Miközben idehaza a liszt és a cukor a slágertermék a boltokban a koronavírus-járvány miatt, a világ számos országában a wc-papírt vásárolják fel az emberek. Ausztráliában még össze is verekedtek a vásárlók érte, akikre végül rendőrt kellett hívni. Az egészségügyi papírt körülvevő pánik oka elsősorban valószínűleg az, hogy az emberek nem tudják, egy adott mennyiség meddig tart ki, és mi lenne az elegendő tartalék a számukra. Szerencsére ezt a problémát már egy weboldal is segít orvosolni.

A How much toilet paper? nevű oldalt két brit férfi, Ben Sassoon és Sam Harris rakták össze, működése pedig nem túlságosan bonyolult: a gördítősávok segítségével elég csak megadni, hogy hány tekerccsel táraztunk be otthonra, és naponta hányszor járunk a mellékhelyiségbe.

Aki szeretne ennél alaposabb kalkulációt végezni, az megadhatja, hogy:

hány törlést végez egy alkalommal,

törlésenként hány kockát használ el,

hány kocka van egy tekercsen,

hányan használják a mellékhelyiséget, és

hány napig tart a karantén.

Az oldal szerint, ha van 10 gurigánk, naponta három alkalommal megyünk ki, átlagosan 5 törléssel (2 kocka/törlés) számolunk, 160 kocka van a tekercsen, egyedül élünk és 14 napig kell karanténban lennünk, akkor a felhalmozott mennyiség 53 napra lesz elegendő, ami a karanténunk 379 százaléka.

© How much toilet paper

Az oldalt eredetileg viccnek szánták, de hamar kiderült, valójában komoly segítség lehet a vásárlóknak, hogy ki tudják számolni, milyen mennyiségre van szükségük. Négy nap alatt mintegy 2 millió látogatója volt az oldalnak.

