[{"available":true,"c_guid":"1ab3931d-4668-4a80-aa9c-3487a26815ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hordószerű Medibottal helyettesítenék azokat az egészségügyi dolgozókat, akik fertőzötteket ápolnak. A szerkezet kijelzőt is kapott, hogy a páciens kommunikálni tudjon az orvossal.","shortLead":"A hordószerű Medibottal helyettesítenék azokat az egészségügyi dolgozókat, akik fertőzötteket ápolnak. A szerkezet...","id":"20200414_malajzia_medibot_robot_koronavirus_beteg_apolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ab3931d-4668-4a80-aa9c-3487a26815ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912bd040-7b8e-462b-b440-c433c3be5b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_malajzia_medibot_robot_koronavirus_beteg_apolas","timestamp":"2020. április. 14. 15:03","title":"Malajziában robottal ápolnák a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e689c3b-66b9-4552-a952-35d3ec99332e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabó László váltja Liszkay Gábort a Mediaworksnél.\r

","shortLead":"Szabó László váltja Liszkay Gábort a Mediaworksnél.\r

","id":"20200415_Volt_washingtoni_nagykovetet_lett_a_fideszes_mediabirodalom_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e689c3b-66b9-4552-a952-35d3ec99332e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857d5dd0-dc1c-4adc-8211-258d0b427070","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Volt_washingtoni_nagykovetet_lett_a_fideszes_mediabirodalom_vezetoje","timestamp":"2020. április. 15. 15:53","title":"Volt washingtoni nagykövetet lett a fideszes médiabirodalom vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222f7095-9e07-4dad-b54f-2edc0f4d05bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kézmosás üzenetét sokféleképpen célba lehet juttatni. ","shortLead":"A kézmosás üzenetét sokféleképpen célba lehet juttatni. ","id":"20200415_Itt_az_egyik_legjobb_karantenvideo_nana_hogy_a_Bohemian_Rhapsodyra_irtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=222f7095-9e07-4dad-b54f-2edc0f4d05bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f480bbb-a822-4683-8f51-946a542f8e7c","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Itt_az_egyik_legjobb_karantenvideo_nana_hogy_a_Bohemian_Rhapsodyra_irtak","timestamp":"2020. április. 15. 13:11","title":"Itt az egyik legjobb karanténvideó, naná, hogy a Bohemian Rhapsodyra írták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint félmillióan felgyógyultak a betegségből.","shortLead":"Több mint félmillióan felgyógyultak a betegségből.","id":"20200415_Meghaladta_a_2_milliot_az_igazolt_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644b54bf-ad90-47f2-bd14-26dfae1a3cc5","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Meghaladta_a_2_milliot_az_igazolt_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 15. 20:44","title":"Meghaladta a 2 milliót az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe231fb4-9c78-40c0-b630-652bc6055337","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyakorlatilag nulla sportesemény zajlik a világban, de Andrew Cotternek nagyon hiányzik a munka.","shortLead":"Gyakorlatilag nulla sportesemény zajlik a világban, de Andrew Cotternek nagyon hiányzik a munka.","id":"20200414_BBC_sportkommentator_kutyak_labrador_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe231fb4-9c78-40c0-b630-652bc6055337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459cef9a-6637-41bc-b9b2-03ab8eabb08e","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_BBC_sportkommentator_kutyak_labrador_kozvetites","timestamp":"2020. április. 14. 14:55","title":"A BBC sportkommentátora a kutyái játékát közvetíti a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ameddig nem lesz gyógyszer és védőoltás, feltétlenül szükség lesz arra, hogy távolságot tartsunk egymástól.","shortLead":"Ameddig nem lesz gyógyszer és védőoltás, feltétlenül szükség lesz arra, hogy távolságot tartsunk egymástól.","id":"20200415_koronavirus_jarvany_fertozes_tarsadalmi_tavolsagtartas_harvard_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cd65eb-6b40-4c8b-9086-478cd463f479","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_koronavirus_jarvany_fertozes_tarsadalmi_tavolsagtartas_harvard_kutatok","timestamp":"2020. április. 15. 07:54","title":"Harvardi kutatók: Még évekig szükség lehet a társadalmi távolságtartásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak ez utóbbi funkcióért is érdemes kipróbálni.","shortLead":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak...","id":"20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b02f85f-a653-48f8-a04d-a0a3221c1cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","timestamp":"2020. április. 16. 08:03","title":"Lépjen fel a Facebookra, önhöz is megérkezhetett az új hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan családdal, kisgyerekekkel álltak be a tömegbe. A bámészkodókat a rendőrök küldték haza.","shortLead":"Sokan családdal, kisgyerekekkel álltak be a tömegbe. A bámészkodókat a rendőrök küldték haza.","id":"20200416_szombathely_tuz_szemettelep_katasztrofaturista_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e81861-713c-4f64-a3b6-8a6e77051992","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_szombathely_tuz_szemettelep_katasztrofaturista_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 16. 05:48","title":"Tömegesen megszegték a kijárási korlátozást egy tűzeset oltását nézők Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]