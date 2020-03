Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Olaszországban már a 70 ezerhez közelít a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, de ennek sokszorosa lehet a valós szám.","shortLead":"Olaszországban már a 70 ezerhez közelít a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, de ennek sokszorosa lehet a valós...","id":"20200325_500600_ezer_olasz_koronavirusfertozott_lehet_valojaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bac6d23-8fd3-4e51-8e16-1ad187beb14e","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_500600_ezer_olasz_koronavirusfertozott_lehet_valojaban","timestamp":"2020. március. 25. 17:20","title":"500-600 ezer olasz koronavírus-fertőzött lehet valójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint magyar idő szerint péntek reggelre elérte az 532 692-t az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma. 24 075-en vesztették életüket a COVID-19 elnevezésű betegségben és 122 672-en gyógyultak meg.","shortLead":"A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint magyar idő szerint péntek reggelre elérte az 532 692-t az új típusú...","id":"20200327_koronavrus_fertozes_jarvany_fertozottek_szama_vilagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a072e542-892a-46ed-a1af-7feafaf90cc7","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavrus_fertozes_jarvany_fertozottek_szama_vilagszerte","timestamp":"2020. március. 27. 07:56","title":"Meghaladta a félmilliót a fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hetekkel el kell halasztani a legénység április elejére tervezett leváltását az Északi-sarkvidéket kutató Polarstern (Sarkcsillag) német hajón az utazási korlátozások és tilalmak miatt. Az egyéves expedíció végső kimenetelére azonban várhatóan nem lesz kihatással a járványügyi helyzet.","shortLead":"Hetekkel el kell halasztani a legénység április elejére tervezett leváltását az Északi-sarkvidéket kutató Polarstern...","id":"20200327_polarstern_eszeki_sarkvidek_legenysegvaltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2d75af-2e6f-4d18-8ced-b8c271e41bc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_polarstern_eszeki_sarkvidek_legenysegvaltas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 09:03","title":"A koronavírus miatt nem fog időben odaérni a váltás a Polarstern sarkkutatóhajóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5ec0f-a178-4dd1-9563-d55ac63dae51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royole nevét akkor ismerhette meg a világ, amikor a cég 2018 novemberében az összes nagy gyártót – így a Huaweit és a Samsungot is – megelőzve bemutatta a világ első összehajtható okostelefonját. Most előálltak ennek második generációs kiadásával.","shortLead":"A Royole nevét akkor ismerhette meg a világ, amikor a cég 2018 novemberében az összes nagy gyártót – így a Huaweit és...","id":"20200325_royole_flexpai_2_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5ec0f-a178-4dd1-9563-d55ac63dae51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b97f24a-f70f-4150-8637-148ae2a7a24b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_royole_flexpai_2_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2020. március. 25. 13:13","title":"Itt az új összecsukható kínai mobil, a Royole FlexPai 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"A járvány a közös ellenség\" – üzeni Kína.","shortLead":"\"A járvány a közös ellenség\" – üzeni Kína.","id":"20200327_Telefonon_beszelt_Trump_es_Hszi_Csinping","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c744e9e-f1f1-42c9-a49e-eac2058273d0","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Telefonon_beszelt_Trump_es_Hszi_Csinping","timestamp":"2020. március. 27. 09:07","title":"Telefonon beszélt Trump és Hszi Csin-ping","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ce5dd0-4a3d-4376-bb60-34501bb63452","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Model 3 tulajdonosa nem a szépségre ment.","shortLead":"A Tesla Model 3 tulajdonosa nem a szépségre ment.","id":"20200326_Forditva_tette_fel_a_siboxot_egy_autos_sokkal_jobb_lett_a_fogyasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ce5dd0-4a3d-4376-bb60-34501bb63452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d513f8a4-ee13-468f-b5b1-8dc019d02f44","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_Forditva_tette_fel_a_siboxot_egy_autos_sokkal_jobb_lett_a_fogyasztas","timestamp":"2020. március. 26. 15:06","title":"Fordítva tette fel a síboxot egy autós, meglepő eredményre jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08240fc-32de-48e2-a553-a9e5566e0705","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki most jól tanul, a tanév végét követően környezettudatos gokartokban mérheti össze a vezetési tudását a társaival.","shortLead":"Aki most jól tanul, a tanév végét követően környezettudatos gokartokban mérheti össze a vezetési tudását a társaival.","id":"20200326_jarvany_karanten_gokart_solymar_bizonyitvany_jutalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a08240fc-32de-48e2-a553-a9e5566e0705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b60ad7-8501-4eb0-a7c4-c58fc3bb9c10","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_jarvany_karanten_gokart_solymar_bizonyitvany_jutalom","timestamp":"2020. március. 26. 12:59","title":"Nehéz az otthoni karanténban tanulás, Solymáron nyári gokartozás a célprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b540d6-4bf3-4a7b-9d49-a70f6bfb398c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi időben rengeteg drónfelvétel készült azokról a városokról, ahol a koronavírus-járvány érezteti hatását. Ezekből mutatunk néhányat.","shortLead":"Az utóbbi időben rengeteg drónfelvétel készült azokról a városokról, ahol a koronavírus-járvány érezteti hatását...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_dronvideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63b540d6-4bf3-4a7b-9d49-a70f6bfb398c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69236076-0efa-4b7d-b745-ad655860e8c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_koronavirus_jarvany_dronvideo","timestamp":"2020. március. 26. 20:33","title":"Néptelen utcák, elcsendesedett utak – lenyűgöző drónvideókon a karantén alá vont városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]