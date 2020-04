Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ELTE TTK-n azt vizsgálták, miért hozunk radikálisabb intézkedéseket a járvánnyal szemben, mint a klímaválság ellen. Talán nem meglepő az ok: azért, mert a vírustól jobban félünk. Pedig a klímaváltozástól is kellene. ","shortLead":"Az ELTE TTK-n azt vizsgálták, miért hozunk radikálisabb intézkedéseket a járvánnyal szemben, mint a klímaválság ellen...","id":"20200409_Miert_vagyunk_eredmenyesebbek_a_koronavirussal_szemben_mint_a_klimavaltozas_elleni_harcban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b8ef56-579b-4c1f-b459-bc63dd087cf7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200409_Miert_vagyunk_eredmenyesebbek_a_koronavirussal_szemben_mint_a_klimavaltozas_elleni_harcban","timestamp":"2020. április. 09. 13:10","title":"Miért vagyunk eredményesebbek a koronavírussal szemben, mint a klímaváltozás elleni harcban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Post Mortem forgatása tavaly februárban fejeződött be, és azóta folynak az utómunkák.","shortLead":"A Post Mortem forgatása tavaly februárban fejeződött be, és azóta folynak az utómunkák.","id":"20200409_spanyolnatha_post_mortem_magyar_horror_bergendy_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2632b937-6acc-4ff8-84d4-1216d40463ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_spanyolnatha_post_mortem_magyar_horror_bergendy_peter","timestamp":"2020. április. 09. 10:58","title":"Nyár végére elkészül a spanyolnátha idején játszódó magyar horror","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259f6b40-7bbd-4160-898f-7005a877a251","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma már majdnem elérte az ezret.","shortLead":"A halálos áldozatok száma már majdnem elérte az ezret.","id":"20200409_Torokorszagban_4000nel_tobbel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=259f6b40-7bbd-4160-898f-7005a877a251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8874e9a-ea6e-494c-80cb-203f0b198a0f","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Torokorszagban_4000nel_tobbel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 09. 21:06","title":"Törökországban 4000-nél többel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük kormány láthatóan nem érti vagy nem vallja be a válság súlyosságát, ezért a gazdaság megmentéséhez szükséges többletforrásokat sem biztosítja. ","shortLead":"Szerintük kormány láthatóan nem érti vagy nem vallja be a válság súlyosságát, ezért a gazdaság megmentéséhez szükséges...","id":"20200410_Magyar_kozgazdaszok_A_kormany_bizonytalansagban_tartja_a_magyar_gazdasag_szereploit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f371b66-39c2-4fee-a8ba-10098adb0304","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200410_Magyar_kozgazdaszok_A_kormany_bizonytalansagban_tartja_a_magyar_gazdasag_szereploit","timestamp":"2020. április. 10. 13:07","title":"Magyar közgazdászok: A kormány bizonytalanságban tartja a magyar gazdaság szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08429c55-c970-4241-8ab3-5feacbaf3f09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 173 milliárd forintnál tart a projekt.","shortLead":"Már 173 milliárd forintnál tart a projekt.","id":"20200409_Hetmilliarddal_dragult_a_BudapestHatvan_vasutvonal_felujitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08429c55-c970-4241-8ab3-5feacbaf3f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca7c0bf-a1cb-4ec9-948f-2b22549bb085","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Hetmilliarddal_dragult_a_BudapestHatvan_vasutvonal_felujitasa","timestamp":"2020. április. 09. 13:11","title":"Hétmilliárddal drágult a Budapest–Hatvan-vasútvonal felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ded258-ab73-4182-bbe6-12e021621b86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lejárt az elnök-vezérigazgató megbízatása. Az utódját még nem nevezték meg. Az utódját még nem nevezték meg.","id":"20200409_mediaworks_liszkay_gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7ded258-ab73-4182-bbe6-12e021621b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4bfef0-883d-4ba8-8b13-f45a07d01539","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_mediaworks_liszkay_gabor","timestamp":"2020. április. 09. 16:53","title":"Távozik a Mediaworks éléről Liszkay Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kevés szappan és víz elég.","shortLead":"Egy kevés szappan és víz elég.","id":"20200410_Igy_tisztitsa_egyszeruen_a_mobiltelefonjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336f8cc6-b41f-437c-ae9c-fc92d20a3dae","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Igy_tisztitsa_egyszeruen_a_mobiltelefonjat","timestamp":"2020. április. 10. 09:12","title":"Így tisztítsa egyszerűen a mobiltelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású intézményben 151 fertőzöttet igazoltak, hét gondozott elhunyt.","shortLead":"A fővárosi fenntartású intézményben 151 fertőzöttet igazoltak, hét gondozott elhunyt.","id":"20200410_Azonnali_intezkedeseket_rendelt_el_Muller_Cecilia_a_Pesti_uti_idosotthonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddfda30-da85-4308-b708-8e8fcdcbeceb","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Azonnali_intezkedeseket_rendelt_el_Muller_Cecilia_a_Pesti_uti_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 10. 16:55","title":"Azonnali intézkedéseket rendelt el Müller Cecília a Pesti úti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]