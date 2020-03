Egy amerikai sebész a vizsgálatokhoz használt képalkotó szoftverrel mutatja be, mit okozhat a koronavírus, ha a szervezetbe jut.

Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) néhány hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, naponta ezrek fertőződnek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Keith Mortman egyike azoknak az amerikai orvosoknak, akiknek idejét most a koronavírusos páciensek kezelése teszi ki. A sebész azonban nem csak a gyógyításban működik közre, egy különleges képalkotó szoftverrel a vírus viselkedését is tanulmányozza.

Mortman elsősorban arra kíváncsi, mi történik a tüdővel, ha a vírus munkához lát, a kórokozó ugyanis főleg itt okozhat gondot. Ehhez a George Washington University Hospital és a Surgical Theater szoftverét használja. A program a virtuális valóság (VR) technikájával, igazi páciensektől származó adatokból készít lenyomatot a megfertőződött tüdőről. És hogy mire számíthat ilyenkor az ember?

A kórokozó gyulladásos zónákat hoz létre, miközben jelentősen csökkentheti a páciensek tüdőkapacitását. A videón ez utóbbi is remekül látszik. A kék szín ne zavarjon meg senkit, itt most a zöld a lényeg, az jelzi a vírus által “benőtt” területeket. Ebben az állapotban a normál légzés már jóval nehezebb, a páciensnek sokszor nem is megy, ezért van szükség a lélegeztetőgépre.

Az amerikai orvos elsősorban elrettentés céljából mutogatja a képeket. Azt reméli, hogy az ijesztgetéssel elég embernek sikerült felnyitnia a szemét, hogy odafigyeljen a kézmosásra és a távolságtartásra. Ezek ugyanis a koronavírus elleni hatékony (és jó ideig még egyedüli) fegyverek, hiszen védőoltás egyelőre nem áll rendelkezésre.

