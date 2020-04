Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","shortLead":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","id":"20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e306fa-49d6-4c3b-9337-3d9305610098","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","timestamp":"2020. április. 12. 19:57","title":"Leváltották az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f5063b-3532-41be-8f6a-6321b1514c9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Puerto Rico szimbólumának is tekintett őshonos kokibéka eddigi legrégebbi, megkövesedett maradványát elemezték egy új tanulmányban paleontológusok.","shortLead":"A Puerto Rico szimbólumának is tekintett őshonos kokibéka eddigi legrégebbi, megkövesedett maradványát elemezték egy új...","id":"20200412_puerto_ricoi_kokibeka_legregebbi_maradvanyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8f5063b-3532-41be-8f6a-6321b1514c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece7219f-9f40-4b5e-b41c-e287f42b9a12","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_puerto_ricoi_kokibeka_legregebbi_maradvanyai","timestamp":"2020. április. 12. 16:03","title":"29 millió éves béka maradványaira bukkantak Puerto Ricóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d948f-f9eb-4bc9-abe6-d5344c5d4bee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lemond tisztségéről Suleyman Soylu török belügyminiszter, mivel a nagyvárosokban élők a hét végi kijárási tilalom életbe lépése előtti órákban tömegesen hagyták el otthonaikat.","shortLead":"Lemond tisztségéről Suleyman Soylu török belügyminiszter, mivel a nagyvárosokban élők a hét végi kijárási tilalom...","id":"20200412_A_torokok_fegyelmezetlensege_miatt_lemondott_a_belugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158d948f-f9eb-4bc9-abe6-d5344c5d4bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6b5431-27dd-458f-9328-c85ff9833c25","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_A_torokok_fegyelmezetlensege_miatt_lemondott_a_belugyminiszter","timestamp":"2020. április. 12. 21:51","title":"A törökök fegyelmezetlensége miatt lemondott a belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f009a7d2-1c21-4b42-82e0-4f31fd1bc5a0","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szépségipar csak az elmúlt években kezdett el zöldülni, ám a változást inkább a vásárlók kényszerítették ki, mintsem a cégek léptek volna - állítja Lotte Tisenkopfa, a lett Mádara szépségmárka alapítója, akivel a skandináv nők szépségfelfogása mellett arról is beszéltünk, hogy szerinte már túl késő-e van ahhoz, hogy valóban zöldebbé váljon a szépségipar. ","shortLead":"A szépségipar csak az elmúlt években kezdett el zöldülni, ám a változást inkább a vásárlók kényszerítették ki, mintsem...","id":"20200412_Zoldebb_lehet_a_szepsegipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f009a7d2-1c21-4b42-82e0-4f31fd1bc5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4791fc89-70c4-42b1-abc6-0f4d398bc7f4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200412_Zoldebb_lehet_a_szepsegipar","timestamp":"2020. április. 12. 20:00","title":"Lehet-e zöldebb a szépségipar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16901abd-9e90-4f9c-92f6-09274f969764","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vírusjárvány miatt bevezetett utazási korlátozások szinte teljes egészében leállították a német repülőterek utasforgalmát a német Der Spiegel lap jelentése szerint.","shortLead":"A vírusjárvány miatt bevezetett utazási korlátozások szinte teljes egészében leállították a német repülőterek...","id":"20200412_Kiszamoltak_mennyire_esett_vissza_a_nemetorszagi_repterek_forgalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16901abd-9e90-4f9c-92f6-09274f969764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6dc1c1f-a6d6-4c84-b852-6dc7391236cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200412_Kiszamoltak_mennyire_esett_vissza_a_nemetorszagi_repterek_forgalma","timestamp":"2020. április. 12. 17:41","title":"Kiszámolták, mennyire esett vissza a németországi repterek forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbae0d0-9790-444f-aee4-2f5a6ffd28dd","c_author":"","category":"kultura","description":"Iain Lindsay Radnóti Miklós Két karodban című versét mondta el a költészet napja alkalmából.","shortLead":"Iain Lindsay Radnóti Miklós Két karodban című versét mondta el a költészet napja alkalmából.","id":"20200411_Magyarul_szavalt_a_budapesti_brit_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcbae0d0-9790-444f-aee4-2f5a6ffd28dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772f9751-577d-40f2-a549-72e881d18a3e","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Magyarul_szavalt_a_budapesti_brit_nagykovet","timestamp":"2020. április. 11. 19:40","title":"Magyarul szavalt a budapesti brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hetet töltött kórházban a brit miniszterelnök, gyógyultan távozhatott.","shortLead":"Egy hetet töltött kórházban a brit miniszterelnök, gyógyultan távozhatott.","id":"20200412_Boris_Johnson_korhaz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895ddfa4-1d29-45f8-820d-d971f45925b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Boris_Johnson_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 15:03","title":"Kiengedték Boris Johnsont a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely a papírokat.","shortLead":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely...","id":"20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c4b223-e930-4fa2-9cac-8935fd71e329","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:18","title":"Újabb dokumentumokat mutatott be Karácsony: a kormányzati ellenőrzések mindent rendben találtak az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]