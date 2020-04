Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Orbán Viktor, ahogy korábban is, a válsághelyzetet saját hatalma kiterjesztésére igyekszik fel használni – véli Bajnai Gordon, aki ugyanakkor egyetért a szigorú lezárással. A 2008-as pénzügyi krízis idején felálló válságkezelő kormányt vezető volt miniszterelnök szerint a széleskörű tesztelés és a szervezett betegkezelés rövid távon a kulcs, és az, hogy vezetők képesek-e gyorsan lépni és nagyot. Hosszabb távon pedig az erőviszonyok újrarendeződését gyorsíthatja fel a mostani járvány. Interjú.","shortLead":"Orbán Viktor, ahogy korábban is, a válsághelyzetet saját hatalma kiterjesztésére igyekszik fel használni – véli Bajnai...","id":"20200405_bajnai_gordon_interju_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87566a54-6095-48ba-93f2-8d3ca3ad21c6","keywords":null,"link":"/360/20200405_bajnai_gordon_interju_koronavirus","timestamp":"2020. április. 05. 12:00","title":"Bajnai Gordon: Ez a válság az utolsó figyelmeztetés a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett üzenetben azt kezdeményezte, hogy a világszervezet követelje a tagállamoktól a világjárványra adott válaszadást megnehezítő valamennyi büntetőintézkedés azonnali feloldását.","shortLead":"Moszkva az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett üzenetben azt kezdeményezte, hogy a világszervezet követelje...","id":"20200404_Oroszorszag_az_osszes_szankcio_feloldasat_szorgalmazza_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e505b0-e8db-4dea-8fb3-01643c83b9aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Oroszorszag_az_osszes_szankcio_feloldasat_szorgalmazza_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 04. 19:18","title":"Oroszország az összes szankció feloldását szorgalmazza a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Energiaklub ünnepli a home office-t.","shortLead":"Az Energiaklub ünnepli a home office-t.","id":"20200405_Szilveszter_ota_nem_fogyasztottunk_ennyi_aramot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1069ae37-fe66-4e24-9292-e160c8fca733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Szilveszter_ota_nem_fogyasztottunk_ennyi_aramot","timestamp":"2020. április. 05. 17:10","title":"Karácsony óta nem fogyasztottunk ilyen kevés áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 25 éves férfi még azelőtt súlyos motorbalesetet szenvedett, hogy kimutatták nála a betegséget.","shortLead":"A 25 éves férfi még azelőtt súlyos motorbalesetet szenvedett, hogy kimutatták nála a betegséget.","id":"20200406_Nem_a_koronavirus_okozta_a_Thaifoldon_elhunyt_magyar_halalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34202e3a-7960-4d99-a7b2-2e67c4c4ec5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Nem_a_koronavirus_okozta_a_Thaifoldon_elhunyt_magyar_halalat","timestamp":"2020. április. 06. 11:10","title":"Nem a koronavírus okozta a Thaiföldön elhunyt magyar halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy küldött Moszkva egymillió dollár értékű egészségügyi felszerelést az USA-ba, hogy közben Oroszországban sincs elég szájmaszk és lélegeztetőgép.","shortLead":"Úgy küldött Moszkva egymillió dollár értékű egészségügyi felszerelést az USA-ba, hogy közben Oroszországban sincs elég...","id":"20200404_Sokasodnak_a_kerdojelek_az_USAnak_kuldott_orosz_segellyel_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7fc728-e3ef-4801-bf5a-a2565ae182a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Sokasodnak_a_kerdojelek_az_USAnak_kuldott_orosz_segellyel_kapcsolatban","timestamp":"2020. április. 04. 16:42","title":"Gyanús az oroszok nagyvonalúsága az USA-val szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c26f7d4-9e8b-41a1-a306-6667cf5d386e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány olyan mértékben nem csillapodik, ahogyan azt sokan remélték volna. Az intenzív osztályon mindenesetre most kevesebben fekszenek.","shortLead":"A járvány olyan mértékben nem csillapodik, ahogyan azt sokan remélték volna. Az intenzív osztályon mindenesetre most...","id":"20200404_Olaszorszagban_4805_uj_fertozes_es_681_halaleset_volt_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c26f7d4-9e8b-41a1-a306-6667cf5d386e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befdc31c-ec83-4c41-b0f3-fc6fbf349b8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Olaszorszagban_4805_uj_fertozes_es_681_halaleset_volt_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 04. 18:24","title":"Olaszországban ma 4805 új fertőzés és 681 haláleset volt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0368a5-ffa8-411d-ac0a-8b497ad9cf76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább nőtt a koronavírussal fertőzöttek és a halottak száma Magyarországon, vasárnap 733 igazolt beteget és 34 elhunytat tartanak nyilván. Budapesten és Pest megyében regisztrálták a fertőzöttek több mint 60 százalékát.","shortLead":"Tovább nőtt a koronavírussal fertőzöttek és a halottak száma Magyarországon, vasárnap 733 igazolt beteget és 34...","id":"20200405_Eloben_az_operativ_torzs_tajekoztatoja_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a0368a5-ffa8-411d-ac0a-8b497ad9cf76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c726a411-c3cc-4957-8034-a494f5f45bf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Eloben_az_operativ_torzs_tajekoztatoja_koronavirus","timestamp":"2020. április. 05. 11:12","title":"Nagy a kockázata annak, hogy Budapesten berobban a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7e8c1e-f12d-4f71-9e20-4fe44aa60beb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis az autógyártók tesztelhetnek tovább a Nürburgringen.","shortLead":"Legalábbis az autógyártók tesztelhetnek tovább a Nürburgringen.","id":"20200404_A_Zold_pokol_az_egyik_olyan_hely_ahol_nem_allt_meg_az_elet_most_sem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b7e8c1e-f12d-4f71-9e20-4fe44aa60beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563eea6b-1310-40d4-a192-5d45649b28fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200404_A_Zold_pokol_az_egyik_olyan_hely_ahol_nem_allt_meg_az_elet_most_sem","timestamp":"2020. április. 04. 14:23","title":"A Zöld pokol az egyik olyan hely, ahol most sem állt meg az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]