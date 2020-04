Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és művészek raktak össze. Itt az első öt oldal.","shortLead":"Tavasszal minden héten egy-egy újabb fejezetet mutat majd be az Adobe abból a színezőből, amit illusztrátorok és...","id":"20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08ae6a12-2c26-4498-a5d4-f18179873159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c3fe9d-0f72-4cdb-9ad9-a154c221c1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_adobe_szinezo_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 09. 17:07","title":"Ingyen színezőt tett közzé az Adobe, hogy könnyebb legyen elviselni a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei világbajnokság jó esetben nyáron, legrosszabb esetben ősszel veheti kezdetét, és akár 2021-re is átnyúlhat.","shortLead":"Az idei világbajnokság jó esetben nyáron, legrosszabb esetben ősszel veheti kezdetét, és akár 2021-re is átnyúlhat.","id":"20200409_zartkapus_versenyekkel_kezdodhet_meg_a_2020as_f1_szezon_legkesobb_oktoberben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c70e38-24a5-46da-933b-618bd2f5e939","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_zartkapus_versenyekkel_kezdodhet_meg_a_2020as_f1_szezon_legkesobb_oktoberben","timestamp":"2020. április. 09. 07:59","title":"Zárt kapus versenyekkel kezdődhet meg a 2020-as F1 szezon, legkésőbb októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5359a4-ba5f-4487-9403-7d3585b7957e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GfK szerint világszerte visszaesés volt a kiskereskedelemben, az otthoni tanuláshoz szükséges eszközöket viszont veszik, mint a cukrot.","shortLead":"A GfK szerint világszerte visszaesés volt a kiskereskedelemben, az otthoni tanuláshoz szükséges eszközöket viszont...","id":"20200409_kijarasi_tilalom_magyar_gyartok_kereskedok_gfk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d5359a4-ba5f-4487-9403-7d3585b7957e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d20281-fb8a-43a8-b8db-f440f6706fc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_kijarasi_tilalom_magyar_gyartok_kereskedok_gfk","timestamp":"2020. április. 09. 12:16","title":"Notebookot, hűtőgépet és hajnyírót vesznek koronavírus-járvány alatt a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ca587f-9c91-461d-83f9-2f76598d848e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A műsorvezető már negyedik hetét tölti a karanténban családjával, interjút is csak gyerekei mellett ülve tud adni. Szerinte az újságíró szakma nem szolidáris egymással, a színházi viszont igen. A gazdasági szereplőktől pedig komoly változást vár, egy másfajta kapitalizmusról való gondolkodást tartana fontosnak. ","shortLead":"A műsorvezető már negyedik hetét tölti a karanténban családjával, interjút is csak gyerekei mellett ülve tud adni...","id":"20200409_Veiszer_Alinda_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ca587f-9c91-461d-83f9-2f76598d848e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271fa2ca-f003-4ca0-a1bc-224e5ecfc048","keywords":null,"link":"/360/20200409_Veiszer_Alinda_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 09. 18:30","title":"Veiszer Alinda a Home office-ban: \"Mi a szerepünk, mikor az élet megtartása az első?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e689c3b-66b9-4552-a952-35d3ec99332e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szabó László a gazdasági szférában folytatja.","shortLead":"Szabó László a gazdasági szférában folytatja.","id":"20200408_washington_magyar_nagykovet_szabo_laszlo_tavozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e689c3b-66b9-4552-a952-35d3ec99332e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583aa0ac-c4e1-40c3-b1de-9c2ebf46c9e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_washington_magyar_nagykovet_szabo_laszlo_tavozik","timestamp":"2020. április. 08. 17:53","title":"Távozik posztjáról a washingtoni magyar nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"\"Az entrópia csökkentése örömforrás\" - Pléh Csaba pszichológus szerint ezért is érdemes rendet rakni otthonunkban a kijárási korlátozások idején. Az akadémikus a keleti nyitást politikai flörtnek, a CEU elüldözését és a NAT „nemzetiesítését” aggasztónak tartja. Portré.","shortLead":"\"Az entrópia csökkentése örömforrás\" - Pléh Csaba pszichológus szerint ezért is érdemes rendet rakni otthonunkban...","id":"202014_pleh_csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dea7a9-de29-49da-9d68-6664306443a1","keywords":null,"link":"/360/202014_pleh_csaba","timestamp":"2020. április. 08. 19:30","title":"Pléh Csaba: A tudomány feladata az, hogy a Nyugat felé húzzuk ezt a kompot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae018b38-2b0a-4274-8df8-d7593c073ca9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagykovácsi polgármestere szigorú döntést hozott.","shortLead":"Nagykovácsi polgármestere szigorú döntést hozott.","id":"20200410_Ne_is_probaljon_Nagykovacsiba_menni_husvetkor_ha_nem_ott_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae018b38-2b0a-4274-8df8-d7593c073ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba8e876-eb5b-4891-9910-b0ff8afe63e3","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Ne_is_probaljon_Nagykovacsiba_menni_husvetkor_ha_nem_ott_el","timestamp":"2020. április. 10. 07:49","title":"Ne is próbáljon Nagykovácsiba menni húsvétkor, ha nem ott él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246f9e31-3eb9-4007-8e43-56fddc36e40a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Három év után közölte a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a vizsgálat eredményeit. A tagállamokon, az ENSZ-főtitkáron és a nemzetközi közösségen múlik, hogy a Moszkva támogatását élvező rezsimre mi vár most.","shortLead":"Három év után közölte a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a vizsgálat eredményeit. A tagállamokon, az ENSZ-főtitkáron és...","id":"20200408_vegyifegyver_sziria_aszadrezsim_opcw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=246f9e31-3eb9-4007-8e43-56fddc36e40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8481483a-45f8-4e7b-a549-770f172b3459","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_vegyifegyver_sziria_aszadrezsim_opcw","timestamp":"2020. április. 08. 18:58","title":"OPCW: Az Aszad-rezsim áll a 2017-es gáztámadás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]