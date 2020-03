Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d17c2eb-52a2-42aa-a542-4e73fce74857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyelmi indul a jászberényi polgármester ellen, mert hétfőn arról tájékoztatta a lakosokat, hogy a kisvárosban is megjelent a koronavírus. A helyi kórház igazgatója, Kásler Miklós vasárnapi utasítására hivatkozva fegyelmi eljárással fenyegeti a polgármestert. Közben az operatív törzs legalább a megyei adatok közlését jóváhagyta.","shortLead":"Fegyelmi indul a jászberényi polgármester ellen, mert hétfőn arról tájékoztatta a lakosokat, hogy a kisvárosban is...","id":"20200331_Kiszivarogtatas_gyanuja_miatt_fegyelmi_indul_a_jaszberenyi_polgarmester_ellen_a_koronavirusos_tajekoztatoja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d17c2eb-52a2-42aa-a542-4e73fce74857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c3116e-d8f2-4ff1-98b1-a019f57b7d96","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Kiszivarogtatas_gyanuja_miatt_fegyelmi_indul_a_jaszberenyi_polgarmester_ellen_a_koronavirusos_tajekoztatoja_miatt","timestamp":"2020. március. 31. 11:27","title":"Kiszivárogtatás gyanúja miatt fegyelmi indul a jászberényi polgármester ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét elhunyt beteg 90 évesnél idősebb volt.","shortLead":"Mindkét elhunyt beteg 90 évesnél idősebb volt.","id":"20200330_Ujabb_ket_ember_halt_meg_mar_447_fertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2be581-92e0-4878-932d-31ab47da3c29","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Ujabb_ket_ember_halt_meg_mar_447_fertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 30. 06:43","title":"Újabb két ember halt meg, már 447 fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4c4dd4-7061-40b9-aa8c-6e38878d2a38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-világjárvány miatt 2020-ban nem rendezik meg a rangos európai rendezvényt.","shortLead":"A koronavírus-világjárvány miatt 2020-ban nem rendezik meg a rangos európai rendezvényt.","id":"20200331_az_oktoberi_parizsi_autoszalon_is_elmarad_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d4c4dd4-7061-40b9-aa8c-6e38878d2a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665360c8-96aa-4ed2-be09-fd9d2501bdee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_az_oktoberi_parizsi_autoszalon_is_elmarad_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 07:59","title":"Az októberi Párizsi Autószalon is elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Változik a magyarországi adatok közlése.","shortLead":"Változik a magyarországi adatok közlése.","id":"20200331_koronavirus_fertozott_magyarorszagi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c5c159-78e1-4480-b3ef-2ac7c178435c","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_fertozott_magyarorszagi_adatok","timestamp":"2020. március. 31. 09:15","title":"Az eddiginél több adatot közölnek majd a hazai koronavírusos betegekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7d956f-ea52-4208-a426-4fa5102da4c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötmillió forintnyi vágott dohánnyal béleltek ki egy csempész autót.","shortLead":"Ötmillió forintnyi vágott dohánnyal béleltek ki egy csempész autót.","id":"20200329_Meg_a_motortere_is_tele_volt_dohannyal_egy_autonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed7d956f-ea52-4208-a426-4fa5102da4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6214981f-0d62-4d2c-a60a-67bd3fe21986","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Meg_a_motortere_is_tele_volt_dohannyal_egy_autonak","timestamp":"2020. március. 29. 15:16","title":"Még a motortere is tele volt dohánnyal egy autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olimpiai bronzérmes úszó a közösségi oldalán számolt be arról, hogy tesztelték koronavírusra, ami pozitív lett.","shortLead":"Az olimpiai bronzérmes úszó a közösségi oldalán számolt be arról, hogy tesztelték koronavírusra, ami pozitív lett.","id":"20200331_Koronavirusos_Kapas_Boglarka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56278a35-8eb9-458a-af0d-ed48e64c91aa","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Koronavirusos_Kapas_Boglarka","timestamp":"2020. március. 31. 12:53","title":"Koronavírusos Kapás Boglárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60ff573-4917-4266-9303-4091101ae6e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra hozta a Huawei P40 Próval kapcsolatos mérési eredményeit a DXOMark. A mobilok kameráját több mint egy évtizede vizsgáló tesztlabor ezzel egy időben frissítette toplistáját is, a kínai gyártó újdonsága ugyanis minden más versenytársnál jobbnak bizonyult.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta a Huawei P40 Próval kapcsolatos mérési eredményeit a DXOMark. A mobilok kameráját több mint...","id":"20200331_huawei_p40_pro_kameraja_dxo_mark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d60ff573-4917-4266-9303-4091101ae6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828246ae-3eb5-4bd1-8c12-921478f40337","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_huawei_p40_pro_kameraja_dxo_mark","timestamp":"2020. március. 31. 11:38","title":"Mindenkit letepert a Huawei, a P40 Prónak van a legjobb kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2927e650-015f-4074-b3b9-012dcd309469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már megint megtámadtak minket ezek a nemzetközi liberálisok.","shortLead":"Már megint megtámadtak minket ezek a nemzetközi liberálisok.","id":"20200331_Szijjarto_nemzetkozi_liberalis_mainstream_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2927e650-015f-4074-b3b9-012dcd309469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5156f0c9-dab3-4c33-9c9d-a23d2bd0f5c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Szijjarto_nemzetkozi_liberalis_mainstream_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 07:41","title":"Szijjártó: A nemzetközi liberális mainstream ismételten össztűz alá vette Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]