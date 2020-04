Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"Tordai Bence","category":"360","description":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó gazdasági összeomlás és társadalmi válság is legalább annyi szenvedést hoz, mint a járvány maga. Vélemény.","shortLead":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó...","id":"20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78753eb0-ce20-437a-b07f-6b07f6996bfd","keywords":null,"link":"/360/20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","timestamp":"2020. április. 17. 13:00","title":"Tordai Bence: Mérsékelni a szenvedést – ez most a legfőbb feladat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325dd421-b4df-45eb-8804-02457245151e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Planetary Computer néven indította útjára új projektjét, amelyben a cég partnereinek, ügyfeleinek igyekszik hathatós segítséget nyújtani a környezetvédelem terén.","shortLead":"A Microsoft Planetary Computer néven indította útjára új projektjét, amelyben a cég partnereinek, ügyfeleinek igyekszik...","id":"20200416_microsoft_planetary_computer_biodiverzitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=325dd421-b4df-45eb-8804-02457245151e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d9f6ef-2559-4e6c-b714-232e99fdf662","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_microsoft_planetary_computer_biodiverzitas","timestamp":"2020. április. 16. 14:33","title":"Itt a Planetary Computer – a Microsoft már nemcsak saját karbonlábnyomát tüntetné el, hanem másokét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Európában már indokoltnak látják a lépést, Észak-Amerikában egyelőre zárva maradnak a boltok.","shortLead":"Európában már indokoltnak látják a lépést, Észak-Amerikában egyelőre zárva maradnak a boltok.","id":"20200417_Az_IKEA_majusban_megkezdi_a_boltjainak_ujranyitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ef7b79-bb1e-46b8-a8c7-576e6336c68f","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_Az_IKEA_majusban_megkezdi_a_boltjainak_ujranyitasat","timestamp":"2020. április. 17. 19:21","title":"Az IKEA májusban megkezdi a boltjai újranyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcc9ad1-82c0-41f6-8d3a-7af3ff2c5473","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szexuális életünk megkezdése előtt úgy hisszük, hogy a szex olyan folyamat, amelyet nemsokára megtanulunk, és onnan már a birtokában vagyunk ennek a tudásnak. Ezzel szemben a szexualitás nagyon más a különféle életszakaszokban. Így sokkal inkább beszélhetünk életen át tartó folyamatos változásról.","shortLead":"Szexuális életünk megkezdése előtt úgy hisszük, hogy a szex olyan folyamat, amelyet nemsokára megtanulunk, és onnan már...","id":"20200416_Igy_lesz_a_szex_idoskorunkra_felszabadito_megerkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfcc9ad1-82c0-41f6-8d3a-7af3ff2c5473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccffb77a-70be-41e3-8141-0ee180739692","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200416_Igy_lesz_a_szex_idoskorunkra_felszabadito_megerkezes","timestamp":"2020. április. 16. 12:15","title":"Így lesz a szex időskorunkra felszabadító megérkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dc23f1-91e9-4f38-91c0-d8c8b322cb4c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"2019 áprilisában átlagosan 44 ezer utas fordult meg a repülőtéren naponta, ez a szám most 275. ","shortLead":"2019 áprilisában átlagosan 44 ezer utas fordult meg a repülőtéren naponta, ez a szám most 275. ","id":"20200417_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_ferihegyi_repuloter_budapest_airport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7dc23f1-91e9-4f38-91c0-d8c8b322cb4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2805f7-4811-4689-aed7-4291a893829c","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_ferihegyi_repuloter_budapest_airport","timestamp":"2020. április. 17. 13:08","title":"Az utasok 99,3 százaléka eltűnt Ferihegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Aktív aszteroida, egy anyacsillaga által széttört nagyobb égitest maradványa lehet az Oumuamua, a Naprendszer első \"csillagközi bevándorlója\".","shortLead":"Aktív aszteroida, egy anyacsillaga által széttört nagyobb égitest maradványa lehet az Oumuamua, a Naprendszer első...","id":"20200416_oumuamua_aktiv_aszteroida_vizjeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd0f986-efae-460d-affb-070bf6faac4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_oumuamua_aktiv_aszteroida_vizjeg","timestamp":"2020. április. 16. 12:03","title":"Aktív aszteroida lehet a titokzatos Oumuamua","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akciós játékairól ismert Humble Bundle oldalán most hasznos irodai szoftverekhez lehet igen nagy kedvezménnyel hozzájutni.","shortLead":"Az akciós játékairól ismert Humble Bundle oldalán most hasznos irodai szoftverekhez lehet igen nagy kedvezménnyel...","id":"20200417_humble_bundle_work_remote_irodai_programcsomag_akcios_szoftver_jatek_home_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfa7b93-4bdc-4167-bebe-0f372abb9bf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_humble_bundle_work_remote_irodai_programcsomag_akcios_szoftver_jatek_home_office","timestamp":"2020. április. 17. 20:03","title":"Hasznos programok és játékok: fillérekért tölthet le most egy 223 ezer forint értékű csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacdb6ef-2082-4ae3-92b6-c7d65f080536","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai gyártók régóta nem csinálnak nagy ügyet a termékekhez fűződő szerzői jogokból, egy az egyben másolnak le autókat.","shortLead":"A kínai gyártók régóta nem csinálnak nagy ügyet a termékekhez fűződő szerzői jogokból, egy az egyben másolnak le...","id":"20200417_Hivatalosan_is_bemutatkozott_a_Toyota_Land_Cruiser_kinai_koppintasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eacdb6ef-2082-4ae3-92b6-c7d65f080536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc92d75d-7537-4b6a-ab71-a61d41dae023","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_Hivatalosan_is_bemutatkozott_a_Toyota_Land_Cruiser_kinai_koppintasa","timestamp":"2020. április. 17. 14:13","title":"Hivatalosan is bemutatkozott a Toyota Land Cruiser kínai koppintása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]