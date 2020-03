Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első páciens hétfőn kapta meg a kísérleti vakcinát.","shortLead":"Az első páciens hétfőn kapta meg a kísérleti vakcinát.","id":"20200317_koronavirus_vakcina_vedooltas_teszt_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b4eb0c-5d2b-42b9-873c-81bf5779c12e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_koronavirus_vakcina_vedooltas_teszt_egyesult_allamok","timestamp":"2020. március. 17. 18:44","title":"Elkezdték a koronavírus elleni oltóanyag tesztelését az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A büfék, gyorséttermek, street food-helyek délután 3 után is nyitva tarthatnak, de csak elvitelre szolgálhatnak ki, helyben tilos fogyasztani. Az éttermeknek új működési rendre kell átállni, de egy helyet találtunk, ahol 15 óra után is lehet enni.","shortLead":"A büfék, gyorséttermek, street food-helyek délután 3 után is nyitva tarthatnak, de csak elvitelre szolgálhatnak ki...","id":"20200318_boltzar_koronavirus_gyorsetterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c195f3-98a2-4cbf-82d2-e1ea82a013d0","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_boltzar_koronavirus_gyorsetterem","timestamp":"2020. március. 18. 07:31","title":"A gíroszosokra nem feltétlenül vonatkozik a délután hármas boltzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterhelyettesnek kellett figyelmeztetnie a külügyes dolgozókat, hogy a hivatali rend szabályai nem változnak a járvány idején sem.","shortLead":"A miniszterhelyettesnek kellett figyelmeztetnie a külügyes dolgozókat, hogy a hivatali rend szabályai nem változnak...","id":"20200318_Fejvesztettseg_felelem_magyar_kulugy_level_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef47b05-ce75-4a6f-bf04-90f78c2ea6dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Fejvesztettseg_felelem_magyar_kulugy_level_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:04","title":"Fejvesztettség és félelem van a magyar külügyben egy belső levél szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796980ae-979a-4237-a012-9c5bd19b746e","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ötvenedik fertőzött regisztrálása után két héttel tetőzik a járvány, ha egy kormány a megfelelő választ adja rá – ezt mutatják a számok. Az is látszik, hogy amelyik ország halogatja a szigorú intézkedéseket, hetekkel elhúzza a vírus terjedését. A magyar járványügy kedden regisztrálta az ötvenedik beteget. Az állam páratlan kihívás előtt áll, amit a kormány és a társadalom sokáig habozott belátni.","shortLead":"Az ötvenedik fertőzött regisztrálása után két héttel tetőzik a járvány, ha egy kormány a megfelelő választ adja rá –...","id":"202012__halogatasbol_katasztrofa__a_neheze_most_jon__bezarkozott_europa__teszteljetek_bolondok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=796980ae-979a-4237-a012-9c5bd19b746e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4279df3-4540-4cc8-a072-272d059020a7","keywords":null,"link":"/360/202012__halogatasbol_katasztrofa__a_neheze_most_jon__bezarkozott_europa__teszteljetek_bolondok","timestamp":"2020. március. 19. 07:00","title":"Orbán a döntő pillanatban néma, pedig neki is megüzenték: \"teszteljetek, bolondok!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár azzal az államtitkár is tisztában van, hogy a járvány veszélyt jelent a gazdaságra és így a munkahelyekre is.","shortLead":"Bár azzal az államtitkár is tisztában van, hogy a járvány veszélyt jelent a gazdaságra és így a munkahelyekre is.","id":"20200318_gazdasag_tallai_akcioterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7fab63-8a26-477f-bf61-6e08633bba94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_gazdasag_tallai_akcioterv","timestamp":"2020. március. 18. 10:25","title":"Még mindig nem árul el semmit a kormány arról, hogyan mentenék meg a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bef2d97-6f2b-459f-989b-15bd7ec92f4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A csoport jelenleg biztonságban van, de a hazajutás még némi szervezést igényel.","shortLead":"A csoport jelenleg biztonságban van, de a hazajutás még némi szervezést igényel.","id":"20200318_Tizenegy_magyart_menekitettek_egy_panamai_fesztivalrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bef2d97-6f2b-459f-989b-15bd7ec92f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42831192-5026-40dc-81ea-8e256881afe6","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Tizenegy_magyart_menekitettek_egy_panamai_fesztivalrol","timestamp":"2020. március. 18. 10:43","title":"Tizenegy magyart menekítettek egy panamai fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kábítószert egy másik rabtól kapta, aki ellen gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt emeltek vádat.\r

","shortLead":"A kábítószert egy másik rabtól kapta, aki ellen gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt...","id":"20200319_Borton_tuladagolas_dizajner_drog_Nograd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc4e385-85e6-4ced-92f9-6aff4d18725b","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Borton_tuladagolas_dizajner_drog_Nograd","timestamp":"2020. március. 19. 11:03","title":"Börtönben adagolta túl magát egy férfi Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"750 milliárd eurós értékpapír-vásárlási programot jelentett be az Európai Központi Bank (EKB).","shortLead":"750 milliárd eurós értékpapír-vásárlási programot jelentett be az Európai Központi Bank (EKB).","id":"20200319_ekb_europai_kozponti_bank_koronavirus_jarvany_ertekpapir_vasarlasi_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051004dc-8c0a-4820-8101-a06c79e8cb55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_ekb_europai_kozponti_bank_koronavirus_jarvany_ertekpapir_vasarlasi_program","timestamp":"2020. március. 19. 11:31","title":"Megnyitja a pénzcsapot a járvány miatt az EKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]