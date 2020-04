Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14cf02be-4120-446b-89e2-b7d7dd0d0ef7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koronavírus-fertőzöttként, polgármesterként és orvosként is fegyelmezetten fogadja a rá, illetve városára vonatkozó korlátozásokat, kormányzati intézkedéseket Győr fideszes polgármestere, Dézsi Csaba András.\r

\r

","shortLead":"Koronavírus-fertőzöttként, polgármesterként és orvosként is fegyelmezetten fogadja a rá, illetve városára vonatkozó...","id":"20200408_Semmi_kulonos_Jegyzo_ur_bejott_az_irodaba_kohogott_parat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14cf02be-4120-446b-89e2-b7d7dd0d0ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f69b53-6e84-4594-bf1c-45686c0e00ac","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Semmi_kulonos_Jegyzo_ur_bejott_az_irodaba_kohogott_parat","timestamp":"2020. április. 08. 16:18","title":"„Semmi különös. Jegyző úr bejött az irodába, köhögött párat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f46295-4179-48b9-b041-d52a47221c4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bonyolult agyműtét nyomait fedezték fel egy kora középkori görögországi leletegyüttesen amerikai tudósok.","shortLead":"Bonyolult agyműtét nyomait fedezték fel egy kora középkori görögországi leletegyüttesen amerikai tudósok.","id":"20200408_agymutet_gorogorszag_regeszet_paleontologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62f46295-4179-48b9-b041-d52a47221c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ba8da3-b0d0-40f0-acd8-8c10d00b387f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_agymutet_gorogorszag_regeszet_paleontologia","timestamp":"2020. április. 08. 16:53","title":"Egy lelet bizonyítja, 1300 éve is végeztek nem egyszerű agyműtéteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyűlnek a sötét felhők a koronavírus miatt óriási népszerűségre szert tett videokonferencia alkalmazás, a Zoom felett, egyre több neves cég dönt úgy, letiltja az app használatát.","shortLead":"Gyűlnek a sötét felhők a koronavírus miatt óriási népszerűségre szert tett videokonferencia alkalmazás, a Zoom felett...","id":"20200409_google_zoom_hasznalata_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe84c74-c0f1-423d-955a-89c56f8a0dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_google_zoom_hasznalata_tiltas","timestamp":"2020. április. 09. 15:03","title":"A Google megtiltotta a Zoom használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy hónap csúszással, de a Google végre kiadta a Chrome böngésző új verzióját.","shortLead":"Nagyjából egy hónap csúszással, de a Google végre kiadta a Chrome böngésző új verzióját.","id":"20200408_google_chrome_81_bongeszo_szoftverfrissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14ac3fe-be66-445b-87cb-70d33a63cac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_google_chrome_81_bongeszo_szoftverfrissites","timestamp":"2020. április. 08. 15:08","title":"Chrome-ot használ? Frissítsen rá, végre megjött az új változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De a végső döntés a kormányé – mondta a főpolgármester. Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere is arra utalt, nem elképzelhetetlen a kijárási korlátozások szigorítása.","shortLead":"De a végső döntés a kormányé – mondta a főpolgármester. Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere is arra utalt...","id":"20200408_Karacsony_Meg_legalabb_egy_honapig_fenn_kell_tartani_a_kijarasi_korlatozast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca292b36-df73-4418-bb70-4d386b17ddf3","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Karacsony_Meg_legalabb_egy_honapig_fenn_kell_tartani_a_kijarasi_korlatozast","timestamp":"2020. április. 08. 11:07","title":"Karácsony: Még legalább egy hónapig fenn kell tartani a kijárási korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az adománnyal az egészségügyi dolgozókat akarják támogatni, és megfelelő védőfelszereléseket beszerezni a járvány élvonalában küzdők számára.","shortLead":"Az adománnyal az egészségügyi dolgozókat akarják támogatni, és megfelelő védőfelszereléseket beszerezni a járvány...","id":"20200409_u2_adomany_tizmillio_euro_koronavirus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c2c756-6759-4814-9555-96da32d3a32c","keywords":null,"link":"/elet/20200409_u2_adomany_tizmillio_euro_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. április. 09. 10:15","title":"A U2 tízmillió eurót adományoz a járvány elleni küzdelemre Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b025238-a5bb-45b4-8b9b-2cff133e9f9e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 18 éves elkövető mindössze egy mobiltelefont szerzett áldozataitól.","shortLead":"A 18 éves elkövető mindössze egy mobiltelefont szerzett áldozataitól.","id":"20200409_Elfogtak_a_roman_ferfit_aki_baltaval_olt_meg_ket_embert_Nagykoroson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b025238-a5bb-45b4-8b9b-2cff133e9f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d09f4b-b5fc-4f32-a2a2-69cac5753926","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Elfogtak_a_roman_ferfit_aki_baltaval_olt_meg_ket_embert_Nagykoroson","timestamp":"2020. április. 09. 07:58","title":"Elfogták a román férfit, aki baltával ölt meg két embert Nagykőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Telekom csütörtökön elindította kereskedelmi 5G szolgáltatását. A szolgáltatás 5G-képes készülékkel és arra alkalmas havidíjas díjcsomaggal használható Budapest és Zalaegerszeg bizonyos részein.","shortLead":"A Telekom csütörtökön elindította kereskedelmi 5G szolgáltatását. A szolgáltatás 5G-képes készülékkel és arra alkalmas...","id":"20200409_telekom_5g_halozat_budapest_zalaegerszeg_dijcsomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1facc4-20da-41f6-a73c-b74b7ac91351","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_telekom_5g_halozat_budapest_zalaegerszeg_dijcsomag","timestamp":"2020. április. 09. 09:13","title":"Elindult az 5G a Telekomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]