház igazgatója szerint a színházigazgatók hagyományozottan nem minősítik egymás munkáját. ","shortLead":"A Katona József Színház igazgatója szerint a színházigazgatók hagyományozottan nem minősítik egymás munkáját. ","id":"20200316_Mate_Gabor_az_Eszenyiugyrol_Nem_kivanok_reszt_venni_ebben_a_lincselesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059e83cb-da95-407b-84ca-10dc40d23a30","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Mate_Gabor_az_Eszenyiugyrol_Nem_kivanok_reszt_venni_ebben_a_lincselesben","timestamp":"2020. március. 16. 15:31","title":"Máté Gábor az Eszenyi-ügyről: Nem kívánok részt venni ebben a lincselésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0d43f5-2a92-4d5d-867d-f004501a1aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte várható volt, hogy a koronavírus okozta aggodalmak miatt idővel a rosszindulatú fejlesztők is munkához látnak.","shortLead":"Szinte várható volt, hogy a koronavírus okozta aggodalmak miatt idővel a rosszindulatú fejlesztők is munkához látnak.","id":"20200316_koronavirus_android_kartevo_ransomware_zsarolovirus_covidlock","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0d43f5-2a92-4d5d-867d-f004501a1aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4333372-f8c7-4897-9307-8d14bdef0655","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_android_kartevo_ransomware_zsarolovirus_covidlock","timestamp":"2020. március. 16. 18:16","title":"A koronavírusról tájékoztató appnak álcázza magát egy androidos kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]