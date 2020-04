Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter Dr. Bucsi Lászlót, címzetes egyetemi docenst bízta meg a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatói teendőinek ellátásával.","shortLead":"Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter Dr. Bucsi Lászlót, címzetes egyetemi docenst bízta meg a Fejér Megyei Szent...","id":"20200412_Megvan_a_szekesfehervari_korhaz_uj_igazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6d801e-bef9-4b8e-837a-3a2257b0cfa2","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Megvan_a_szekesfehervari_korhaz_uj_igazgatoja","timestamp":"2020. április. 12. 17:48","title":"Megvan a székesfehérvári kórház új igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b7e130-8839-49e9-baaf-4cb319391c59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche 911 Speedster egy különleges változata a 911-eseknek, amelyből az utolsónak legyártott darabot árverezik el hamarosan. ","shortLead":"A Porsche 911 Speedster egy különleges változata a 911-eseknek, amelyből az utolsónak legyártott darabot árverezik el...","id":"20200413_Porsche_Lewandowski_911_Speedster","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87b7e130-8839-49e9-baaf-4cb319391c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6d516e-c405-4196-ac16-fe1ef40996c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200413_Porsche_Lewandowski_911_Speedster","timestamp":"2020. április. 13. 08:34","title":"A koronavírus elleni harcra fordítják a limitált szériás Porsche árát, amilyet Lewandowski is vásárolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mexikó is beadta a derekát, így megszülethetett az a történelmi jelentőségűnek ítélt megállapodás az OPEC-tagállamok és a többi olajikitermelő nemzet között, amely megállíthatja az olajár hetek óta tartó látványos zuhanását.","shortLead":"Mexikó is beadta a derekát, így megszülethetett az a történelmi jelentőségűnek ítélt megállapodás az OPEC-tagállamok és...","id":"20200412_Megszuletett_a_nagy_olajkitermelescsokkentesi_alku","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7277d8-8fc4-41e3-ab44-ab7504738ddd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200412_Megszuletett_a_nagy_olajkitermelescsokkentesi_alku","timestamp":"2020. április. 12. 20:47","title":"Megszületett a nagy olajkitermelés-csökkentési alku","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72cd668-a922-4f28-beb5-cb4a790eea0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszul lett egy dolgozó az ózdi acélgyárban, az első koronavírusteszje pozitív lett.","shortLead":"Rosszul lett egy dolgozó az ózdi acélgyárban, az első koronavírusteszje pozitív lett.","id":"20200412_Koronavirus_Ozdi_Acelmuvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b72cd668-a922-4f28-beb5-cb4a790eea0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510c63e9-4515-47a8-b54d-c571d42e1bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Koronavirus_Ozdi_Acelmuvek","timestamp":"2020. április. 12. 11:11","title":"Koronavírus-gyanús az Ózdi Acélművek egy dolgozója, két hét szabadságra küldték azokat, akik találkoztak vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint komoly erőfeszítésekre van szükség az intézetben annak érdekében, hogy felkészülhessenek a biztonságos ellátásra. ","shortLead":"Az Emmi szerint komoly erőfeszítésekre van szükség az intézetben annak érdekében, hogy felkészülhessenek a biztonságos...","id":"20200413_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea502208-d319-4c93-b8fb-017c694b0e45","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgato","timestamp":"2020. április. 13. 18:03","title":"Megvan az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet új főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9aced81-bb3c-41df-9da3-a6ab7396ebbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőre köptetőt kapott Sátoraljaújhelyen a gyerek, másodjára már antibiotikumot. Végül a nyíregyházi kórházban derült ki, hogy koronavírussal fertőzött.","shortLead":"Elsőre köptetőt kapott Sátoraljaújhelyen a gyerek, másodjára már antibiotikumot. Végül a nyíregyházi kórházban derült...","id":"20200414_Keteves_koronavirusos_A_korhazba_menet_ketszer_is_elajult_a_kisfiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9aced81-bb3c-41df-9da3-a6ab7396ebbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2e9a4f-3de2-4e37-8dce-d3dc4f6d7512","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Keteves_koronavirusos_A_korhazba_menet_ketszer_is_elajult_a_kisfiu","timestamp":"2020. április. 14. 07:34","title":"Kétéves koronavírusos: A kórházba menet kétszer is elájult a kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hetet töltött kórházban a brit miniszterelnök, gyógyultan távozhatott.","shortLead":"Egy hetet töltött kórházban a brit miniszterelnök, gyógyultan távozhatott.","id":"20200412_Boris_Johnson_korhaz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895ddfa4-1d29-45f8-820d-d971f45925b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Boris_Johnson_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 15:03","title":"Kiengedték Boris Johnsont a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cbca8b-a6a8-4200-bea9-f43bc3109f5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban készült képsorok láthatók az orosházi Drón Stúdió által készített légi felvételeken.","shortLead":"Az elmúlt napokban készült képsorok láthatók az orosházi Drón Stúdió által készített légi felvételeken.","id":"20200413_oroshaza_kijarasi_korlatozas_ures_varos_dronvideo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24cbca8b-a6a8-4200-bea9-f43bc3109f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596ccb8e-98bc-4d33-97c8-4be8b4ea0cde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_oroshaza_kijarasi_korlatozas_ures_varos_dronvideo","timestamp":"2020. április. 13. 19:33","title":"Drónvideót kaptunk Orosházáról: kiürült a város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]