[{"available":true,"c_guid":"bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És már több mint 1600 fertőzött van az országban a csütörtöki hírek szerint. Kásler Miklós miniszter Romániába küldene magyar orvosokat, Róna Péter közgazdász pedig vallja: a vírusválság legyőzéséhez mindent másképp kell csinálni. Járványhírek percről percre.","shortLead":"És már több mint 1600 fertőzött van az országban a csütörtöki hírek szerint. Kásler Miklós miniszter Romániába küldene...","id":"20200416_koronavirus_jarvany_magyarorszag_fertozott_percrol_percre_aprilis_16","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc44f6a3-e1e9-4798-a90c-e4ce90dafbfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_koronavirus_jarvany_magyarorszag_fertozott_percrol_percre_aprilis_16","timestamp":"2020. április. 16. 07:50","title":"142 halottja van már a koronavírus-járványnak Magyarországon – hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Graboplast Zrt. saját fejlesztésű fertőtlenítőt fog készíteni.","shortLead":"A Graboplast Zrt. saját fejlesztésű fertőtlenítőt fog készíteni.","id":"20200414_fertotlenitoszer_gyor_graboplast_zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec177a9-7b26-40ee-91b3-e6f2d490dba5","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_fertotlenitoszer_gyor_graboplast_zrt","timestamp":"2020. április. 14. 21:01","title":"A Mol után egy győri cég is fertőtlenítő gyártására áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az eddig tervezettnél hat nappal később, de a hónap végén részlegesen újraindulhat a munka a kecskeméti Mercedes-gyárban. Az Audi győri üzemében a közel 13 ezer dolgozóból nagyjából százan álltak munkába egyetlen gyártósornál, ott a hét végén kezdődhet meg a munka még egy összeszerelő soron, a járműgyárat pedig még egy héttel később indíthatják be. A Suzuki esztergomi gyára is elindul április végén. Egy hónapos kényszerszünet után Európa-szerte elkezdtek éledezni az autógyárak.","shortLead":"Az eddig tervezettnél hat nappal később, de a hónap végén részlegesen újraindulhat a munka a kecskeméti...","id":"20200415_Audi_Mercedes_gyar_auto_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fb9353-3322-49e3-aeba-5d52d5ba63de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Audi_Mercedes_gyar_auto_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 06:30","title":"A magyar Audi után hamarosan a Mercedes-gyár is újraindul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b85e36-69ae-4cea-8fd8-0d298cd93fce","c_author":"Bauer Tamás ","category":"360","description":"Hibás diagnózisból hibás terápia következik. Úgy tűnik, a kormány nem érti a jelenlegi válság természetét. (Mellesleg az ellenzék sem igazán.) Ezért a kormány hibásan cselekszik, az ellenzék részben hibásan beszél (hibás javaslatokat tesz).

