Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan akarnak előrehozott érettségit tenni minden évben, ehhez azonban az adott tárgyból osztályozóvizsgát kell letennie. Ezek ideje tavasszal szokott lenni, és most sem maradnak el.\r

\r

","shortLead":"Sokan akarnak előrehozott érettségit tenni minden évben, ehhez azonban az adott tárgyból osztályozóvizsgát kell...","id":"20200324_Online_is_meg_lehet_tartani_az_osztalyozovizsgakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c0a550-c267-4642-b486-9f53c547f241","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Online_is_meg_lehet_tartani_az_osztalyozovizsgakat","timestamp":"2020. március. 24. 11:25","title":"Online is meg lehet tartani az osztályozóvizsgákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af722f2d-b75b-423b-a20b-6545b85867c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sky News úgy tudja, az új fertőzésen kívül semmilyen más betegségben nem szenvedett az elhunyt.","shortLead":"A Sky News úgy tudja, az új fertőzésen kívül semmilyen más betegségben nem szenvedett az elhunyt.","id":"20200325_Koronavirus_meghalt_egy_21_eves_lany_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af722f2d-b75b-423b-a20b-6545b85867c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa986556-6178-4b99-af68-2506a5aca9ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Koronavirus_meghalt_egy_21_eves_lany_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. március. 25. 18:56","title":"Koronavírus: meghalt egy 21 éves lány az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Miközben a hagyományos nagyvállalati struktúrában a csapatok mérete a projektek fontosságával arányos, a startup szférában a kis csapatokban hisznek. ","shortLead":"Miközben a hagyományos nagyvállalati struktúrában a csapatok mérete a projektek fontosságával arányos, a startup...","id":"20200325_Miert_lehetnek_egyedulalloan_hatekonyak_a_kis_csapatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66ab104-ac90-4519-b8c6-5e1978bc1c39","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200325_Miert_lehetnek_egyedulalloan_hatekonyak_a_kis_csapatok","timestamp":"2020. március. 25. 19:15","title":"Miért lehetnek egyedülállóan hatékonyak a kis csapatok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország 85 régiójából 55-ben már ott van a fertőzés, az országban már több mint 100 ezer ember karanténban él. Ukrajnában megugrott a pozitív esetek száma, egy ember pedig meghalt.","shortLead":"Oroszország 85 régiójából 55-ben már ott van a fertőzés, az országban már több mint 100 ezer ember karanténban él...","id":"20200325_oroszorszag_ukrajna_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e90e426-a918-4c2d-b567-765e47bcffee","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_oroszorszag_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 11:05","title":"Oroszországban megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fda0fbe-2909-4f84-adfd-f9244ac679a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsőként az autópályák mentén lévőket zárják be a járványveszély miatt, aztán következhet a többi is.","shortLead":"Elsőként az autópályák mentén lévőket zárják be a járványveszély miatt, aztán következhet a többi is.","id":"20200324_Elkezdenek_bezarni_az_olasz_benzinkutak_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fda0fbe-2909-4f84-adfd-f9244ac679a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9ad9d7-2728-4bd3-aa07-3e55cec11358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Elkezdenek_bezarni_az_olasz_benzinkutak_is","timestamp":"2020. március. 24. 16:46","title":"Elkezdenek bezárni az olasz benzinkutak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerda este óta 30 ezerrel nőtt a nyilvántartott esetek száma.","shortLead":"Szerda este óta 30 ezerrel nőtt a nyilvántartott esetek száma.","id":"20200326_Csaknem_felmillioan_fertozodtek_mar_meg_vilagszerte_a_koronavirussal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66fb8e0-f325-4e07-b7c6-87917617c94e","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Csaknem_felmillioan_fertozodtek_mar_meg_vilagszerte_a_koronavirussal","timestamp":"2020. március. 26. 07:13","title":"Csaknem félmillióan fertőződtek már meg világszerte a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétszáz fölé emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma a Dél-afrikai Köztársaságban szerdára, és a kontinens több országában is nőtt a megbetegedések száma. ","shortLead":"Hétszáz fölé emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma a Dél-afrikai Köztársaságban szerdára, és a kontinens...","id":"20200325_Afrika_bajban_Zimbabweban_sztrajkolnak_az_orvosok_Etiopia_tobb_ezer_eliteltet_enged_szabadon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8650b374-904a-4f18-bb26-b1b2053bb89a","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Afrika_bajban_Zimbabweban_sztrajkolnak_az_orvosok_Etiopia_tobb_ezer_eliteltet_enged_szabadon","timestamp":"2020. március. 25. 17:12","title":"Afrika bajban: Zimbabwéban sztrájkolnak az orvosok, Etiópia több ezer elítéltet enged szabadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36518e5-4f6a-4678-807f-76e94efa7bfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetet okozó autós ittas volt. ","shortLead":"A balesetet okozó autós ittas volt. ","id":"20200324_Lakoszobaig_tolt_egy_kocsit_Gyorujfalun_egy_garazsba_csapodo_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a36518e5-4f6a-4678-807f-76e94efa7bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5d8def-b33c-4bca-8601-db92d52b9ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Lakoszobaig_tolt_egy_kocsit_Gyorujfalun_egy_garazsba_csapodo_auto","timestamp":"2020. március. 24. 08:58","title":"Fotók: Lakószobáig tolt egy kocsit Győrújfalun egy garázsba csapódó autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]