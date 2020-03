Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ea525dc-fef9-4d40-b430-8b550a1406f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két másik nagy autómegosztó szolgáltató után a MOL Limo is árat csökkentett.","shortLead":"A két másik nagy autómegosztó szolgáltató után a MOL Limo is árat csökkentett.","id":"20200318_a_koronavirus_miatt_a_mol_limo_is_jelentosen_olcsobb_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ea525dc-fef9-4d40-b430-8b550a1406f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e59b4d-7814-43b3-b1d4-3480da583d09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_koronavirus_miatt_a_mol_limo_is_jelentosen_olcsobb_lett","timestamp":"2020. március. 18. 18:46","title":"A koronavírus miatt a MOL Limo is jelentősen olcsóbb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c664c4c-1272-4f43-9a89-6f471435d553","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Támogatják a pénzintézetek a magyar kormány által szerdán bejelentett gazdasági intézkedéseket a hitelek tőke- és kamatfizetésének felfüggesztéséről.","shortLead":"Támogatják a pénzintézetek a magyar kormány által szerdán bejelentett gazdasági intézkedéseket a hitelek tőke- és...","id":"20200318_koronavirus_gazdasag_mentocsomag_bankok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c664c4c-1272-4f43-9a89-6f471435d553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa99160-74f7-4877-8ff5-5d7e7273aa12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_koronavirus_gazdasag_mentocsomag_bankok","timestamp":"2020. március. 18. 22:28","title":"Több bank támogatja, amit Orbán bejelentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kontinensen legsúlyosabban érintett ország továbbra is Olaszország.","shortLead":"A kontinensen legsúlyosabban érintett ország továbbra is Olaszország.","id":"20200317_who_jarvany_koronavirus_epicentrum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ffcf7a-93aa-4a8e-a9ab-b9af5bacc9a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_who_jarvany_koronavirus_epicentrum","timestamp":"2020. március. 17. 20:50","title":"WHO: Európa vált a járvány epicentrumává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalat három évre szóló bérmegállapodást kötött a munkavállalókkal, amely áprilistól lép életbe.","shortLead":"A vállalat három évre szóló bérmegállapodást kötött a munkavállalókkal, amely áprilistól lép életbe.","id":"20200318_Megegyezett_az_Audi_a_szakszervezettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec52c55e-1b9a-43d0-a41f-531af2c1cfc4","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Megegyezett_az_Audi_a_szakszervezettel","timestamp":"2020. március. 18. 17:27","title":"Bezárt a gyár, majd megegyezett a fizetésemelésről az Audi a szakszervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02053532-1d4d-4093-b66a-7bc06e6107e2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb, szerethetőbb legyen – véli a HVG Extra Pszichológia magazin pszichológus szakértője, aki a járvány pszichológiai vonatkozásait tekintette át. A lelki fejlődés tíz lehetőségét is kiemelte. ","shortLead":"A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb...","id":"20200319_L_Stipkovits_Erika_A_koronaviruskrizis_utan_mas_emberek_leszunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02053532-1d4d-4093-b66a-7bc06e6107e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03af5bd5-7156-48b0-b2a3-c6f0cbb9ce16","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200319_L_Stipkovits_Erika_A_koronaviruskrizis_utan_mas_emberek_leszunk","timestamp":"2020. március. 19. 12:15","title":"L. Stipkovits Erika: „A koronavírus-krízis után más emberek leszünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a7aca-6820-41d3-9919-4c87bacc9940","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft több olyan fejlesztést is bemutatott, amelyeket még idén elérhetővé tesznek a csapatmunkát segítő Teamsben.","shortLead":"A Microsoft több olyan fejlesztést is bemutatott, amelyeket még idén elérhetővé tesznek a csapatmunkát segítő Teamsben.","id":"20200319_microsoft_teams_home_office_otthoni_munkavegzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=644a7aca-6820-41d3-9919-4c87bacc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5f9a0e-edfd-4636-8cf1-457eb8b340c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_microsoft_teams_home_office_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. március. 19. 18:33","title":"Könnyebb lesz az otthoni munkavégzés, hasznos funkciókat kap a Microsoft Teams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb szomszéd országba már vonattal sem lehet átmenni.","shortLead":"A legtöbb szomszéd országba már vonattal sem lehet átmenni.","id":"20200318_mav_nemzetkozi_vonat_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac173a63-56e8-4e59-9d47-5264aed9b16e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_mav_nemzetkozi_vonat_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 08:08","title":"A MÁV ingyen visszavált minden nemzetközi jegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Egy hagyományos vállalatnál talán sokakat kirúgtak volna egy olyan kudarc után, ami a cég Fire nevű okostelefonját kísérte, a cég munkatársain pedig eluralkodott volna a depresszió. Az Amazonnál viszont a lehetőséget látták benne, és inkább a tapasztalatok összegzésére, valamint az átszervezésre koncentráltak.","shortLead":"Egy hagyományos vállalatnál talán sokakat kirúgtak volna egy olyan kudarc után, ami a cég Fire nevű okostelefonját...","id":"20200318_Ketsegbeeses_helyett_atszervezes_Hogyan_tanultak_a_kudarcbol_az_Amazonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd64a51e-0a39-46a3-b1f9-54817fc2a217","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200318_Ketsegbeeses_helyett_atszervezes_Hogyan_tanultak_a_kudarcbol_az_Amazonnal","timestamp":"2020. március. 18. 19:15","title":"Kétségbeesés helyett átszervezés. Hogyan tanultak a kudarcból az Amazonnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]