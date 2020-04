Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Aktív aszteroida, egy anyacsillaga által széttört nagyobb égitest maradványa lehet az Oumuamua, a Naprendszer első \"csillagközi bevándorlója\".","shortLead":"Aktív aszteroida, egy anyacsillaga által széttört nagyobb égitest maradványa lehet az Oumuamua, a Naprendszer első...","id":"20200416_oumuamua_aktiv_aszteroida_vizjeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd0f986-efae-460d-affb-070bf6faac4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_oumuamua_aktiv_aszteroida_vizjeg","timestamp":"2020. április. 16. 12:03","title":"Aktív aszteroida lehet a titokzatos Oumuamua","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dde501-f4a4-4107-a731-62e79dc230ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A képeket elnézve érthető.","shortLead":"A képeket elnézve érthető.","id":"20200416_Banksy_is_home_officeban_van_de_a_felesege_nem_igazan_orul_neki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15dde501-f4a4-4107-a731-62e79dc230ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea5d68d-06bf-418b-bf5a-2fe008645c0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_Banksy_is_home_officeban_van_de_a_felesege_nem_igazan_orul_neki","timestamp":"2020. április. 16. 09:06","title":"Banksy is home office-ban van, de a felesége nem igazán örül neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733b2e1a-1813-431b-b37f-62253aad0795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A borsodnádasdi önkormányzat saját forrásból szerzett be teszteket, így azt már lehet tudni, hogy kikerült a járvány az idősek otthonából.","shortLead":"A borsodnádasdi önkormányzat saját forrásból szerzett be teszteket, így azt már lehet tudni, hogy kikerült a járvány...","id":"20200416_borsodnadasd_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=733b2e1a-1813-431b-b37f-62253aad0795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4e58f6-f832-4c3f-b187-d7637e99dd7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_borsodnadasd_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. április. 16. 10:32","title":"Pozitív lett több önkormányzati dolgozó vírustesztje is – állítja a borsodnádasdi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől több kisebb bolt, autókereskedő vagy könyvesbolt is kinyit az országban.\r

","shortLead":"Hétfőtől több kisebb bolt, autókereskedő vagy könyvesbolt is kinyit az országban.\r

","id":"20200415_Nemetorszag_harom_het_mulva_mar_megnyitna_az_iskolakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4d0ff-89c1-4c13-bbf1-387e837034aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Nemetorszag_harom_het_mulva_mar_megnyitna_az_iskolakat","timestamp":"2020. április. 15. 19:44","title":"Németország három hét múlva már megnyitná az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab25d07-0736-4b9e-afbf-d6d8b6af1e8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De hiába a vírus, a szakképzési rendszer átalakításával nem állnak le.","shortLead":"De hiába a vírus, a szakképzési rendszer átalakításával nem állnak le.","id":"20200416_A_koronavirus_miatt_felfuggesztik_az_OKJs_vizsgakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ab25d07-0736-4b9e-afbf-d6d8b6af1e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbd3f24-66d5-426f-86d2-e487cd9a37ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_A_koronavirus_miatt_felfuggesztik_az_OKJs_vizsgakat","timestamp":"2020. április. 16. 09:53","title":"A koronavírus miatt felfüggesztik az OKJ-s vizsgákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyíregyházi kapitányság három volt rendőre lehet érintett az ügyben, az ügyészség nyomoz.","shortLead":"A nyíregyházi kapitányság három volt rendőre lehet érintett az ügyben, az ügyészség nyomoz.","id":"20200416_Elokerult_egy_video_amin_harom_rendor_ver_egy_gyanusitottat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60f5b81-9e2d-4610-b230-94128ff66781","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Elokerult_egy_video_amin_harom_rendor_ver_egy_gyanusitottat","timestamp":"2020. április. 16. 09:48","title":"Előkerült egy videó, amin három rendőr ver egy gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók egy olyan rendszert használtak, amellyel a bűnügyi szervezetek keresik a drogok és gyógyszerek nyomait.","shortLead":"Ausztrál kutatók egy olyan rendszert használtak, amellyel a bűnügyi szervezetek keresik a drogok és gyógyszerek nyomait.","id":"20200416_Mar_szennyvizben_is_kimutattak_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b60e291-69c7-434a-9765-d3886e15e8c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_Mar_szennyvizben_is_kimutattak_a_koronavirust","timestamp":"2020. április. 16. 13:47","title":"Már szennyvízben is kimutatták a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9916a3e4-5795-483a-95bd-798952491615","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lassan ismét visszatér az élet Kínába, ahol meglepő elfoglaltságot találtak maguknak a helyiek.","shortLead":"Lassan ismét visszatér az élet Kínába, ahol meglepő elfoglaltságot találtak maguknak a helyiek.","id":"20200417_Megrohantak_a_luxusboltokat_az_ujjaeledo_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9916a3e4-5795-483a-95bd-798952491615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184b5543-3c48-4508-a66b-b8158259d461","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Megrohantak_a_luxusboltokat_az_ujjaeledo_Kinaban","timestamp":"2020. április. 17. 15:35","title":"Megrohanták a luxusboltokat az újjáéledő Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]