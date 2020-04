Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombaton ismertetett legújabb statisztika szerint Nagy-Britanniában eddig 9875-en haltak meg az új típusú koronavírus okozta betegségben. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 24 órában 917 halálesetről érkezett bejelentés a hatóságokhoz.","shortLead":"A szombaton ismertetett legújabb statisztika szerint Nagy-Britanniában eddig 9875-en haltak meg az új típusú...","id":"20200411_Egy_nap_alatt_917en_haltak_meg_koronavirus_miatt_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a0b7c5-b10a-48e9-af48-d622a18d7941","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Egy_nap_alatt_917en_haltak_meg_koronavirus_miatt_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 11. 17:21","title":"Egy nap alatt 917-en haltak meg koronavírus miatt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha ezeket ikszelte be, gazdagabb lett néhány százmillócskával.","shortLead":"Ha ezeket ikszelte be, gazdagabb lett néhány százmillócskával.","id":"20200411_Mutatunk_ot_szamot__lehet_hogy_nagyon_orulni_fog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e17cf1-04c7-4c0d-ac10-5dff938c4a6e","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Mutatunk_ot_szamot__lehet_hogy_nagyon_orulni_fog","timestamp":"2020. április. 11. 20:04","title":"Mutatunk öt számot – lehet, hogy nagyon örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c819dd4d-ff6e-4b24-b30c-f0d6d30d20f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő riválisa, Beni Gánc újabb két hetet kért a kormányalakításra, ám az államfő nemet mondott, így érvényben maradt a hétfői határidő.","shortLead":"Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő riválisa, Beni Gánc újabb két hetet kért a kormányalakításra, ám az államfő nemet...","id":"20200412_Az_izraeli_elnok_nem_engedelyezte_a_koalicios_targyalasok_meghosszabbitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c819dd4d-ff6e-4b24-b30c-f0d6d30d20f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8203cf9f-db92-43d0-8d51-8906f15df5e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Az_izraeli_elnok_nem_engedelyezte_a_koalicios_targyalasok_meghosszabbitasat","timestamp":"2020. április. 12. 14:58","title":"Az izraeli elnök nem engedélyezte a koalíciós tárgyalások meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d929de51-835b-4688-bb9c-4ac25be73108","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ez a húsvét más, mint a tavalyi, vagy a tavalyelőtti, vagy akár az azelőtti. Ez a húsvét a koronavírus-járvány közepén érkezik. Most talán érdemes megállnunk, és számot vetnünk néhány dologgal az eddigi életmódunkkal kapcsolatban. A bakonybéli bencés Szent Mauríciusz Monostor perjelét, azaz vezetőjét, Baán Izsákot kérdeztük arról, hogy szerinte miként jöhetünk ki jól a mostani válságból. ","shortLead":"Ez a húsvét más, mint a tavalyi, vagy a tavalyelőtti, vagy akár az azelőtti. Ez a húsvét a koronavírus-járvány közepén...","id":"20200413_A_modern_ember_alapveto_problemaja_hogy_unatkozik_es_menekul_onmagatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d929de51-835b-4688-bb9c-4ac25be73108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9010c249-eacb-455d-9237-15c58f7e0728","keywords":null,"link":"/elet/20200413_A_modern_ember_alapveto_problemaja_hogy_unatkozik_es_menekul_onmagatol","timestamp":"2020. április. 13. 07:00","title":"\"A modern ember alapvető problémája, hogy unatkozik, és menekül önmagától\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint jót tett a(z önkéntes) karantén az Apple és a Google számára is, a felhasználók ugyanis egyre többet nyúlnak a mobiljuk után, melyre egyre szívesebben töltenek le részben vagy egészben fizetős alkalmazásokat is.","shortLead":"A jelek szerint jót tett a(z önkéntes) karantén az Apple és a Google számára is, a felhasználók ugyanis egyre többet...","id":"20200412_google_play_store_apple_app_store_alkalmazas_letoltes_2020q1_bevetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4f7a53-9d38-43c7-8b92-51069183b471","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_google_play_store_apple_app_store_alkalmazas_letoltes_2020q1_bevetel","timestamp":"2020. április. 12. 08:03","title":"Nagyon pörög az App Store és a Play áruház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli hatóságok vasárnap lezárták az ultraortodoxok lakta negyedek egy részét, mert ezekben a városrészekben jóval magasabb a koronavírussal fertőzöttek aránya.","shortLead":"Az izraeli hatóságok vasárnap lezárták az ultraortodoxok lakta negyedek egy részét, mert ezekben a városrészekben jóval...","id":"20200412_Jeruzsalemben_lezartak_az_ultraortodox_negyedek_egy_reszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2043aa0f-35cc-448a-81f8-b0238bdab1e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Jeruzsalemben_lezartak_az_ultraortodox_negyedek_egy_reszet","timestamp":"2020. április. 12. 15:38","title":"Jeruzsálemben lezárták az ultraortodox negyedek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú koronavírus-járvány kezelésében, de a régió többi országa is kért már segítséget az IMF-től - derül ki helyi sajtójelentésekből.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú...","id":"20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e389b2ad-381b-4d61-8049-56d9fcdb24fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","timestamp":"2020. április. 12. 10:45","title":"Az egész Nyugat-Balkánon nő az esetszám, az IMF is besegít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1de1b9-1dbf-4fbe-870b-7082e6c53d25","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Három fronton harcol Vlagyimir Putyin orosz államfő. Miközben – némi késéssel – szigorú kijárási korlátozásokat vezetett be a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére, a válsághelyzetet a társadalom fölötti ellenőrzés kiteljesítésére, illetve nemzetközi illiberális propagandára használja.","shortLead":"Három fronton harcol Vlagyimir Putyin orosz államfő. Miközben – némi késéssel – szigorú kijárási korlátozásokat...","id":"202015__putyin_es_akoronavirus__hatalomkoncentracio__megfigyeles__alkalom_szuli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd1de1b9-1dbf-4fbe-870b-7082e6c53d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3329b1d-2c33-46bb-916e-a777ae074299","keywords":null,"link":"/360/202015__putyin_es_akoronavirus__hatalomkoncentracio__megfigyeles__alkalom_szuli","timestamp":"2020. április. 12. 11:30","title":"Putyin csak azt csinálja, amit szokott, de most a koronavírus is besegít neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]