Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Leginkább a munkásszállások volt lakói kerültek az utcára és jelentek meg az ellátórendszerben.","shortLead":"Leginkább a munkásszállások volt lakói kerültek az utcára és jelentek meg az ellátórendszerben.","id":"20200331_Megjelentek_a_hajlektalanszallokon_a_munkajukat_es_lakhatasukat_elveszitett_tomegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad8ed29-39d9-498c-94d2-e01c952ba040","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_Megjelentek_a_hajlektalanszallokon_a_munkajukat_es_lakhatasukat_elveszitett_tomegek","timestamp":"2020. március. 31. 10:40","title":"Megjelentek a hajléktalanszállókon a munkájukat és lakhatásukat elveszített tömegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a861a3ff-ad1d-4b8b-a390-325e9a92165c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közzé tették a januári és februári (vagyis még a járvány előtti) pénzügyminisztériumi támogatások listáját.","shortLead":"Közzé tették a januári és februári (vagyis még a járvány előtti) pénzügyminisztériumi támogatások listáját.","id":"20200331_A_kormany_13_milliardot_adott_elmenysutouzemre_es_csiszologyarra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a861a3ff-ad1d-4b8b-a390-325e9a92165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0503d5-c9f7-4136-9d4b-df50295116e0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_A_kormany_13_milliardot_adott_elmenysutouzemre_es_csiszologyarra","timestamp":"2020. március. 31. 10:18","title":"A kormány 13 milliárdot adott élménysütőüzemre és csiszológépgyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több tesztet végeznek majd el, ha nem lesz elég mentő, a rendőrök veszik át a feladatot. Gulyás Gergely miniszter azt mondta, veszélyhelyzet alatt is ülésezhet az Országgyűlés.","shortLead":"Egyre több tesztet végeznek majd el, ha nem lesz elég mentő, a rendőrök veszik át a feladatot. Gulyás Gergely miniszter...","id":"20200330_Gulyas_rendor_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0c4d0d-5e09-41ee-a449-48df032971a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Gulyas_rendor_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 30. 15:25","title":"Gulyás: Idővel a rendőrök járnak majd ki elvégezni a koronavírustesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1039c1a-3b83-4c44-8c88-5c495f84017f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eduline.hu oldalon bárki kifejezheti a véleményét.","shortLead":"Az eduline.hu oldalon bárki kifejezheti a véleményét.","id":"20200331_Szavazhatnak_a_diakok_hogy_mit_csinalnanak_az_erettsegivel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1039c1a-3b83-4c44-8c88-5c495f84017f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8060b314-6f2f-4a79-bed3-d6dcf6b0470c","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Szavazhatnak_a_diakok_hogy_mit_csinalnanak_az_erettsegivel","timestamp":"2020. március. 31. 12:42","title":"Szavazhatnak a diákok, hogy mit csinálnának az érettségivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"9,2 százalékkal nőttek az év elején a bérek, de a fizetésemelés jókora részét elvitte az infláció.","shortLead":"9,2 százalékkal nőttek az év elején a bérek, de a fizetésemelés jókora részét elvitte az infláció.","id":"20200331_KSH_atlagfizetes_keresetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f92ae6-1f8b-47eb-8c88-dc5e4e17173a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_KSH_atlagfizetes_keresetek","timestamp":"2020. március. 31. 09:25","title":"KSH: 375 ezer forint az átlagfizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ékszer TV általában karkötőket és nyakláncokat mutogat, most kézfertőtlenítőt tettek megvásárolhatóvá.","shortLead":"Az Ékszer TV általában karkötőket és nyakláncokat mutogat, most kézfertőtlenítőt tettek megvásárolhatóvá.","id":"20200330_kezfertotlenito_atv_ekszer_tv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c24fd2-1183-466b-aa36-b17eecb4b419","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_kezfertotlenito_atv_ekszer_tv","timestamp":"2020. március. 30. 16:06","title":"12 ezer forintért árultak kézfertőtlenítőt egy tévés reklámban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól jött korona idején a ruhagyártói képesítése: a színész egy videóban mutatja be, hogyan lehet házi körülmények között szájmaszkot csinálni. ","shortLead":"Jól jött korona idején a ruhagyártói képesítése: a színész egy videóban mutatja be, hogyan lehet házi körülmények...","id":"20200331_Gozerovel_gyartja_a_szajmaszkokat_egy_idosek_otthonanak_Balazs_Andrea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad561938-da99-4ae0-8bb1-d7f39ac4abbd","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Gozerovel_gyartja_a_szajmaszkokat_egy_idosek_otthonanak_Balazs_Andrea","timestamp":"2020. március. 31. 09:32","title":"Idősek otthonának gyárt szájmaszkokat Balázs Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem a legjobb módon oldja meg a járvány az építőiparban a munkaerőhiány problémáját: egyre kevesebben vágnak bele építkezésekbe, és a járvány lecsengése után is arra számítanak, hogy a kisebb felújításokkal próbálkoznak majd többen.","shortLead":"Nem a legjobb módon oldja meg a járvány az építőiparban a munkaerőhiány problémáját: egyre kevesebben vágnak bele...","id":"20200330_GKI_koronavirus_epitoipar_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211d3def-e1e5-4d6b-960f-5c1afd96b62d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200330_GKI_koronavirus_epitoipar_epitkezes","timestamp":"2020. március. 30. 09:51","title":"Korábban sem vártak jó évet a magyar építőiparban, aztán megérkezett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]