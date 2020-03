Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valószínűleg később is jönnek majd.","shortLead":"Valószínűleg később is jönnek majd.","id":"20200323_roman_allampolgar_hataratkelo_magyarorszag_humanitarius_folyoso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783c9e08-6bce-4787-80ed-f07b2540e468","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_roman_allampolgar_hataratkelo_magyarorszag_humanitarius_folyoso","timestamp":"2020. március. 23. 22:03","title":"Közel 47 ezer román tért haza a Magyarország által nyitott humanitárius folyosón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután Ausztráliában kétezer fölé emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, Scott Morrison miniszterelnök újabb szigorításokat jelentett be a járvány terjedésének lassítására. ","shortLead":"Miután Ausztráliában kétezer fölé emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, Scott Morrison miniszterelnök újabb...","id":"20200324_ausztralia_koronavirus_fertozes_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe8a9b0-2fe4-4786-a4e8-db5e14a5dfc6","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_ausztralia_koronavirus_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 15:32","title":"Az ausztrál példa mutatja: nem öli meg a meleg a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b69194-20ee-4818-be8d-2b414ad132d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Naponta 126 milliárd forint nagyjából. Elképesztő nagyságrendek.","shortLead":"Naponta 126 milliárd forint nagyjából. Elképesztő nagyságrendek.","id":"20200325_360_millio_eurot_bukik_naponta_a_BMWVolkswagenDaimler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9b69194-20ee-4818-be8d-2b414ad132d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4193be-a0a6-4bc4-8d6d-d34a2c238351","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_360_millio_eurot_bukik_naponta_a_BMWVolkswagenDaimler","timestamp":"2020. március. 25. 10:59","title":"360 millió eurót bukik naponta a BMW, a Volkswagen és a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea07570-9f08-43a2-80f8-9ba6d7eb23a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína 30 tonna orvosi felszerelést szállított a koronavírus-járvány által sújtott Olaszországnak, s ezzel Peking igyekszik úgy beállítani magát, mintha az EU-tagországok helyett az ázsiai ország mentené meg az olaszokat. A valóság azért egy kicsit más, ahogy az olaszoknak küldött orosz segélyek mögött is vannak egyéb megfontolások. Kuba viszont úgy tűnik, tényleg hátsó szándékok nélkül segített.","shortLead":"Kína 30 tonna orvosi felszerelést szállított a koronavírus-járvány által sújtott Olaszországnak, s ezzel Peking...","id":"20200324_Propaganda_es_segitseg__Kina_Oroszorszag_Kuba_es_az_olasz_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ea07570-9f08-43a2-80f8-9ba6d7eb23a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b791366f-0634-47f2-b65f-b6d67adda7f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Propaganda_es_segitseg__Kina_Oroszorszag_Kuba_es_az_olasz_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 12:52","title":"Amíg Olaszország a vírussal küzd, betoppant Kína és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország 85 régiójából 55-ben már ott van a fertőzés, az országban már több mint 100 ezer ember karanténban él. Ukrajnában megugrott a pozitív esetek száma, egy ember pedig meghalt.","shortLead":"Oroszország 85 régiójából 55-ben már ott van a fertőzés, az országban már több mint 100 ezer ember karanténban él...","id":"20200325_oroszorszag_ukrajna_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e90e426-a918-4c2d-b567-765e47bcffee","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_oroszorszag_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 11:05","title":"Oroszországban megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak a jövő héten jöhet a – ki tudja, meddig tartó – rendeleti kormányzás, egy fideszes otthagyta a karantént, hogy szavazhasson, Olaszországból van pár jó hír is, Trump bevetette a Nemzeti Gárdát. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Csak a jövő héten jöhet a – ki tudja, meddig tartó – rendeleti kormányzás, egy fideszes otthagyta a karantént...","id":"20200324_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad503ccc-9da3-4a4e-a59f-7ddcecb63770","keywords":null,"link":"/360/20200324_Radar360","timestamp":"2020. március. 24. 08:00","title":"Radar360: Több fertőzött nálunk, kijárási tilalom Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érkezett kérdés a karanténba került emberek családtagtagjainak ellátásáról, arról, hogy hol léptek a koronavírusos iráni diákok Magyarországra, valamint arról is, hogy mi lesz most a közmunkaprogrammal.","shortLead":"Érkezett kérdés a karanténba került emberek családtagtagjainak ellátásáról, arról, hogy hol léptek a koronavírusos...","id":"20200324_koronavirus_kormany_ellenzek_parlament_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512f89cc-5bf8-48f9-816a-beb0fe06f9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_koronavirus_kormany_ellenzek_parlament_operativ_torzs","timestamp":"2020. március. 24. 10:02","title":"Hiába kérdezik a kormányt az ellenzékiek a koronavírusról, egyenválaszt kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint nyolcezer fertőzöttet azonosítottak Nagy-Britanniában.","shortLead":"Eddig több mint nyolcezer fertőzöttet azonosítottak Nagy-Britanniában.","id":"20200324_Negyedmillio_onkentest_toboroznak_a_britek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256aaf0a-43b5-4573-981a-b1e1d5bccbe3","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Negyedmillio_onkentest_toboroznak_a_britek","timestamp":"2020. március. 24. 19:53","title":"Negyedmillió önkéntest toboroznak a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]