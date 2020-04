Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e81bc3f7-73ef-41a0-84e8-e7a96b0960f5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dán iskolák harmadában már most újraindul a tanítás, jövő héttől pedig valamennyi iskolának fogadnia kell a gyerekeket.","shortLead":"A dán iskolák harmadában már most újraindul a tanítás, jövő héttől pedig valamennyi iskolának fogadnia kell...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_dania_iskola_oktatas_tanitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e81bc3f7-73ef-41a0-84e8-e7a96b0960f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a7299e-2ff1-486e-9f1f-634eff948218","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_koronavirus_jarvany_dania_iskola_oktatas_tanitas","timestamp":"2020. április. 15. 11:15","title":"Dánia újranyitja az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Besegített az ukrán tűzoltóknak az eső, így a hivatalos tájékoztatás szerint sikerült megfékezni a térségben pusztító erdőtüzet.","shortLead":"Besegített az ukrán tűzoltóknak az eső, így a hivatalos tájékoztatás szerint sikerült megfékezni a térségben pusztító...","id":"20200415_csernobil_erdotuz_tuzoltok_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb1cc5e-34a4-4d17-95e4-5b49d6d85a3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_csernobil_erdotuz_tuzoltok_eso","timestamp":"2020. április. 15. 17:03","title":"Végre jó hír érkezett a csernobili erdőtűzről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe4125a-ea2a-432e-b684-6bd9099d5b27","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint nem pénzügyileg volt fontos, hogy ne elmaradjon, hanem csak halasszák jövőre az ötkarikás játékokat, a sportolók kétharmada ugyanis, csak egyszer tud kijutni az olimpiára. Kulcsár Krisztián nem gondolja, hogy az emberiség komolyabban tanulna a világjárványból, úgy hiszi, ez inkább egy közös emlék lesz.","shortLead":"A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint nem pénzügyileg volt fontos, hogy ne elmaradjon, hanem csak halasszák jövőre...","id":"20200414_Kulcsar_Krisztian_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fe4125a-ea2a-432e-b684-6bd9099d5b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd8484e-e8e7-4114-b75f-3500180f74df","keywords":null,"link":"/360/20200414_Kulcsar_Krisztian_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 14. 18:30","title":"Kulcsár Krisztián a Home office-ban: \"Ez korszakos élmény lesz, mint '56 a szüleinknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WJP indexén még két helyet rontott Magyarország, pedig így is nagyjából 20 hellyel előrébb van a régió többi országa. Nem egyedi eset a miénk: harmadik éve több országban romlott a jogállamiság helyzete, mint ahányban javult.","shortLead":"A WJP indexén még két helyet rontott Magyarország, pedig így is nagyjából 20 hellyel előrébb van a régió többi országa...","id":"20200414_wjp_magyar_jogallamisag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b210511a-c151-4cd6-a2d1-fac61af87dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_wjp_magyar_jogallamisag","timestamp":"2020. április. 14. 17:42","title":"Egyre csak romlik a magyar jogállamiság helyzete, pedig már eddig is sereghajtók voltunk Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sorozatban három gyenge hónapja volt a magyar iparnak már az előtt, hogy a koronavírus-járvány elérte volna az országot – mutatta be egy hete a Központi Statisztikai Hivatal az adatokat. A KSH most részletes számokat is közzétett az okokról.","shortLead":"Sorozatban három gyenge hónapja volt a magyar iparnak már az előtt, hogy a koronavírus-járvány elérte volna az országot...","id":"20200415_KSH_ipar_gyarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3e54be-fae0-4237-be6a-8110a45bbf4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_KSH_ipar_gyarak","timestamp":"2020. április. 15. 09:55","title":"Kibontotta a KSH, miért gyengélkedett a magyar ipar már a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3dd58b-9373-4bef-a3bc-276765df3159","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindent elkövet, hogy átmenjen az üzenet. ","shortLead":"Mindent elkövet, hogy átmenjen az üzenet. ","id":"20200416_Gyorfi_Pal_Bee_Gees_maradj_otthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec3dd58b-9373-4bef-a3bc-276765df3159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a01f3a-c77d-44a1-a8ac-f150a6ebeb58","keywords":null,"link":"/elet/20200416_Gyorfi_Pal_Bee_Gees_maradj_otthon","timestamp":"2020. április. 16. 13:16","title":"Győrfi Pál Bee Geesre tátogva kéri, hogy maradjunk otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A viktoriánus villa sok inspirációt nyújtott a világhírű írónak a Harry Potter-könyvekhez.","shortLead":"A viktoriánus villa sok inspirációt nyújtott a világhírű írónak a Harry Potter-könyvekhez.","id":"20200415_j_k_rowling_ingatlan_villa_tutshill","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b6ab34-5a46-41ce-85d9-6a8cfd9374c7","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_j_k_rowling_ingatlan_villa_tutshill","timestamp":"2020. április. 15. 08:40","title":"J. K. Rowling titokban visszavásárolta a házat, ahol gyermekkorát töltötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13df8b23-55fd-4219-a080-220df146ae6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár egyre több növényvédőszer használatát korlátozzák és tiltják be az Amerikai Egyesült Államokban, egy nonprofit-szervezet szerint még mindig nagyon sokat tartalmaznak a gyümölcsök és zöldségek. ","shortLead":"Bár egyre több növényvédőszer használatát korlátozzák és tiltják be az Amerikai Egyesült Államokban...","id":"20200414_eper_spenot_kelkaposzta_novenyvedoszer_USA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13df8b23-55fd-4219-a080-220df146ae6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7d4983-a535-48de-b406-a8ad626fba2a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200414_eper_spenot_kelkaposzta_novenyvedoszer_USA","timestamp":"2020. április. 14. 15:20","title":"Az eperben, a spenótban és a kelkáposztában lehet a legtöbb növényvédőszer-maradvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]