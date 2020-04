Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9666ab88-2b69-4517-95b5-1afae3ef81bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hyung Joon Won rögtönzött előadást tartott Szöulban.","shortLead":"Hyung Joon Won rögtönzött előadást tartott Szöulban.","id":"20200401_Hegedukoncertet_adtak_a_betegeknek_egy_delkoreai_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9666ab88-2b69-4517-95b5-1afae3ef81bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ff16f0-3c22-4ffc-b4df-51fd0abbb525","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Hegedukoncertet_adtak_a_betegeknek_egy_delkoreai_korhazban","timestamp":"2020. április. 01. 08:59","title":"Hegedűkoncertet adtak a betegeknek egy dél-koreai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt tudjuk, hogy a fizetések között nagyok a megyénkénti különbségek, a Központi Statisztikai Hivatal friss adataiból az is kiderül, hogy mennyire.","shortLead":"Azt tudjuk, hogy a fizetések között nagyok a megyénkénti különbségek, a Központi Statisztikai Hivatal friss adataiból...","id":"20200331_ksh_atlagfizetes_fizetes_megyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919cd58e-0289-431e-82b2-8d0a32c1eee8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_ksh_atlagfizetes_fizetes_megyek","timestamp":"2020. március. 31. 13:18","title":"Tizennyolc megyében alacsonyabb az átlagfizetés, mint az országos átlag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20b3457-557f-474f-9cdc-a5faf0dbc481","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kis híján már 34 ezren vesztették életüket a koronavírus-járványban. ","shortLead":"Kis híján már 34 ezren vesztették életüket a koronavírus-járványban. ","id":"20200330_Mar_700_ezer_fole_emelkedett_a_fertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20b3457-557f-474f-9cdc-a5faf0dbc481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb08328-0277-49fa-a372-b3a07c0e6376","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Mar_700_ezer_fole_emelkedett_a_fertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2020. március. 30. 10:59","title":"Már 700 ezer fölé emelkedett a fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c4572b-8e66-4fc4-9848-55cf512f4ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi oldalon igen egyszerűen tehetjük térben körüljárható, 360 fokos képpé hagyományos fotóinkat. Azután pedig feltehetjük ezeket a Facebookra, ugyanis ott látható majd a végeredmény.","shortLead":"Az alábbi oldalon igen egyszerűen tehetjük térben körüljárható, 360 fokos képpé hagyományos fotóinkat. Azután pedig...","id":"20200331_360_fokos_panorama_fotok_keszitese_ingyenes_szolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49c4572b-8e66-4fc4-9848-55cf512f4ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e11bbc-cdc7-4daf-b844-b977797b08a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_360_fokos_panorama_fotok_keszitese_ingyenes_szolgaltatas","timestamp":"2020. március. 31. 10:33","title":"Lepje meg facebookos ismerőseit, készítsen képeiből 360 fokos panorámafotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 257 magyar és 18 szlovák állampolgárt hoznak haza két géppel, Torontóból 4000 maszkot is elhoznak.","shortLead":"Összesen 257 magyar és 18 szlovák állampolgárt hoznak haza két géppel, Torontóból 4000 maszkot is elhoznak.","id":"20200331_Szijjarto_Indulnak_a_gepek_az_Amerikaban_rekedt_magyarokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ac3ff2-59e8-4679-9a8e-de2e7616cbf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Szijjarto_Indulnak_a_gepek_az_Amerikaban_rekedt_magyarokert","timestamp":"2020. március. 31. 10:01","title":"Szijjártó: Indulnak a gépek az Amerikában rekedt magyarokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nyílt Társadalom Alapítványokon keresztül a koronavírus elleni küzdelemre adja a pénzt, a szülővárosa lakói iránti szolidaritás jegyében. ","shortLead":"A Nyílt Társadalom Alapítványokon keresztül a koronavírus elleni küzdelemre adja a pénzt, a szülővárosa lakói iránti...","id":"20200330_Egymillio_eurot_adnak_Budapestnek_a_Nyilt_Tarsadalom_Alapitvanyok_a_virus_elleni_kuzdelemre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584ecdd2-99aa-4ccb-9cd7-ce9a31aacf9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Egymillio_eurot_adnak_Budapestnek_a_Nyilt_Tarsadalom_Alapitvanyok_a_virus_elleni_kuzdelemre","timestamp":"2020. március. 30. 10:35","title":"Egymillió eurót adományoz Budapestnek Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf99e7c-4867-46b0-9ead-714c5374c153","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egymást követő három napon jelentettek egyre kevesebb új esetet.","shortLead":"Egymást követő három napon jelentettek egyre kevesebb új esetet.","id":"20200331_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cf99e7c-4867-46b0-9ead-714c5374c153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9631567-de0a-4e27-97de-5af97e31bc36","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 31. 18:25","title":"Még 800 fölött a halottak száma, az új fertőzötteké csökkenőben Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a609f8-88b6-4e4d-8575-52812d4ded3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar parlament által hétfőn elfogadott törvényt és annak kormányzati végrehajtását is vizsgálni fogják. Kovács Zoltán államtitkár szerint mindenben egyetért a kormány az EB-elnökkel.","shortLead":"A magyar parlament által hétfőn elfogadott törvényt és annak kormányzati végrehajtását is vizsgálni fogják. Kovács...","id":"20200331_von_der_leyen_veszhelyzeti_intezkedesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53a609f8-88b6-4e4d-8575-52812d4ded3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb08f3a-973c-488d-8050-10819a120cff","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_von_der_leyen_veszhelyzeti_intezkedesek","timestamp":"2020. március. 31. 15:44","title":"Von der Leyen: Veszélyhelyzeti intézkedés nem tarthat határozatlan ideig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]