[{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Levelet intézett a kormányfő a határon kívüli magyarsághoz a március 15-i nemzeti ünnepen, melyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc örökségén túl Trianon 100. évfordulójáról is megemlékezett.\r

","shortLead":"Levelet intézett a kormányfő a határon kívüli magyarsághoz a március 15-i nemzeti ünnepen, melyben az 1848-49-es...","id":"20200315_Orban_1848Trianon_atkotessel_irt_unnepi_levelet_es_meg_egy_esku_is_belefer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae71256b-5f47-4544-b7b5-abb3d1088120","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Orban_1848Trianon_atkotessel_irt_unnepi_levelet_es_meg_egy_esku_is_belefer","timestamp":"2020. március. 15. 08:15","title":"Orbán 1848-Trianon átkötéssel írt ünnepi levelet, és még egy eskü is belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lázmérésen túl egy kérdőívet is ki kell majd tölteni. ","shortLead":"A lázmérésen túl egy kérdőívet is ki kell majd tölteni. ","id":"20200316_A_Honvedkorhaz_Podmaniczky_utcai_telephelyen_is_lesz_elovizsgalati_pont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb9306e-6986-4e9f-a5ed-204dc2cf6da6","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_A_Honvedkorhaz_Podmaniczky_utcai_telephelyen_is_lesz_elovizsgalati_pont","timestamp":"2020. március. 16. 17:45","title":"A Honvédkórház Podmaniczky utcai épülete előtt is lesz koronavírust vizsgáló sátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az emberek mindenütt szeretnek jókat nevetni és viccelődni. Sajnos a média jellemzően agymosott robotként festi le az észak-koreaiakat, ami még akkor is túlzás, ha az országban egyébként valóban kevés lehetőség van a kacagásra. ","shortLead":"Az emberek mindenütt szeretnek jókat nevetni és viccelődni. Sajnos a média jellemzően agymosott robotként festi le...","id":"20200315_Szoktak_e_az_eszak_koreaiak_viccelodni_humor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f490460b-fcb7-4159-8a99-0a96b795b5f6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200315_Szoktak_e_az_eszak_koreaiak_viccelodni_humor","timestamp":"2020. március. 15. 19:15","title":"Szoktak-e az észak-koreaiak viccelődni? Milyen szerepe van az országban a humornak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még vizsgálják, kik találkozhattak a marokkói közlekedési miniszterrel.","shortLead":"Még vizsgálják, kik találkozhattak a marokkói közlekedési miniszterrel.","id":"20200315_Onkentes_karanten_szentendre_polgarmester_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17587fa9-6be7-4f89-9488-2eb5b3713c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Onkentes_karanten_szentendre_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 13:27","title":"Önkéntes karanténba vonult a szentendrei polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sofőr nem sérült meg, a járművet csörlővel emelik ki a tűzoltók.\r

","shortLead":"A sofőr nem sérült meg, a járművet csörlővel emelik ki a tűzoltók.\r

","id":"20200314_A_Tiszaba_hajtott_egy_autos_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86126731-a7fc-4f17-bd1a-db3546e4aac2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_A_Tiszaba_hajtott_egy_autos_Szegeden","timestamp":"2020. március. 14. 21:30","title":"A Tiszába hajtott egy autós Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EB javaslata szerint kizárólag azok léphetnének be harmadik országokból a közösség területére, akik esetében ez elengedhetetlen.","shortLead":"Az EB javaslata szerint kizárólag azok léphetnének be harmadik országokból a közösség területére, akik esetében...","id":"20200316_Europai_Bizottsag_beutazasi_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e7478e-54ce-4c71-8f40-0c6e9684a525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Europai_Bizottsag_beutazasi_tilalom","timestamp":"2020. március. 16. 17:31","title":"Az Európai Bizottság harminc napos beutazási tilalom elrendelését javasolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955e322e-07d4-49b6-8e8c-e23d3465d021","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Nemzeti összefogás kéne? Akkor ne egy hülyegyereket küldjetek!","shortLead":"Nemzeti összefogás kéne? Akkor ne egy hülyegyereket küldjetek!","id":"20200316_Zolika_ha_kerdeznek_valaszolsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955e322e-07d4-49b6-8e8c-e23d3465d021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7207e1a4-2ad5-4e64-b7b8-a4bb49563a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Zolika_ha_kerdeznek_valaszolsz","timestamp":"2020. március. 16. 10:05","title":"Tóta W.: Zolika, ha kérdeznek, válaszolsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az oktatás és az olaszországi forgalom leállítása után még szigorúbb válságkezelésbe kezdenek Szlovéniában.","shortLead":"Az oktatás és az olaszországi forgalom leállítása után még szigorúbb válságkezelésbe kezdenek Szlovéniában.","id":"20200315_koronavirus_szlovenia_kozlekedes_etterem_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8147aab9-0d02-40ef-aaf1-e994a27cb0d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_szlovenia_kozlekedes_etterem_jarvany","timestamp":"2020. március. 15. 08:20","title":"Szlovéniában leállítják a tömegközlekedést, bezárják az összes éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]