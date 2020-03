Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"748d2364-224d-4cce-a8bd-d49c7ced679d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Bankszövetség szerint is muszáj lesz valamiféle hiteltörlesztési moratóriumot bevezetni, de az ezzel járó terheket a bankszektor nem akarja egymaga viselni. A javaslataikat elküldték a kormánynak.","shortLead":"A Bankszövetség szerint is muszáj lesz valamiféle hiteltörlesztési moratóriumot bevezetni, de az ezzel járó terheket...","id":"20200317_A_bankok_benne_vannak_hogy_bizonyos_hiteleket_ideiglenesen_ne_kelljen_torleszteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748d2364-224d-4cce-a8bd-d49c7ced679d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13397022-4e18-47f7-b0f4-d5a3cba07516","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_A_bankok_benne_vannak_hogy_bizonyos_hiteleket_ideiglenesen_ne_kelljen_torleszteni","timestamp":"2020. március. 17. 16:24","title":"A bankok benne vannak, hogy bizonyos hiteleket ideiglenesen ne kelljen törleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"Sándorfi Balázs, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy holnaptól a fogyasztási hitelek THM-jét (teljes hiteldíj mutatóját) 5,9%-ban maximalizálják. Mit jelent mindez? Örülhetünk az alacsony hitelkamatnak? Ennél egy kicsit árnyaltabb a kép.","shortLead":"Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy holnaptól a fogyasztási hitelek THM-jét (teljes hiteldíj mutatóját) 5,9%-ban...","id":"20200318_Mit_jelent_a_most_bejelentett_kamatplafon_Nem_mindenki_fogja_megkapni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4eb147-4d82-43f9-a74f-0eab6b32708f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Mit_jelent_a_most_bejelentett_kamatplafon_Nem_mindenki_fogja_megkapni","timestamp":"2020. március. 18. 18:25","title":"Mit jelent a most bejelentett kamatplafon? Nem mindenki fogja megkapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd20a820-5933-45a5-8c17-6740e447b8e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol csapat az elmúlt hónapban kétszer is játszott a bergamói Atalantával. Magyarországon két játékos van karanténban a vírus miatt.","shortLead":"A spanyol csapat az elmúlt hónapban kétszer is játszott a bergamói Atalantával. Magyarországon két játékos van...","id":"20200317_valencia_atalanta_foci_zte_mlsz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd20a820-5933-45a5-8c17-6740e447b8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229d7173-4122-4214-8a92-7fe1d06437bc","keywords":null,"link":"/sport/20200317_valencia_atalanta_foci_zte_mlsz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 10:43","title":"A Valencia csapatának harmada megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Magyarország valamiért nagyon kevés tesztet végez, eddig összesen 1800 szűrést végzett. Összehasonlításképp: Dél-Koreában volt, amikor napi 10 ezret csináltak, és sikerült is megfékezni a járvány terjedésének ütemét. Íme, a hazai teszthelyzet.","shortLead":"Magyarország valamiért nagyon kevés tesztet végez, eddig összesen 1800 szűrést végzett. Összehasonlításképp...","id":"20200318_Tiltott_szurt_tamogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0eea948-5737-457d-91ab-5f663de45484","keywords":null,"link":"/360/20200318_Tiltott_szurt_tamogatott","timestamp":"2020. március. 18. 15:25","title":"A hazai koronavírus-tesztelés tesztje: tiltott, szűrt, támogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43456622-ef97-46b8-aa95-7b5500965fe5","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ráfizetéses az állami egészségügyben alvásterápiával foglalkozni, holott tömegeknek lenne rá szükségük. Most volt az alvás világnapja is, de kellő figyelmet nem kap a terület.","shortLead":"Ráfizetéses az állami egészségügyben alvásterápiával foglalkozni, holott tömegeknek lenne rá szükségük. Most volt...","id":"202011__koltseges_alvaszavarok__oraatallitas__figyelemhiany__alszanak_ra_egyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43456622-ef97-46b8-aa95-7b5500965fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721813dc-d657-4da1-83d5-16665beee77b","keywords":null,"link":"/360/202011__koltseges_alvaszavarok__oraatallitas__figyelemhiany__alszanak_ra_egyet","timestamp":"2020. március. 17. 07:00","title":"Százezreknek károsodhat súlyosan az egészsége, mégsem igazán törődünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc21cea2-9fbe-4321-a0be-224650df7008","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200318_Marabu_Feknyuz_A_digitalis_oktatas_hatranyai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc21cea2-9fbe-4321-a0be-224650df7008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee3464e-5a2a-4edc-a967-7a0c7685a51c","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Marabu_Feknyuz_A_digitalis_oktatas_hatranyai","timestamp":"2020. március. 18. 10:00","title":"Marabu Féknyúz: A digitális oktatás hátrányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat helyezhetik itt el, akik tünetmentesek.","shortLead":"Azokat helyezhetik itt el, akik tünetmentesek.","id":"20200318_karanten_kollegium_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0b8c9b-d1f7-418e-86e7-5a0340591a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_karanten_kollegium_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 07:46","title":"Karantént csinálhatnak a kiürített kollégiumokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben csak a közepes hatótávolságú ID.3-at lehet majd hazavezetni.","shortLead":"Első körben csak a közepes hatótávolságú ID.3-at lehet majd hazavezetni.","id":"20200317_bearaztak_az_elso_uj_villany_volkswagent_id3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771a82d2-9b7b-48a5-a4de-27087fcf1313","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_bearaztak_az_elso_uj_villany_volkswagent_id3","timestamp":"2020. március. 17. 06:41","title":"Beárazták az első új villany Volkswagent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]