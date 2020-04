Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29c983db-46dc-474d-a157-e73ae84ae440","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta reakciógomb kerülhet az Imádom helyére a Facebookon, de a fejlesztők egyelőre nem árulták el, mikor jelenik meg az újdonság – ha megjelenik egyáltalán.","shortLead":"Újfajta reakciógomb kerülhet az Imádom helyére a Facebookon, de a fejlesztők egyelőre nem árulták el, mikor jelenik meg...","id":"20200401_facebook_like_lajk_gomb_koronavirus_jarvany_covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29c983db-46dc-474d-a157-e73ae84ae440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b444844-fa53-4377-888d-7a6d69a10acd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_facebook_like_lajk_gomb_koronavirus_jarvany_covid_19","timestamp":"2020. április. 01. 09:33","title":"Nem áprilisi tréfa: Új, koronavírusos lájkgombon dolgozik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"Haraszti Miklós","category":"360","description":"A parlament felfüggesztésével új korszak kezdődik a rendeletileg kormányzó Orbán-rendszer számára éppúgy, mint a parlamentből kiebrudalt ellenzék számára. S ha nem csupán a demokrácia veszteségeit vesszük számításba, hanem az ország házának bezárásával megnyíló új esélyeket is, meglepő eredményre juthatunk: az új korszakban megerősödhet az ellenzék, ha él a lehetőséggel.","shortLead":"A parlament felfüggesztésével új korszak kezdődik a rendeletileg kormányzó Orbán-rendszer számára éppúgy, mint...","id":"202014_ki_atoltelekbol_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca534435-fe69-4f45-aa9b-3846558286a0","keywords":null,"link":"/360/202014_ki_atoltelekbol_ellenzek","timestamp":"2020. április. 02. 13:00","title":"Haraszti Miklós: Valójában esélyt ad az ellenzéknek, hogy a parlamenten kívül kerültek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetemi tanárok és szakorvosok fogtak össze, hogy mentális segítséget nyújtsanak a rászorulóknak.","shortLead":"Egyetemi tanárok és szakorvosok fogtak össze, hogy mentális segítséget nyújtsanak a rászorulóknak.","id":"20200331_Online_kerhetnek_segitseget_akik_ugy_erzik_nem_birjak_a_vilagjarvany_terheit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc1e520-b57f-4068-aa60-da082af7aef7","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Online_kerhetnek_segitseget_akik_ugy_erzik_nem_birjak_a_vilagjarvany_terheit","timestamp":"2020. március. 31. 15:33","title":"Online kérhetnek segítséget, akik úgy érzik, nem bírják a világjárvány terheit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dolgozni mentek ki egy szállodába, de a koronavírus közbeszólt. Aznap vezettek be kijárási tilalmat, amikor elindultak volna Magyarországra.","shortLead":"Dolgozni mentek ki egy szállodába, de a koronavírus közbeszólt. Aznap vezettek be kijárási tilalmat, amikor elindultak...","id":"20200331_magyarok_franciaorszag_kimentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c10c4ca-97d2-4443-a220-40b86e03d9b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_magyarok_franciaorszag_kimentes","timestamp":"2020. március. 31. 16:42","title":"Hét magyar várja, hogy kimentse őket a külügy a francia Alpokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19775f2e-849f-436f-9607-8dfcdc0930d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Iránnal határos Türkmenisztánban hivatalosan egyetlen megbetegedés sem történt még.","shortLead":"Az Iránnal határos Türkmenisztánban hivatalosan egyetlen megbetegedés sem történt még.","id":"20200331_turkmenisztan_cenzura_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19775f2e-849f-436f-9607-8dfcdc0930d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a324a3f5-c0d8-42db-99a8-b3411798a712","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_turkmenisztan_cenzura_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 18:33","title":"Betiltotta koronavírus szót Türkmenisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8caf2d-3871-46c8-9ff5-ef350109e98b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Skóciában született 1955. március 31-én, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította 18 évvel később. ","shortLead":"Skóciában született 1955. március 31-én, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította 18 évvel később. ","id":"20200331_Kacsamozgas_kisiskolas_jelmez_es_kemeny_rock_and_roll_immar_65_eve_szulinapos_Angus_Young","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e8caf2d-3871-46c8-9ff5-ef350109e98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e2d0de-3e91-4ca7-b82d-356f540fbe2e","keywords":null,"link":"/kultura/20200331_Kacsamozgas_kisiskolas_jelmez_es_kemeny_rock_and_roll_immar_65_eve_szulinapos_Angus_Young","timestamp":"2020. március. 31. 14:46","title":"Kacsamozgás, kisiskolás jelmez és kemény rock and roll immár 65 éve: szülinapos Angus Young","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bceb64-9661-40b5-b7a7-521dad3cb38e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érési folyamatot sokszor úgy képzeljük el, mint egy növényt, amely egyszer csak kifejlődik a magból. Ez azonban sok szempontból egyáltalán nem így történik meg velünk. ","shortLead":"Az érési folyamatot sokszor úgy képzeljük el, mint egy növényt, amely egyszer csak kifejlődik a magból. Ez azonban sok...","id":"20200402_Felnottek_vagyunk_de_vajon_felnottkent_viselkedunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86bceb64-9661-40b5-b7a7-521dad3cb38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d38be29-b94b-4b1e-a3d8-0613b2f00da4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200402_Felnottek_vagyunk_de_vajon_felnottkent_viselkedunk","timestamp":"2020. április. 02. 13:15","title":"Felnőttek vagyunk, de vajon felnőttként viselkedünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073c1ddc-a7e1-4528-8ea5-feece6e296d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kitörése nyomán megszaporodott álhírek miatt leginkább két ország okolható egy uniós jelentés szerint.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése nyomán megszaporodott álhírek miatt leginkább két ország okolható egy uniós jelentés...","id":"20200402_kina_oroszorszag_alhir_koronavirus_dezinformacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=073c1ddc-a7e1-4528-8ea5-feece6e296d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4f22a4-9582-41ca-93a2-401973686e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_kina_oroszorszag_alhir_koronavirus_dezinformacio","timestamp":"2020. április. 02. 09:11","title":"Kína és Oroszország gőzerővel nyomja a népbutítást koronavírus-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]