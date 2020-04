Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fertőzöttek száma 10 ezer fölött jár Ausztriában, de az új esetek csökkenő tendenciát mutanak. A valós fertőzöttség megbecsüléséhez véletlenszerűen tesztelnek kétezer embert a koronavírusra.","shortLead":"A fertőzöttek száma 10 ezer fölött jár Ausztriában, de az új esetek csökkenő tendenciát mutanak. A valós fertőzöttség...","id":"20200401_ausztria_koronavirus_intezkedesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b415eea-395e-4705-8c32-f6fbbd910c53","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_ausztria_koronavirus_intezkedesek","timestamp":"2020. április. 01. 16:42","title":"Újabb korlátozásokat rendeltek el Ausztriában, kötelező lesz a boltokban maszkot hordani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Németország felé tartó tehervonat a Budapest–Belgrád-vasútvonalhoz is visz pár konténernyi ellátmányt.","shortLead":"A Németország felé tartó tehervonat a Budapest–Belgrád-vasútvonalhoz is visz pár konténernyi ellátmányt.","id":"20200402_budapest_belgrad_tehervonat_vuhan_meszaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd3ef08-578e-4160-8bca-146b2140140c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_budapest_belgrad_tehervonat_vuhan_meszaros","timestamp":"2020. április. 02. 14:41","title":"Elindult Vuhanból a vonat, amelyik Mészáros cégének is szállít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda224a8-1b63-4c57-a5b6-ad50072f8c8f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Művészek a patikában dolgoznak, míg a kulturális államtitkárság főosztályvezetője énekel. Összeállításunkból kiderül, a színészek fele „számlás”, így egyik napról a másikra jövedelem nélkül maradt. ","shortLead":"Művészek a patikában dolgoznak, míg a kulturális államtitkárság főosztályvezetője énekel. Összeállításunkból kiderül...","id":"20200331_Virtualis_szinpad_koronavirus_szinhaz_szinesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda224a8-1b63-4c57-a5b6-ad50072f8c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f3f142-e7c2-4748-b8b7-043a56d53cc7","keywords":null,"link":"/360/20200331_Virtualis_szinpad_koronavirus_szinhaz_szinesz","timestamp":"2020. március. 31. 19:30","title":"Shakespeare tollára való tragédiába csöppentek a magyar színészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bccfed7-0001-4b7b-b484-e43f502574ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb történelmi mélypontot jegyezhetünk fel.","shortLead":"Újabb történelmi mélypontot jegyezhetünk fel.","id":"20200401_forint_euro_arfolyam_negativ_csucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bccfed7-0001-4b7b-b484-e43f502574ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dad6a9-1720-417f-810f-2fc9a75f36f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_forint_euro_arfolyam_negativ_csucs","timestamp":"2020. április. 01. 08:47","title":"Zuhanórepülésben a forint, hajszálnyira a 365-ös euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e695181-4da7-4cf8-be3c-ace7affbceaf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megszálltak egy tengerparti üdülőhelyet, és élvezik, hogy sehol egy ember.","shortLead":"Megszálltak egy tengerparti üdülőhelyet, és élvezik, hogy sehol egy ember.","id":"20200401_A_walesi_kecskek_ellenallnak_a_kijarasi_korlatozasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e695181-4da7-4cf8-be3c-ace7affbceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db99a720-dcb8-4e08-a493-ede3c234d77a","keywords":null,"link":"/elet/20200401_A_walesi_kecskek_ellenallnak_a_kijarasi_korlatozasoknak","timestamp":"2020. április. 01. 11:06","title":"A walesi kecskék ellenállnak a kijárási korlátozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4051cb22-0232-47af-aa56-e868e3be3b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első körben 200 tonnát dobtak szét a kifosztott boltokba.","shortLead":"Első körben 200 tonnát dobtak szét a kifosztott boltokba.","id":"20200402_aldi_teszta_olaszorszag_koronavirus_kereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4051cb22-0232-47af-aa56-e868e3be3b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca6e8c6-d16e-4741-9aea-750f582e4aed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_aldi_teszta_olaszorszag_koronavirus_kereskedelem","timestamp":"2020. április. 02. 17:46","title":"Az Aldi alaposan bevásárolt olasz tésztából, különvonatokkal viszik Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31ec675-0ec6-4916-8fd4-82b687a5f5f6","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A kínai alapanyaggyártástól az online kereskedelemig érezteti a hatását a koronavírus a ruhaiparban is. A visszaesés ráadásul több hullámban jön, és a legsérülékenyebbeket sújtja majd a leginkább: a fejlődő országokat és az egyre kisebb árréssel működő gyártókat.","shortLead":"A kínai alapanyaggyártástól az online kereskedelemig érezteti a hatását a koronavírus a ruhaiparban is. A visszaesés...","id":"20200401_A_divatiparra_is_hosszan_es_nagyot_ut_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c31ec675-0ec6-4916-8fd4-82b687a5f5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014d0417-fe19-4713-9fa5-7bb171d483cc","keywords":null,"link":"/360/20200401_A_divatiparra_is_hosszan_es_nagyot_ut_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 07:00","title":"Most az ördög sem visel Pradát: a divatipart is kiütötte a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Arra mindenesetre büszke a cég, hogy kellemesebbé tudják tenni az elzárkózást.","shortLead":"Arra mindenesetre büszke a cég, hogy kellemesebbé tudják tenni az elzárkózást.","id":"20200401_Par_honapon_belul_gondok_lehetnek_a_Netflixnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d7b98d-f8df-4691-b986-3d05c7c8b733","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_Par_honapon_belul_gondok_lehetnek_a_Netflixnel","timestamp":"2020. április. 01. 18:20","title":"Pár hónapon belül gondok lehetnek a Netflixnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]