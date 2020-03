Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c370b21d-57e6-4e37-8ea2-2ef51a2c575c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kézmosásról már mindent tudunk, de mi a helyzet az élet egyéb fontos dolgaival?","shortLead":"A kézmosásról már mindent tudunk, de mi a helyzet az élet egyéb fontos dolgaival?","id":"20200319_Mi_lesz_a_szexszel_koronavirusjarvany_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c370b21d-57e6-4e37-8ea2-2ef51a2c575c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902f7db2-d017-4807-ade5-6a7ae91b3a88","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Mi_lesz_a_szexszel_koronavirusjarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 19. 10:08","title":"Mi lesz a szexszel koronavírus-járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921e7720-5e0d-4748-b48d-23da831519b8","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Egy spanyol pincészet Coronavinus elnevezéssel hozta forgalomba legújabb borát.\r

\r

","shortLead":"Egy spanyol pincészet Coronavinus elnevezéssel hozta forgalomba legújabb borát.\r

\r

","id":"20200318_Borfricska_a_virusnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=921e7720-5e0d-4748-b48d-23da831519b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccd2e38-a2b7-4973-9ac7-37c42bcaab95","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Borfricska_a_virusnak","timestamp":"2020. március. 18. 13:54","title":"Borfricska a vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73444a27-8128-481b-b9a0-6603e836e9b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új kabinet tagjait szombaton nevezi ki az államfő, de a kormány összetételét már elfogadta.","shortLead":"Az új kabinet tagjait szombaton nevezi ki az államfő, de a kormány összetételét már elfogadta.","id":"20200318_Megvan_a_leendo_szlovak_kormany_nem_lesz_magyar_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73444a27-8128-481b-b9a0-6603e836e9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36008095-24f1-4db2-a338-df34b87a8644","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Megvan_a_leendo_szlovak_kormany_nem_lesz_magyar_miniszter","timestamp":"2020. március. 18. 14:22","title":"Megvan a leendő szlovák kormány, nem lesz magyar miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49060b48-296e-41fc-96ab-2a2fcbc15a9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Killers frontembere is felvette a harcot a koronavírussal.","shortLead":"A The Killers frontembere is felvette a harcot a koronavírussal.","id":"20200318_Ilyen_amikor_egy_rocksztar_mos_kezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49060b48-296e-41fc-96ab-2a2fcbc15a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81f60ac-a2f2-49b0-b63f-4e3226f9d5b8","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Ilyen_amikor_egy_rocksztar_mos_kezet","timestamp":"2020. március. 18. 09:20","title":"Ilyen, amikor egy rocksztár mos kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Angela Merkel német kancellár tévés beszédet mondott a koronavírus terjedése kapcsán. Fél nap alatt 2215 új fertőzött lett Németországban.","shortLead":"Angela Merkel német kancellár tévés beszédet mondott a koronavírus terjedése kapcsán. Fél nap alatt 2215 új fertőzött...","id":"20200318_Merkel_Le_kell_lassitani_honapokra_szet_kell_huzni_a_jarvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc053c1a-da5f-414e-b013-bcf08ba93530","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Merkel_Le_kell_lassitani_honapokra_szet_kell_huzni_a_jarvanyt","timestamp":"2020. március. 18. 19:32","title":"Merkel: Le kell lassítani, hónapokra szét kell húzni a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megszabja a Spar, miből mennyit lehet venni, a diákhitelek törlesztését is felfüggesztik. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megszabja a Spar, miből mennyit lehet venni, a diákhitelek törlesztését is felfüggesztik. A hvg360 reggeli...","id":"20200319_Radar360_Trump_szerint_ez_mar_haboru_holnaptol_katonak_az_utcakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f9d32-9c44-4c92-87f4-8da70224d1ae","keywords":null,"link":"/360/20200319_Radar360_Trump_szerint_ez_mar_haboru_holnaptol_katonak_az_utcakon","timestamp":"2020. március. 19. 08:10","title":"Radar360: Trump szerint ez már háború, holnaptól katonák az utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat helyezhetik itt el, akik tünetmentesek.","shortLead":"Azokat helyezhetik itt el, akik tünetmentesek.","id":"20200318_karanten_kollegium_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0b8c9b-d1f7-418e-86e7-5a0340591a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_karanten_kollegium_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 07:46","title":"Karantént csinálhatnak a kiürített kollégiumokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d35980b-8ad5-483f-9ba2-5088af7cb154","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet, nem jut elég pénz a bérekre.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet, nem jut elég pénz a bérekre.\r

","id":"20200318_Negyszaz_dolgozot_kuld_el_a_kisvardai_Hada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d35980b-8ad5-483f-9ba2-5088af7cb154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1cd858-354f-44df-b520-b79792f6e6f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Negyszaz_dolgozot_kuld_el_a_kisvardai_Hada","timestamp":"2020. március. 18. 13:41","title":"Négyszáz dolgozót küld el a kisvárdai Háda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]