[{"available":true,"c_guid":"4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közben a halottak és az új fertőzöttek száma is csökken a korábbi naphoz képest.","shortLead":"Közben a halottak és az új fertőzöttek száma is csökken a korábbi naphoz képest.","id":"20200413_Spanyolorszag_koronavirus_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd58f32-1678-4f25-a300-03c1a35b17ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Spanyolorszag_koronavirus_gazdasag","timestamp":"2020. április. 13. 12:39","title":"Spanyolországban enyhítenek a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napjaink egyik legjelentősebb sztártörténésze szerint a mostani járvány az Európai Unió nagy tesztje is, ha pedig a tagállamok nem működnek együtt a válság leküzdésében és bezárkóznak, az megnehezíti a leküzdését. A koronavírus idején a vallási tekintély helyébe a tudományos tekintély lépett, és ez így is marad – véli.","shortLead":"Napjaink egyik legjelentősebb sztártörténésze szerint a mostani járvány az Európai Unió nagy tesztje is, ha pedig...","id":"20200414_Harari_a_koronavirusrol_Magyarorszag_tobbet_szenvedett_a_kommunista_diktatura_alatt_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47864279-40da-40ea-8f5f-fd636b1bd764","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Harari_a_koronavirusrol_Magyarorszag_tobbet_szenvedett_a_kommunista_diktatura_alatt_mint_most","timestamp":"2020. április. 14. 10:49","title":"Harari a koronavírusról: Magyarország többet szenvedett a kommunista diktatúra alatt, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839f30df-4254-4da8-a7f3-f6261cdf8ba2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világ valószínűleg legjobb olyan Forma 1-es versenyzője, aki soha nem volt világbajnok, 90 évet élt.","shortLead":"A világ valószínűleg legjobb olyan Forma 1-es versenyzője, aki soha nem volt világbajnok, 90 évet élt.","id":"20200412_Stirling_Moss_halal_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839f30df-4254-4da8-a7f3-f6261cdf8ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56056c5-38cd-4fa6-9bde-d6be0923b987","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Stirling_Moss_halal_auto","timestamp":"2020. április. 12. 13:46","title":"Meghalt Stirling Moss","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indiai rendőrség szerint legalább három civil meghalt és többen megsebesülhettek a Kupvara régióban a pakisztáni területről kilőtt és az indiai területen lévő lakóházakba csapódott lövedékektől.\r

","shortLead":"Az indiai rendőrség szerint legalább három civil meghalt és többen megsebesülhettek a Kupvara régióban a pakisztáni...","id":"20200412_Ujra_tuzerseggel_lotte_egymast_India_es_Pakisztan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61aa13a-cd6f-431e-abbb-e333960ea126","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Ujra_tuzerseggel_lotte_egymast_India_es_Pakisztan","timestamp":"2020. április. 12. 19:02","title":"Újra tüzérséggel lőtte egymást India és Pakisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szép új világ: a mai gyerekeknek az elkerülhetetlennek tűnő klímakatasztrófa miatt vannak rémálmaik – derítette ki egy kutatás.","shortLead":"Szép új világ: a mai gyerekeknek az elkerülhetetlennek tűnő klímakatasztrófa miatt vannak rémálmaik – derítette ki...","id":"20200413_remalmok_a_klimavaltozas_miatt_a_nagyobb_gyerekeknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c41eae6-b0b2-4c97-ad29-e8bb422bdf57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_remalmok_a_klimavaltozas_miatt_a_nagyobb_gyerekeknel","timestamp":"2020. április. 13. 18:03","title":"Már nem a mumus, hanem a klímaváltozás miatt álmodnak rosszat a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","shortLead":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","id":"20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d5102b-8558-490f-a54d-458fe7e61d6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","timestamp":"2020. április. 14. 08:44","title":"Valamit megint kilőtt a tenger felé Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét változás történt az AnTuTu toplistáján, amely az aktuálisan legerősebb androidos telefonokat rangsorolja.","shortLead":"Ismét változás történt az AnTuTu toplistáján, amely az aktuálisan legerősebb androidos telefonokat rangsorolja.","id":"20200413_antutu_marcius_teljesitmenyteszt_legerosebb_okostelefon_oppo_find_x2_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d112629e-933f-4b13-8cf3-ac42435429ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_antutu_marcius_teljesitmenyteszt_legerosebb_okostelefon_oppo_find_x2_pro","timestamp":"2020. április. 13. 12:03","title":"Ezek most a legerősebb androidos telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter Dr. Bucsi Lászlót, címzetes egyetemi docenst bízta meg a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatói teendőinek ellátásával.","shortLead":"Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter Dr. Bucsi Lászlót, címzetes egyetemi docenst bízta meg a Fejér Megyei Szent...","id":"20200412_Megvan_a_szekesfehervari_korhaz_uj_igazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6d801e-bef9-4b8e-837a-3a2257b0cfa2","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Megvan_a_szekesfehervari_korhaz_uj_igazgatoja","timestamp":"2020. április. 12. 17:48","title":"Megvan a székesfehérvári kórház új igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]