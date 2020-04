Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult, ezért lehet, nem kellene pénzelni őket.","shortLead":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult...","id":"20200408_Trump_usa_who_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e2ff44-e4fe-4f2f-80aa-7aa9fe4ffd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Trump_usa_who_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:14","title":"Trump azzal fenyeget, hogy az USA nem ad több pénzt a WHO-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c222bd-d333-46c7-9963-0ed533926931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A radioaktív sugárzás a 16-szorosára nőtt.","shortLead":"A radioaktív sugárzás a 16-szorosára nőtt.","id":"20200406_Eg_az_erdo_az_egykori_csernobili_atomeromu_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c222bd-d333-46c7-9963-0ed533926931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61c45ce-7ad7-4ade-9aec-f72c28d4d949","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Eg_az_erdo_az_egykori_csernobili_atomeromu_korul","timestamp":"2020. április. 06. 11:21","title":"Ég az erdő az egykori csernobili atomerőmű körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cafae66-2567-45ac-9797-cf59c9999b92","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mazda parányi első személyautója előtt tisztelegnek a vadonatúj 2020-as típusok. ","shortLead":"A Mazda parányi első személyautója előtt tisztelegnek a vadonatúj 2020-as típusok. ","id":"20200407_cuki_elso_modelljere_emlekezik_az_iden_100_eves_mazda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cafae66-2567-45ac-9797-cf59c9999b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2296ad-a7ae-44ce-b4ff-e0114460d7e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_cuki_elso_modelljere_emlekezik_az_iden_100_eves_mazda","timestamp":"2020. április. 07. 07:59","title":"Cuki első modelljére emlékezik az idén 100 éves Mazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabc7bc6-48f9-483e-863b-87f9fb0770e6","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Nem engedték szabadjára a vírust, de a hosszú távú társadalmi és gazdasági hatásokra tekintettel nem akarnak elhamarkodott döntéseket hozni – ez jellemző a svéd kormány sokak által bírált járványügyi intézkedéseire. Készültség van, de még nyitva vannak az iskolák, sok kávézó és étterem is működik, maszkos embert alig látni.","shortLead":"Nem engedték szabadjára a vírust, de a hosszú távú társadalmi és gazdasági hatásokra tekintettel nem akarnak...","id":"20200407_Svedorszag_koronavirus_politika_jarvanyugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eabc7bc6-48f9-483e-863b-87f9fb0770e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642cc7f1-e9d7-4f98-b55d-b7d637e42e90","keywords":null,"link":"/360/20200407_Svedorszag_koronavirus_politika_jarvanyugy","timestamp":"2020. április. 07. 13:00","title":"Nyitott iskolák, teli teraszok: Svédország készül, de továbbra sem pánikol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5d4381-2040-4b7b-9445-e5f9ef6f0795","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos telefonoknál akár egyetlen kártya is kiválthatja a SIM kártyát és a memóriakártyát. A megoldás neve Super SIM.","shortLead":"Bizonyos telefonoknál akár egyetlen kártya is kiválthatja a SIM kártyát és a memóriakártyát. A megoldás neve Super SIM.","id":"20200406_supersim_sim_kartya_es_memoriakartya_egyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e5d4381-2040-4b7b-9445-e5f9ef6f0795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e545686a-8803-4f90-acb0-baafa4e77037","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_supersim_sim_kartya_es_memoriakartya_egyben","timestamp":"2020. április. 06. 08:03","title":"Mi van most a telefonjában? Jön a Super SIM-kártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csupán a cégek 5 százaléka gondolkodik munkaerő-bővítésben.","shortLead":"Csupán a cégek 5 százaléka gondolkodik munkaerő-bővítésben.","id":"20200407_Nem_tudja_felszivni_a_mezogazdasag_a_munkanelkuliek_tomegeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b253a3f2-a2b0-4af1-80f4-c3523b520407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Nem_tudja_felszivni_a_mezogazdasag_a_munkanelkuliek_tomegeit","timestamp":"2020. április. 07. 10:27","title":"Nem tudja felszívni a mezőgazdaság a munkanélküliek tömegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke szerint a katonaság tartalékos állományának bővítése is segíthetne a munka nélkül maradt embereken.","shortLead":"Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke szerint a katonaság tartalékos állományának bővítése is...","id":"20200406_mkt_pleschinger_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4a8810-52e8-4c49-966b-b12e9053156d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_mkt_pleschinger_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 11:50","title":"Hosszabb ideig járó munkanélküli-segély, tovább felhasználható SZÉP-kártya – újabb javaslatok a kormány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha feloldották a kijárási és utazási korlátozásokat, csak akkor fog összeülni a pártcsalád politikai gyűlése.","shortLead":"Ha feloldották a kijárási és utazási korlátozásokat, csak akkor fog összeülni a pártcsalád politikai gyűlése.","id":"20200407_neppart_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e880d6-08a6-4441-9e9d-0c53f3364477","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_neppart_fidesz","timestamp":"2020. április. 07. 13:40","title":"Nem dönt a Néppárt a Fideszről a járvány végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]