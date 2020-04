Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Vasárnapra 34-re emelkedett a koronavírus következtében elhunytak száma Magyarországon. Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint a fővárosban nagy a kockázata annak, hogy "berobbanjon" a járvány. Közben Európa több országából érkeztek hírek a járvány terjedésének mérséklődéséről. Európa több országában már enyhül a koronavírus terjedése, de sokan nem veszik komolyan a korlátozásokat Az Éjfél múlt című szám a duó bemutatkozó nagylemezének előzetes szerzeménye. Első alkalommal nálunk hallható. Első alkalommal nálunk hallható.","shortLead":"Az Éjfél múlt című szám a duó bemutatkozó nagylemezének előzetes szerzeménye. A magányt és a félelmeket énekli meg a Lázár tesók új dala - premier! ","shortLead":"Andréka Péternek csak enyhe tünetei vannak, ezért otthoni karanténba vonult. Pozitív lett a koronavírus tesztje a kardiológiai intézet főigazgatójának. Andréka Péternek csak enyhe tünetei vannak, ezért otthoni karanténba vonult. A külpolitikai tudósítóból és szakértőből regényíróvá lett 87 éves Kulcsár István legújabb könyvének főszereplője egy fiatal újságíró, aki már a negyvenes években a Szabad Néphez szeretett volna kerülni, és a történelem az ő újságolvasmány-élményeiből álló naplóján keresztül elevenedik meg. Kulcsár István: Nem ezt ígértétek! Regénynek álcázott korrajz Megtapsolták a Parlamentben az egészségügyi dolgozókat – videó. Az MSZP kérésére. Gulyás Gergely miniszter is tapsolt.