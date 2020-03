Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két-három nappal korábban kaphatják meg az érintettek a pénzüket.","shortLead":"Két-három nappal korábban kaphatják meg az érintettek a pénzüket.","id":"20200318_Hamarabb_johet_a_nyugdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d696097-09e1-43d6-b51e-2b108e9a4500","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Hamarabb_johet_a_nyugdij","timestamp":"2020. március. 18. 15:41","title":"Hamarabb jöhet a nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1b0280-e996-4563-bf52-6ac90ae2fe19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 105 szobás harkányi szállodát teljes egészében az operatív törzs rendelkezésére bocsátották.\r

","shortLead":"A 105 szobás harkányi szállodát teljes egészében az operatív törzs rendelkezésére bocsátották.\r

","id":"20200317_Karantenkorhaz_lehet_a_Baranya_Hotelbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e1b0280-e996-4563-bf52-6ac90ae2fe19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac54f51-9e1d-4c6c-a99d-1637b628fb7c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200317_Karantenkorhaz_lehet_a_Baranya_Hotelbol","timestamp":"2020. március. 17. 17:20","title":"Karanténkórház lehet a Baranya Hotelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bef2d97-6f2b-459f-989b-15bd7ec92f4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A csoport jelenleg biztonságban van, de a hazajutás még némi szervezést igényel.","shortLead":"A csoport jelenleg biztonságban van, de a hazajutás még némi szervezést igényel.","id":"20200318_Tizenegy_magyart_menekitettek_egy_panamai_fesztivalrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bef2d97-6f2b-459f-989b-15bd7ec92f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42831192-5026-40dc-81ea-8e256881afe6","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Tizenegy_magyart_menekitettek_egy_panamai_fesztivalrol","timestamp":"2020. március. 18. 10:43","title":"Tizenegy magyart menekítettek egy panamai fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megszabja a Spar, miből mennyit lehet venni, a diákhitelek törlesztését is felfüggesztik. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megszabja a Spar, miből mennyit lehet venni, a diákhitelek törlesztését is felfüggesztik. A hvg360 reggeli...","id":"20200319_Radar360_Trump_szerint_ez_mar_haboru_holnaptol_katonak_az_utcakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f9d32-9c44-4c92-87f4-8da70224d1ae","keywords":null,"link":"/360/20200319_Radar360_Trump_szerint_ez_mar_haboru_holnaptol_katonak_az_utcakon","timestamp":"2020. március. 19. 08:10","title":"Radar360: Trump szerint ez már háború, holnaptól katonák az utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788f14be-7032-4654-8bc0-0e52311dcde3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két hetet csúsznak a szinkronfelvételek.","shortLead":"Két hetet csúsznak a szinkronfelvételek.","id":"20200318_koronavirus_jarvany_hbo_magyar_szinkron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=788f14be-7032-4654-8bc0-0e52311dcde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f825c941-0999-4674-962e-6f2ddae54e4c","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_koronavirus_jarvany_hbo_magyar_szinkron","timestamp":"2020. március. 18. 15:57","title":"Az HBO-szinkronoknak is betett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke videóüzenetben közölte, hogy sikerült Marokkóból 290 uniós állampolgárt hazaszállítani.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke videóüzenetben közölte, hogy sikerült Marokkóból 290 uniós állampolgárt hazaszállítani.","id":"20200317_ursula_von_der_leyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933e75bd-c9d5-42ff-8870-d0791a29a575","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2020. március. 17. 19:33","title":"Von der Leyen: Az ősz előtt piacra kerülhet a koronavírus ellenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Biológiai vészhelyzetet hirdetett az ausztrál kormány.","shortLead":"Biológiai vészhelyzetet hirdetett az ausztrál kormány.","id":"20200318_ausztralia_koronavirus_kiutazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc7613e-9416-4b8a-a911-a1fba360da55","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_ausztralia_koronavirus_kiutazas","timestamp":"2020. március. 18. 05:56","title":"Kiutazási tilalmat rendeltek el Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439f44db-4e28-4233-b1a9-370ccede8b8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amerikai fizikusok tudományos alapokra helyezték a szappanbuborék-fújást. ","shortLead":"Amerikai fizikusok tudományos alapokra helyezték a szappanbuborék-fújást. ","id":"202011_a_szappanbuborek_fizikaja_nagyot_akartak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=439f44db-4e28-4233-b1a9-370ccede8b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d2ecc1-b667-4b01-aa46-7e72d46d7737","keywords":null,"link":"/360/202011_a_szappanbuborek_fizikaja_nagyot_akartak","timestamp":"2020. március. 18. 14:00","title":"Állítják, hogy komoly: megfejtették a szappanbuborék-fújás titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]