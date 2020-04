Négyféle iPhone jöhet idén, kettőnél iPad-szerű kinézetet jósolnak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két kutatás is folyik a kérdés tisztázására, addig azt kéri az Egészségügyi Világszervezet, hogy csak az eredeti céljára, vagyis a tuberkulózis megelőzésére használják a vakcinát.","shortLead":"Két kutatás is folyik a kérdés tisztázására, addig azt kéri az Egészségügyi Világszervezet, hogy csak az eredeti...","id":"20200414_WHO_Nincs_bizonyitek_arra_hogy_a_BCGoltas_megovna_az_embereket_a_koronavirustol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa414a47-5ab1-4537-bbd5-9d5a7036cd82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_WHO_Nincs_bizonyitek_arra_hogy_a_BCGoltas_megovna_az_embereket_a_koronavirustol","timestamp":"2020. április. 14. 10:11","title":"WHO: Nincs bizonyíték arra, hogy a BCG-oltás megóvná az embereket a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0440777-6fa4-41d6-94cf-a74a12f2dd72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint fél millió ember betegedett meg eddig az országban. ","shortLead":"Több mint fél millió ember betegedett meg eddig az országban. ","id":"20200413_Amerikaban_hamarosan_tetozhet_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0440777-6fa4-41d6-94cf-a74a12f2dd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bffb67-b1b3-462e-aa53-6a1d750028bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Amerikaban_hamarosan_tetozhet_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 13. 15:58","title":"Az Egyesült Államokban hamarosan tetőzhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cbca8b-a6a8-4200-bea9-f43bc3109f5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban készült képsorok láthatók az orosházi Drón Stúdió által készített légi felvételeken.","shortLead":"Az elmúlt napokban készült képsorok láthatók az orosházi Drón Stúdió által készített légi felvételeken.","id":"20200413_oroshaza_kijarasi_korlatozas_ures_varos_dronvideo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24cbca8b-a6a8-4200-bea9-f43bc3109f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596ccb8e-98bc-4d33-97c8-4be8b4ea0cde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_oroshaza_kijarasi_korlatozas_ures_varos_dronvideo","timestamp":"2020. április. 13. 19:33","title":"Drónvideót kaptunk Orosházáról: kiürült a város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","shortLead":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","id":"20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d5102b-8558-490f-a54d-458fe7e61d6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","timestamp":"2020. április. 14. 08:44","title":"Valamit megint kilőtt a tenger felé Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8a8aaa-391b-426b-afb9-4d6df54f3e27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A turizmusért felelős egyiptomi minisztérium az elmúlt években sokat tett az ország turizmusának erősítéséért, de a koronavírus-járvány most nekik is keresztbe tett. Hogy a volt és leendő turisták továbbra se távolodjanak el Egyiptomtól, a 3D-bemutatókhoz használható Matterporttal feltérképezték az egyik legismertebb egyiptomi fáraó sírhelyét.","shortLead":"A turizmusért felelős egyiptomi minisztérium az elmúlt években sokat tett az ország turizmusának erősítéséért, de...","id":"20200414_koronavirus_jarvany_vi_ramszesz_sirhely_egyiptom_kiralyok_volgye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca8a8aaa-391b-426b-afb9-4d6df54f3e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd959fd2-a8ea-4069-a550-f868484adfdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_jarvany_vi_ramszesz_sirhely_egyiptom_kiralyok_volgye","timestamp":"2020. április. 14. 09:33","title":"Most otthonából, ingyen járhatja be VI. Ramszesz sírhelyét – 360 fokos felvételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fdb3a1-9cf3-46b2-833b-47224554bb91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brazil tudósoknak sikerült dokumentálniuk, miként támadja meg a vírus a sejteket, hogy aztán abban elszaporodva tovább terjedjen a fertőzés.","shortLead":"Brazil tudósoknak sikerült dokumentálniuk, miként támadja meg a vírus a sejteket, hogy aztán abban elszaporodva tovább...","id":"20200414_koronavirus_jarvany_covid_19_fertozes_sejt_foto_kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8fdb3a1-9cf3-46b2-833b-47224554bb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc103846-20f1-4187-8e49-f9512c2acb8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_jarvany_covid_19_fertozes_sejt_foto_kepek","timestamp":"2020. április. 14. 08:33","title":"Mikroszkópos fényképen a pillanat, amikor a koronavírus bejut egy sejtbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információkat fillérekért adják/veszik a hackerek, de van, amelyikért fizetni sem kell. Ezúttal nem a Zoom gyenge védelme okozta a bajt, a felhasználók nem voltak elég körültekintők.","shortLead":"A kiszivárgott információkat fillérekért adják/veszik a hackerek, de van, amelyikért fizetni sem kell. Ezúttal nem...","id":"20200414_zoom_felhasznalo_adat_dark_web_hackerek_kiszivargott_jelszo_email","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623bd342-285f-49a2-82ea-413f1a305c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_zoom_felhasznalo_adat_dark_web_hackerek_kiszivargott_jelszo_email","timestamp":"2020. április. 14. 18:03","title":"Több százezer Zoom-felhasználó adata került ki a dark webre és hackerfórumokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a hidegfront Magyarország fölé, az eddigi tavaszi időjárásnak pár napra búcsút inthetünk.","shortLead":"Megérkezett a hidegfront Magyarország fölé, az eddigi tavaszi időjárásnak pár napra búcsút inthetünk.","id":"20200414_Szabadsagra_ment_a_tavasz_a_hegyekben_a_havas_eso_sem_kizart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af410be-f726-449f-85e9-4f47c506525b","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Szabadsagra_ment_a_tavasz_a_hegyekben_a_havas_eso_sem_kizart","timestamp":"2020. április. 14. 06:08","title":"Szabadságra ment a tavasz, a hegyekben a havas eső sem kizárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]