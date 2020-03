Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b17bd5a-2049-4981-8d86-7592a5777730","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondjuk úgy, egészen más hangulatúra sikeredett, mint egy Kovács Zoltán-féle hazai koronavírus-tájékoztató.

","shortLead":"Mondjuk úgy, egészen más hangulatúra sikeredett, mint egy Kovács Zoltán-féle hazai koronavírus-tájékoztató.

","id":"20200318_Nincs_azzal_baj_ha_megijedtek__gyerekeknek_tartott_sajtotajekoztatot_a_norveg_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b17bd5a-2049-4981-8d86-7592a5777730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aa9fe1-fdef-48ad-a540-776080e4378a","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Nincs_azzal_baj_ha_megijedtek__gyerekeknek_tartott_sajtotajekoztatot_a_norveg_miniszterelnok","timestamp":"2020. március. 18. 11:47","title":"„Nincs azzal baj, ha megijedtek” – gyerekeknek tartott sajtótájékoztatót a norvég miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már az Egyesült Államok valamennyi tagállamában diagnosztizálták a koronavírust. Két kórházhajót indítanak a vírus által leginkább sújtott vidékekre: az egyiket New Yorkba, a másikat pedig a nyugati partra. ","shortLead":"Már az Egyesült Államok valamennyi tagállamában diagnosztizálták a koronavírust. Két kórházhajót indítanak a vírus...","id":"20200318_Trump_Az_orszag_haboruban_all_a_kinai_virus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6196abf2-ce53-4dcf-9cfc-5b9da849d4b9","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Trump_Az_orszag_haboruban_all_a_kinai_virus_ellen","timestamp":"2020. március. 18. 21:56","title":"Trump: Az ország háborúban áll a kínai vírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az sem biztos, hogy június elsejéig bajnokot tudnak hirdetni bármelyik sorozatban.","shortLead":"Az sem biztos, hogy június elsejéig bajnokot tudnak hirdetni bármelyik sorozatban.","id":"20200319_Aprilis_30ig_szunetel_az_angol_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f9d054-c7e2-4312-a88e-5bc3940c0101","keywords":null,"link":"/sport/20200319_Aprilis_30ig_szunetel_az_angol_foci","timestamp":"2020. március. 19. 15:18","title":"Április 30-ig szünetel a Premier League","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03049b00-13c2-4133-875d-af1c476b9db1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Google mai logója kapcsán felidézzük Semmelweis Ignác megvilágosodásának egy kulcsmomentumát.","shortLead":"A Google mai logója kapcsán felidézzük Semmelweis Ignác megvilágosodásának egy kulcsmomentumát.","id":"20200320_Semmelweis_Ignac_google_felfedezes_gyermekagyi_laz_kezmosas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03049b00-13c2-4133-875d-af1c476b9db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc67f91-db9a-48d1-90b5-2ce764223121","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200320_Semmelweis_Ignac_google_felfedezes_gyermekagyi_laz_kezmosas","timestamp":"2020. március. 20. 11:00","title":"Semmelweis nagy felfedezése: milyen kapcsolat volt a gyermekágyi láz és a kézmosás között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f56af-c855-4552-959f-a1583537fb16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég gyengén kezdte az évet az európai autópiac, január után februárban is a korábbiaknál kevesebb kocsi talált gazdára.","shortLead":"Elég gyengén kezdte az évet az európai autópiac, január után februárban is a korábbiaknál kevesebb kocsi talált gazdára.","id":"20200320_mar_a_koronavirus_elott_jelentosen_estek_az_uj_auto_eladasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f34f56af-c855-4552-959f-a1583537fb16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48769bc-7564-47a4-aaff-3c27b65f2c68","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_mar_a_koronavirus_elott_jelentosen_estek_az_uj_auto_eladasok","timestamp":"2020. március. 20. 09:21","title":"Már a koronavírus előtt jelentősen kevesebb új autót adtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e10040-8d0d-466c-8c5e-3cd3f6761bc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pinterest egy olyan gyűjteményt készített, ahol nem csak egészségügyi tanácsokat kapunk, hanem a megváltozott életkörülményekkel kapcsolatban is elleshetünk praktikákat.","shortLead":"A Pinterest egy olyan gyűjteményt készített, ahol nem csak egészségügyi tanácsokat kapunk, hanem a megváltozott...","id":"20200319_pinterest_koronavirus_home_office_otthon_tippek_jarvany_idejere_alhir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e10040-8d0d-466c-8c5e-3cd3f6761bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab3bb92-7b1c-46c4-9e3b-1e2543cce29e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_pinterest_koronavirus_home_office_otthon_tippek_jarvany_idejere_alhir","timestamp":"2020. március. 19. 12:03","title":"Nézzen be a Pinterestre: praktikus és otthonos tanácsokat gyűjtenek egy helyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület ítélete szerint ellentétes az uniós joggal a hazai menekültügyi szabályozás egyik önkényes rendelkezése.\r

","shortLead":"A testület ítélete szerint ellentétes az uniós joggal a hazai menekültügyi szabályozás egyik önkényes rendelkezése.\r

","id":"20200319_europai_birosag_menedekkerok_szerbia_magyar_helsinki_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046a5f70-f9fd-435e-a969-fe3066b2f383","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_europai_birosag_menedekkerok_szerbia_magyar_helsinki_bizottsag","timestamp":"2020. március. 19. 12:36","title":"Európai Bíróság: Nem lehet csípőből elutasítani a Szerbián át érkező menedékkérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d35980b-8ad5-483f-9ba2-5088af7cb154","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet, nem jut elég pénz a bérekre.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet, nem jut elég pénz a bérekre.\r

","id":"20200318_Negyszaz_dolgozot_kuld_el_a_kisvardai_Hada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d35980b-8ad5-483f-9ba2-5088af7cb154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1cd858-354f-44df-b520-b79792f6e6f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Negyszaz_dolgozot_kuld_el_a_kisvardai_Hada","timestamp":"2020. március. 18. 13:41","title":"Négyszáz dolgozót küld el a kisvárdai Háda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]