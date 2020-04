Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eda224a8-1b63-4c57-a5b6-ad50072f8c8f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Művészek a patikában dolgoznak, míg a kulturális államtitkárság főosztályvezetője énekel. Összeállításunkból kiderül, a színészek fele „számlás”, így egyik napról a másikra jövedelem nélkül maradt. ","shortLead":"Művészek a patikában dolgoznak, míg a kulturális államtitkárság főosztályvezetője énekel. Összeállításunkból kiderül...","id":"20200331_Virtualis_szinpad_koronavirus_szinhaz_szinesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda224a8-1b63-4c57-a5b6-ad50072f8c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f3f142-e7c2-4748-b8b7-043a56d53cc7","keywords":null,"link":"/360/20200331_Virtualis_szinpad_koronavirus_szinhaz_szinesz","timestamp":"2020. március. 31. 19:30","title":"Shakespeare tollára való tragédiába csöppentek a magyar színészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A néppárti vezető szerint a járvány leküzdésénél most nincs fontosabb, de ha annak vége, eldöntik, mi legyen a Fidesz sorsa.","shortLead":"A néppárti vezető szerint a járvány leküzdésénél most nincs fontosabb, de ha annak vége, eldöntik, mi legyen a Fidesz...","id":"20200401_donald_tusk_orban_viktor_europai_neppart_fidesz_felhatalmazasi_torveny_veszelyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afcc9f4-65e4-46cc-b195-ed0f4106d4f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_donald_tusk_orban_viktor_europai_neppart_fidesz_felhatalmazasi_torveny_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. április. 01. 18:11","title":"Tusk szerint a járvány után elszámolnak a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c0d745-cc83-4bf3-a285-3c701fd0cd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Befejezi az LCD kijelzők gyártását a Samsung Display Kínában és Dél-Koreában, miután jelentősen csökkent a panelek iránti kereslet.","shortLead":"Befejezi az LCD kijelzők gyártását a Samsung Display Kínában és Dél-Koreában, miután jelentősen csökkent a panelek...","id":"20200402_samsung_display_leall_lcd_kijelzopanelek_gyartasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8c0d745-cc83-4bf3-a285-3c701fd0cd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb6317c-eff7-48f8-b472-2c18f47f284f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_samsung_display_leall_lcd_kijelzopanelek_gyartasa","timestamp":"2020. április. 02. 11:03","title":"Tényleg befellegzett az LCD kijelzőknek, leáll a panelek gyártásával a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új iránymutatás szerint megtagadhatják az intenzív ellátást azoktól a betegektől, akiknek kisebb a túlélési esélyük.","shortLead":"Az új iránymutatás szerint megtagadhatják az intenzív ellátást azoktól a betegektől, akiknek kisebb a túlélési esélyük.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_egeszsegugy_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0dba34-011e-4611-871f-43c7a2caec87","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_egeszsegugy_lelegeztetogep","timestamp":"2020. április. 02. 13:37","title":"Megírták a brit orvosoknak, kinek adjanak lélegeztetőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klinika összes munkatársánál elvégezték a koronavírus-tesztet, március 26-a óta nem tudnak újabb megbetegedésről.","shortLead":"A klinika összes munkatársánál elvégezték a koronavírus-tesztet, március 26-a óta nem tudnak újabb megbetegedésről.","id":"20200402_semmelweis_egyetem_neurologia_koronavirusos_betegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c6ab82-f3b5-48ee-b15b-6025e323e269","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_semmelweis_egyetem_neurologia_koronavirusos_betegek","timestamp":"2020. április. 02. 10:15","title":"Többen koronavírusosak a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján dolgozók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb83f942-66e4-4838-a331-759a640496bc","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200401_Marabu_Feknyuz_A_rendkivuli_jogrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb83f942-66e4-4838-a331-759a640496bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a325da-9253-4c5c-98dd-7e7e4ffa2df7","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Marabu_Feknyuz_A_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. április. 01. 21:16","title":"Marabu Féknyúz: A rendkívüli jogrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Törvénnyel helyeznének hatályon kívül egy szabályosan elfogadott önkormányzati rendeletet.","shortLead":"Törvénnyel helyeznének hatályon kívül egy szabályosan elfogadott önkormányzati rendeletet.","id":"20200401_Varosliget_a_kormany_felulbiralja_a_fovarost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f12cbd-bf08-4e43-8e82-9a60f4e6b46e","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Varosliget_a_kormany_felulbiralja_a_fovarost","timestamp":"2020. április. 01. 12:15","title":"A kormány felülbírálja a Városliget ügyében a fővárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f939db-8bc6-4654-b65b-97fe5d7f4338","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Alig két hete a szombathelyi Styl ruhagyár védőmaszkok gyártásába kezdett. Ez annyira bevált nekik, hogy – miközben több más helyi vállalkozás a csőd szélére került – megtarthatták az összes alkalmazottukat, sőt növelniük kellett a kapacitást. Most naponta 20 ezer darabot képesek legyártani, amit azonnal értékesítenek is, elsősorban önkormányzatok részére, illetve adományba adnak kórházaknak. A maszkok mosható, fertőtleníthető textilből készülnek, de a napokban elkezdik a légszűrős maszkok fejlesztését. Riportunk Szombathelyről.","shortLead":"Alig két hete a szombathelyi Styl ruhagyár védőmaszkok gyártásába kezdett. Ez annyira bevált nekik, hogy – miközben...","id":"20200402_styl_maszkgyartas_szombathely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f939db-8bc6-4654-b65b-97fe5d7f4338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613b917d-70c0-41ae-8173-af1eead091a4","keywords":null,"link":"/kkv/20200402_styl_maszkgyartas_szombathely","timestamp":"2020. április. 02. 16:00","title":"Videó: A csődtől féltek, de a maszkgyártás megmentette őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]